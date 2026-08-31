बदलते मौसम में काफी ज्यादा मददगार है ये छोटी सी पीपली, इन बीमारियों से दिलाती है राहत

Pippali Benefits: बदलते मौसम में पीपली बीमारियों को दूर रखने में काफी ज्यादा मददगार होती है. आपका काफी बचाव भी करते हैं.

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Pippali Benefits: मौसम बदलने के साथ-साथ कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. लोग कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं. भारतीय मसालों में कई ऐसी चीजें शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा किया जाता है और कुछ लोग इससे अनजान ही रहते हैं. आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं पीपली की जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. बदलते मौसम में बीमारियों से दूर रखने के लिए इसका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा किया जाता है. पीपली का इस्तेमाल लंबे समय से पाचन, कफ और सांस से जुड़ी और साथ ही साथ कई सारी और भी परेशानियों में किया जाता है. इसका इस्तेमाल आप खाना बनाने में भी कर सकते हैं.

पीपली खाने से कौन-कौन सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं?

1. खांसी और कफ में राहत

अगर आप भी बदलते मौसम के साथ-साथ पीपली का सेवन करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. खांसी और कफ में राहत पाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आयुर्वेद में इसे कफ को संतुलित करने वाली औषधियों के रूप में भी माना जाता है.

2. पाचन से जुड़ी समस्याएं

पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर रखने के लिए भी आपको रोजाना पीपली का सेवन करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा फायदा देता है. लगातार पेट दर्द, उल्टी, खून वाली उल्टी, काले रंग का मल या लंबे समय से अपच की समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें.

3. सांस से जुड़ी परेशानियां

अगर आप भी बदलते मौसम में सांस से जुड़ी परेशानियों से काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप पीपली का सेवन कर सकते हैं. ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है.

4. गले की खराश में आराम

अगर आप गले की खराश में आराम पाना चाहते हैं, तो आप पीपली का सेवन कर सकते हैं. वायरल संक्रमण की वजह से गले में खराश और जलन की समस्या में भी आराम आपको ये काफी ज्यादा दिलाता है. आपको सेवन जरूर करना चाहिए.

5. सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव

सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव दिलाने में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को कई बीमारियों से दूर रखने में भी मदद करता है. सिर्फ पीपली का सेवन करने से किसी बीमारी की सूजन या अन्य समस्या ठीक नहीं होगा. डॉक्टर से सलाह लेनी ही चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.