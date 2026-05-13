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किस विटामिन की कमी से हड्डियों में होने लगता है दर्द? आज ही करें अपनी डाइट में बदलाव

Which Vitamin Deficiency Causes Pain In Bones: हड्डियों में अगर आपके भी हमेशा दर्द रहता है, तो आज आपको बताते हैं ये किस विटामिन के कारण हो सकता है. आइए आप भी जान लीजिए.

Published date india.com Updated: May 13, 2026 11:02 AM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
किस विटामिन की कमी से हड्डियों में होने लगता है दर्द? आज ही करें अपनी डाइट में बदलाव

Which Vitamin Deficiency Causes Pain In Bones:  आजकल लोगों को कम उम्र में ही हड्डियों में दर्द, कमजोरी और शरीर में थकान जैसी समस्याएं होने लगती है, जिससे लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं. कई बार लोग कुछ छोटी-छोटी चीजों तक को नजरअंदाज कर देते हैं. शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, वरना कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. दवाइयां तो खाते ही हैं, लेकिन आजकल खान-पान काफी ज्यादा अलग हो गया है, जिस वजह से लोगों को कई तरह-तरह की बीमारियां देखने को मिलती है. अगर आपके भी हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और आप इससे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको आज बताते हैं, ये किस कमी के कारण होता है.

किस विटामिन की कमी हड्डियों में होने लगता है दर्द?

एक्सपर्ट का कहना है कि हड्डियों में दर्द के पीछे विटामिन डी की कमी का ही हाथ होता है. अगर इसकी कमी शरीर में होने लगती है, तो हड्डियों में दर्द, कमजोरी और अकड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा बात की जाए, तो विटामिन B12,विटामिन C और कैल्शियम की कमी भी हड्डियों और मांसपेशियों को अंदर से बुरी तरह खोखला कर देती है.

शरीर में विटामिन डी की कमी के लक्षण

शरीर में विटामिन डी की कमी होने का कारण खराब खान-पान, धूप में कम निकलना, बदलती लाइफस्टाइल इसका काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. युवाओं में भी जोड़ों का दर्द और हड्डियों की कमजोरी तेजी से बढ़ रही है. विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द, जल्दी थक जाना, बार-बार बीमार पड़ना, मांसपेशियों में कमजोरी, बाल झड़ना इन चीजों की समस्या होने लगती है.

शरीर में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें?

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अगर आप शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो संतुलित डाइट लेनी बेहद ही जरूरी है. दूध, दही, हरी सब्जियां, अंडा, फल और सूखे मेवे को आपको अपनी डाइट में हमेशा शामिल करना ही चाहिए. रोजाना कुछ समय सुबह-सुबह धूप में बैठना जरूरी होता है. डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी है. अगर आप लापरवाही करते हैं, तो आप कई सारी बीमारियां शरीर को घेर लेंगी.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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