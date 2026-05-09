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Which Foods Should Thyroid Patients Avoid Bad Effect On Health

थायराइड के मरीजों के लिए किसी जहर से कम नहीं ये 5 चीजें, वरना लगाने पड़ सकते हैं डॉक्टर के चक्कर

Which Foods Should Avoid Thyroid Patients: थायराइड के मरीजों के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए.

Which Foods Should Avoid Thyroid Patients: आजकल कम उम्र में ही लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बदलती लाइफस्टाइल हमारे शरीर पर काफी ज्यादा बुरा असर डाल रही है. आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के मरीजों की जिनको अपने खान-पान का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वरना शरीर में कई तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पुरुषों के मुकाबले महिलाएं थाइराइड की समस्या का सामना ज्यादा कर रही हैं. कुछ ऐसे फूड्स के बारे में आज हम इस खबर में बताते हैं, जिनका सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना लगाने पड़ सकते हैं डॉक्टर के चक्कर और आपकी समस्या काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है. आइए आपको बताते हैं.

थायराइड के मरीजों को कौन-कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए?

1. कैफीन

थायराइड के मरीजों को कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. थायराइड ग्रंथि और थायराइड के स्तर दोनों को काफी हद तक बढ़ा देती है और फिर समस्या और ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है.

2. फैटी फूड्स

अगर आप थायराइड के मरीज हैं और अपने आप को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको गलती से भी फैटी फूड्स जैसे मक्खन, मेयोनीज, मीट इन फूड्स का सेवन कम से कम करना चाहिए, वरना दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती है.

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3. चावल, पास्ता

थायराइड के मरीजों को गलती से भी चावल, पास्ता जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. ग्लूटेन के सेवन को कम करना चाहिए. आंत में जलन पैदा कर सकता है और थायराइड हार्मोन की दवा का असर भी कम हो सकता है. इसलिए आपको कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए.

4. ब्रोकली, गोभी

ब्रोकली, गोभी जैसी सब्जियों का आपको कम से कम ही सेवन करना चाहिए. यह थायराइड हार्मोन के उत्पादन को तेजी से बढ़ा देता है. इसको खाने के बाद थायराइड की समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है.

5. चीनी और प्रोसेस्ड फूड

आपको अपनी डाइट से चीनी और प्रोसेस्ड फूड को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए. ये हमारी सेहत पर बुरा असर डालती है. इसको खाने के बाद आपके थायराइड का लेवल काफी हद तक बढ़ जाएगा. फिर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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