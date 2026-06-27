बढ़े हुए यूरिक एसिड में कौन सी दाल खानी चाहिए? चलने-फिरने में भी नहीं होगी परेशानी

High Uric Acid: अगर आपके शरीर में भी यूरिक एसिड काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो आइए आपको बताते हैं आपको कौन- सी दाल का सेवन करना चाहिए.

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High Uric Acid: आजकल खराब खानपान, कम शारीरिक गतिविधि और प्रोसेस्ड फूड के बढ़ते सेवन की वजह से यूरिक एसिड की समस्या शरीर में तेजी से बढ़ती जा रही है. शरीर में यूरिक एसिड का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, तो शरीर में काफी ज्यादा समस्या पैदा होने लग जाती है. इसके क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने लगते हैं, जिसका बुरा असर पैरों के अंगूठे, घुटनों, टखनों और जोड़ों में तेज दर्द, सूजन और चलने-फिरने में परेशानी का भी कारण बनते हैं. अगर इस पर ठीक से ध्यान न दिया जाए, तो इसकी समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बढ़े हुए यूरिक एसिड में मूंग दाल खाना सही है? अगर आप भी नहीं जानते हैं इसका सही जवाब तो आइए आपको बताते हैं. इस दाल को खाने के जबरदस्त फायदे के बारे में.

बढ़े हुए यूरिक एसिड में कौन सी दाल खानी चाहिए?

बढ़े हुए यूरिक एसिड में आपको मूंग दाल का पानी बनाकर पीना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है और साथ ही साथ आपको इसको जरूर खाना चाहिए. अन्य कई दालों की तुलना में हल्की होती है और इसमें प्रोटीन के साथ फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी आपको अच्छी मात्रा में पाई जाती है.

मूंग दाल खाने के फायदे

1. पचाने में भी हल्का

अगर आप रोजाना मूंग दाल अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. पेट पर ज्यादा दबाव नहीं डालती और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मददगार होता है. आपको इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

2. भरपूर प्रोटीन

आपको रोजाना मूंग दाल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. इसमें भरपूर प्रोटीन पाया जाता है. लोग यूरिक एसिड की वजह से नॉनवेज कम खाते हैं, तो आपको इस दाल को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

3. फाइबर से भरपूर

अगर आप रोजाना मूंग दाल का सेवन करते हैं, तो इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है. शरीर से काफी गंदगी को दूर रखने में मदद करता है.

4. यूरिक एसिड को कम

मूंग दाल का सेवन अगर आप रोजाना करते हैं, तो यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

5. वजन को कम

अगर आप रोजाना मूंग दाल का सेवन करते हैं, तो बढ़ते वजन को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको दाल का पानी पीना ही चाहिए. मूंग दाल लंबे समय तक पेट भरा रखती है, जिससे ओवरईटिंग भी कम होने लग सकती है.

6. पोषक तत्वों से भरपूर

अगर आप रोजाना मूंग दाल को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.