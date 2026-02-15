By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
भूख न लगना कब बन जाता है चिंता का कारण? ये लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल भागें
कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख लगना बंद हो जाती है, हालांकि हम इसे आम समझकर जानें देते हैं, लेकिन ये खतरे की घंटी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं भूख न लना कब खतरनाक हो जाता हैं.
Loss of Appetite : कई बार ऐसा होता है कि सामने खाने की प्लेट रखी होती है फिर भी कुछ खाने का मन नहीं होता है. हालांकि ये एक सामान्य परेशानी है. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे तनाव, सर्दी-जुकाम या ज्यादा काम आदि, अक्सर जब हम बहुत थक जाते हैं तब भी खाना खाने का मन नहीं करता है, ऐसे में हम इसे आम समझकर जाने देते हैं, लेकिन अगर समस्या कई दिनों तक बनी रहे तो यह शरीर में कुछ गड़बड़ी का संकेत हो सकता है, जिसे हमें समय रहते पकड़ लेना चाहिए. मेडिकल की भाषा में हम इसे एनोरेक्सिया (anorexia) कहते हैं, हालांकि ये खाने के विकार वाली बीमारी से अलग है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि भूख न लगने के क्या कारण होते हैं, कब चिंता करनी चाहिए, कौन से लक्षण दिखें तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगती है, जो कि नॉर्मल हो सकता है. ज्यादातर मामलों में भूख न लगना अस्थायी होता है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है. हालांकि इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे-
पाचन संबंधी समस्या: गैस, एसिडिटी, कब्ज या आईबीएस जैसी दिक्कतों के चलते कई बार हमें भूख नहीं लगती है
बीमारियां: सर्दी-जुकाम, बुखार, पेट का इंफेक्शन, फूड पॉइजनिंग या कोई वायरल संक्रमण
तनाव और मानसिक स्थिति: ज्यादा चिंता, डिप्रेशन, उदासी या किसी प्रियजन की मौत का सदमा, तनाव से शरीर हार्मोनल बदलाव आदि
दवाइयां: कुछ एंटीबायोटिक्स, या कैंसर की दवाएं, दर्द निवारक या डिप्रेशन की दवाएं भी भूख को मार देती हैं
उम्र बढ़ना: बुजुर्गों में स्वाद और गंध कम होने से भूख कम हो जाती है
अन्य: गर्भावस्था में पहले महीनों में, ज्यादा गर्मी या डिहाइड्रेशन से भी भूख मर जाती है
ऊपर बताए गए कारण के चलते भी हमें कई बार भूख नहीं लगती हैं, हालांकि इनमें हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. ये 2-3 दिनों में खुद ठीक हो जाते हैं.
कब चिंता करनी चाहिए?
अब सवाव उठता है कि आखिर हमें कब चिंता करनी चाहिए. डॉक्टर की मानें तो अगर आपको भूख न लगने की समस्या 1 हफ्ते से ज्यादा से हैं तो इसे नजरअंदाज न करें. यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अगर आपको कुछ खास लक्षण दिखाई दे रहे हैं जैसे-
- अचानक या तेजी से वजन कम होना
- लगातार थकान, कमजोरी या सुस्ती बनी रहना
- जी मिचलाना, उल्टी आना या पेट दर्द
- दस्त या कब्ज की समस्या
- मुंह सूखना, बाल झड़ना, त्वचा या नाखूनों में बदलाव होना
- बुखार, खांसी या सांस फूलना
- दिल की धड़कन तेज होना या चिड़चिड़ापन होना
- खाना देखकर अजीब सा लगना या पसंदीदा खाने में भी कोई रुचि न होना
अगर आपको ये लक्षण 7-10 दिनों से ज्यादा तक दिख रहें तो फौरन बिना देरी के डॉक्टर के पास जाएं. ये किडनी, लिवर, थायरॉइड, डायबिटीज, हृदय रोग या कुछ मामलों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं. बच्चों या बुजुर्गों में और जल्दी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि उनमें कमजोरी जल्दी बढ़ सकती है.
इलाज और घरेलू उपाय-
इलाज कारण पर निर्भर करता है. डॉक्टर पहले जांच करते हैं जैसे- ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या अन्य जरूरी जांचें.
घर पर क्या करें?
- छोटे-छोटे पोर्शन में और बार-बार भोजन लें (दिन में 5-6 बार थोड़ा-थोड़ खाएं)
- पसंदीदा चीजें खाएं
- हेल्दी चीजें खाएं जैसे फ्रूट सलाद, दही, सूप या स्मूदी
- पानी ज्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन से भूख और कम होती है
- हल्का व्यायाम करें, जैसे टहलना, इससे भूख लगती है
- तनाव कम लें
- मसालेदार या भारी भोजन से बचें, सादा और पौष्टिक खाना चुनें
- नींबू पानी, अदरक की चाय या पुदीना चाय भूख बढ़ा सकती है