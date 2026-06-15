शुगर के मरीजों को अपनी थाली में गलती से भी शामिल नहीं करनी चाहिए ये 5 चीजें, बढ़ सकती हैं दिक्कतें

Sugar Patient Ko Kya Nahi Khana Chahiye: अगर आप भी शुगर के मरीज हैं, तो अपनी डाइट में कुछ चीजों को गलती से भी शामिल नहीं करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं.

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(Pic credit-AI)

Sugar Patient Ko Kya Nahi Khana Chahiye: आज के समय में डायबिटीज एक आम समस्याओं में से एक बन गया है. इस बीमारी से काफी लोग आज प्रभावित हैं. अगर आपने अपनी हेल्थ और खान-पान का ठीक से ध्यान नहीं दिया तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है और आपको कई बीमारियां भी घेर सकती हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए दवा और एक्सरसाइज दोनों की बेहद जरूरी है, लेकिन सही खानपान भी है. कई बार लोग अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं हैं, जो आपके शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देती है और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का भी आप शिकार हो जाते हैं. शुगर के मरीजों को अपनी डाइट में काफी चुनिंदा चीजों को शामिल करना चाहिए. अधिक मात्रा में चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या अनहेल्दी फैट वाली चीजें आपके लिए किसी भी जहर से कम नहीं होती है. आइए इस खबर में आपको बताते हैं, कि डायबिटीज मरीजों को अपनी थाली में इन चीजों को शामिल करने से बचना चाहिए.

डायबिटीज मरीजों को अपनी थाली में कौन सी चीजें नहीं शामिल करनी है?

1. कोल्ड ड्रिंक

कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक मीठी चीजें पीना काफी ज्यादा पंसद होता हैं, लेकिन इसका सेवन करने से आपका शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है और साथ ही आप गंभीर बीमारियां का भी शिकार हो सकते हैं. पैकेज्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक और मीठी चाय-कॉफी को भी आपको अपनी डाइट से हमेशा के लिए दूर रखना चाहिए. ये सभी चीजें डायबिटीज मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है.

2. मिठाइयां और डेजर्ट

मिठाइयां और डेजर्ट का नाम सुनते ही कुछ लोग रह नहीं पाते हैं. रसगुल्ला, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट चीजों को आपको गलती से भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए. इनमें चीनी और कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो आपके शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है.

3. सफेद ब्रेड और मैदा

सफेद ब्रेड, पिज्जा बेस, बर्गर, मैदे से बनी जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपके लिए किसी जहर से कम नहीं होती है. इन चीजों का सेवन करने से ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकते हैं और ये आपके शरीर के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. इसको खाने के बाद ग्लूकोज लेवल तेजी से बढ़ने लगता है.

4. तले हुए और प्रोसेस्ड फूड

तले हुए और प्रोसेस्ड फूड को आपको अपनी थाली से कोसों दूर रखने चाहिए. ये सभी खाने की चीजें फैट और अनहेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, जो शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. इन चीजों से दूरी बनाना बेहतर माना जाता है.

5. सफेद चावल

अगर आप अधिक मात्रा में सफेद चावल का सेवन करते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है. अत्यधिक सेवन डायबिटीज मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.