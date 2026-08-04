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बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए उनकी थाली से आज ही हटा दें ये खाने की चीजें, हमेशा रहेंगे हेल्दी

Healthy Diet for Kids: अगर आप बच्चों को मोटापे से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा से ही उनकी डाइट में कुछ चीजों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: August 4, 2026, 7:52 AM IST
बच्चों में बढ़ते मोटापे को रोकने के लिए उनकी थाली से आज ही हटा दें ये खाने की चीजें, हमेशा रहेंगे हेल्दी

Healthy Diet for Kids: आज के समय में बच्चों में बढ़ता मोटापा काफी ज्यादा दिक्कत बनती जा रही है और ये माता-पिता के लिए एक बड़ी चिता का भी विषय बन गया है. मोटापा केवल वयस्कों की समस्या नहीं बल्कि अब हर एज के बच्चों को ये समस्या देखने के लिए मिल रही है. इसका सबसे बड़ा कारण बदलती लाइफस्टाइल, जंक फूड का बढ़ता सेवन, स्क्रीन टाइम और शारीरिक गतिविधियों की कमी हो सकता है, जो आजकल के बच्चों में काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है. आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान इतना ज्यादा हो गया है, कि बच्चें इसको छोड़ने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं. अगर आप अपने बच्चों को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको उनकी थाली से कुछ चीजों को हमेशा के लिए हटाना चाहिए. आइए आपको बताते हैं आखिर वो कौन-कौन सी चीजें हैं.

बच्चों की डाइट में कौन सी चीजें शामिल न करें

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1. पैकेट वाले चिप्स और नमकीन

अगर आप अपने बच्चों को मोटापे से बचाना चाहते हैं, तो आपको उनकी डाइट से पैकेट वाले चिप्स और नमकीन को हटा देना चाहिए. ये आपके शरीर को मोटा बना देगी, जिस कारण तरह-तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं.

2. कोल्ड ड्रिंक

आपको अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करवाना चाहिए. उनकी डाइट में इस चीज को बिल्कुल भी हटा देना चाहिए. सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज्ड जूस और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए.

3. चॉकलेट और कैंडी

बच्चों को डाइट में कभी भी चॉकलेट और कैंडी को नहीं देना चाहिए. ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेकार होता है. अधिक मात्रा में चॉकलेट, टॉफी और कैंडी खाने से शरीर में शुगर की काफी मात्रा बढ़ जाती है और दिक्कतें होनी भी शुरू हो जाएगी.

4. फास्ट फूड

अगर आपके बच्चें अधिक मात्रा में फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तो ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए आपको उनकी डाइट में इस चीज को शामिल नहीं करना चाहिए. पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और मोमोज जैसी चीजें न खिलाएं.

5. इंस्टेंट नूडल्स

आपको अपने बच्चों को कभी इंस्टेंट नूडल्स नहीं खिलाने चाहिए. ये आपके बच्चों की हेल्थ को काफी ज्यादा खराब करता है. इंस्टेंट नूडल्स जल्दी बन जाते हैं, इसलिए कई बार माता-पिता इसको ही बच्चों को दे देते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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