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Which Food Combination Is Not Good For Health In Hindi

सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं हैं ये फूड कॉम्बिनेशन, भूलकर भी न करें खाने की गलती

Bad Food Combination: शरीर के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो आपकी सेहत पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. आज आपको बैड फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं, जिसका सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

Bad Food Combination: आजकल लोगों का खान-पान भी काफी ज्यादा अलग हो गया है. अधिकतर लोग ऐसे फूड कॉम्बिनेशन खा लेते हैं, जो शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होते हैं. पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण भी आपको बना सकता है. मोटापा, एनीमिया, और डायबिटीज जैसी कई बीमारियां होती हैं, जिनके आप शिकार हो जाते हैं. अगर आप भी कुछ फूड कॉम्बिनेशन को खा रहे हैं और आपको भी नहीं पता है, तो आइए आपको बताते हैं वो कौन-कौन से बैड फूड कॉम्बिनेशन हैं, जिसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, वरना आप गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

बैड फूड कॉम्बिनेशन

1. दही और मीट-मछली

मीट-मछली के साथ आपको भूलकर भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर काफी बुरा असर डाल सकते हैं. आपके पेट को बुरी तरह से खराब कर सकती है. इसलिए आपको भूलकर भी ये नहीं खाना चाहिए.

2. दूध के साथ खट्टी चीजें

दूध के साथ आपको भूलकर भी खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. खट्टी चीजों का सेवन करने से दूध फट जाता है और खाना ठीक से नहीं पच पाता है, जिस वजह से गैस, पेट दर्द और अपच जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

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3. आम के साथ स्पाइसी फूड्स

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो आम खाने के बाद स्पाइसी फूड्स खा लेते हैं, जिस वजह से उनकी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. ऐसा करने से आपको गले और मुंह में दर्द जैसी समस्या हो सकती है और आप हमेशा परेशान रह सकते हैं.

4. दही और रिफाइंड साल्ट

दही के साथ में आपको कभी भी रिफाइंड साल्ट या शुगर वाली चीजों को खाने से बचना चाहिए. आपको दही का फायदा नहीं मिलता है. और दही से मिलने वाले सारे पोषक तत्व एकदम कम हो जाते हैं. इसलिए आपको भूलकर भी इन चीजों को साथ में नहीं खाना चाहिए.

5. शहद और गर्म चीजें

शहद के साथ आपको कभी भी गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. ये खाना किसी जहर से कम नहीं होगा. इसको खाने से आपके शरीर का टॉक्सिन्स लेवल काफी हद तक बढ़ जाएगा. पाचन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए भी आपको इसके सेवन से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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