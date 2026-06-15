  • Hindi
  • Health
  • Which 5 Things Should Diabetic Patients Avoid Consuming Sugar Patient Ko Kya Kya Khana Chahie

शुगर के मरीजों को अपनी थाली में गलती से भी शामिल नहीं करनी चाहिए ये 5 चीजें, बढ़ सकती हैं दिक्कतें

Sugar Patient Ko Kya Nahi Khana Chahiye: अगर आप भी शुगर के मरीज हैं, तो अपनी डाइट में कुछ चीजों को गलती से भी शामिल नहीं करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं.

Written by: Ritika
Published: June 15, 2026, 8:54 AM IST
(Pic credit-AI)
(Pic credit-AI)

Sugar Patient Ko Kya Nahi Khana Chahiye: आज के समय में डायबिटीज एक आम समस्याओं में से एक बन गया है. इस बीमारी से काफी लोग आज प्रभावित हैं. अगर आपने अपनी हेल्थ और खान-पान का ठीक से ध्यान नहीं दिया तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है और आपको कई बीमारियां भी घेर सकती हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए दवा और एक्सरसाइज दोनों की बेहद जरूरी है, लेकिन सही खानपान भी है. कई बार लोग अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं हैं, जो आपके शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देती है और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का भी आप शिकार हो जाते हैं. शुगर के मरीजों को अपनी डाइट में काफी चुनिंदा चीजों को शामिल करना चाहिए. अधिक मात्रा में चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या अनहेल्दी फैट वाली चीजें आपके लिए किसी भी जहर से कम नहीं होती है. आइए इस खबर में आपको बताते हैं, कि डायबिटीज मरीजों को अपनी थाली में इन चीजों को शामिल करने से बचना चाहिए.

डायबिटीज मरीजों को अपनी थाली में कौन सी चीजें नहीं शामिल करनी है?

और पढ़ें: क्या वाकई धूप लेने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है ? डॉक्टर से जानें क्या है सच और इसका असर

1. कोल्ड ड्रिंक

कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक मीठी चीजें पीना काफी ज्यादा पंसद होता हैं, लेकिन इसका सेवन करने से आपका शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है और साथ ही आप गंभीर बीमारियां का भी शिकार हो सकते हैं. पैकेज्ड जूस, एनर्जी ड्रिंक और मीठी चाय-कॉफी को भी आपको अपनी डाइट से हमेशा के लिए दूर रखना चाहिए. ये सभी चीजें डायबिटीज मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है.

2. मिठाइयां और डेजर्ट

मिठाइयां और डेजर्ट का नाम सुनते ही कुछ लोग रह नहीं पाते हैं. रसगुल्ला, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट चीजों को आपको गलती से भी अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए. इनमें चीनी और कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो आपके शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है.

3. सफेद ब्रेड और मैदा

सफेद ब्रेड, पिज्जा बेस, बर्गर, मैदे से बनी जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपके लिए किसी जहर से कम नहीं होती है. इन चीजों का सेवन करने से ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकते हैं और ये आपके शरीर के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. इसको खाने के बाद ग्लूकोज लेवल तेजी से बढ़ने लगता है.

4. तले हुए और प्रोसेस्ड फूड

तले हुए और प्रोसेस्ड फूड को आपको अपनी थाली से कोसों दूर रखने चाहिए. ये सभी खाने की चीजें फैट और अनहेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, जो शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. इन चीजों से दूरी बनाना बेहतर माना जाता है.

5. सफेद चावल

अगर आप अधिक मात्रा में सफेद चावल का सेवन करते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है. अत्यधिक सेवन डायबिटीज मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.