ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कटहल अपनी डाइट में गलती से भी नहीं शामिल करना चाहिए? वरना हो सकते हैं बीमार

Jackfruit Side Effect: कटहल का सेवन कुछ लोगों को अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. बताते हैं वो कौन-कौन से लोग हैं?

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Jackfruit Side Effect: कटहल बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है और यही नहीं वेजिटेरियन खाने वालों के लिए ये चिकन के समान ही माना जाता है. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और हर कोई इसको अपने-अपने अंदाज से बनाते हैं. इसकी सब्जी से लेकर पकौड़े और कई तरह की डिशेज तक लोग बड़े चाव से लोगों को खाना पसंद होता है. कटहल में फाइबर, विटामिन C, पोटैशियम और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सामान्य तौर पर सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित होते हैं. हर व्यक्ति के लिए कटहल खाना सही नहीं होता? कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को कटहल खाने से परेशानी भी काफी ज्यादा होती है. आइए आज आपको बताते हैं कि किन लोगों को कटहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? ये बातें आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है.

किन लोगों को कटहल नहीं खाना चाहिए?

1. एलर्जी

जिन लोगों को कटहल से एलर्जी है, उन लोगों को गलती से भी कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा. अगर कटहल खाने के बाद मुंह में खुजली, होंठ या जीभ में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते, उल्टी, पेट में परेशानी हो रहा है, तो आपको खाने से बचना चाहिए.

2. किसी खास दवा का सेवन

अगर आप लंबे समय से किसी खास दवा का सेवन कर रहे हैं, तो आपको इसको खाने से बचना चाहिए. कटहल और दवाओं के बीच संभावित इंटरैक्शन को लेकर ठी सी जानकारी होनी चाहिए.

3. किडनी

किडनी की बीमारी वाले मरीजों को गलती से भी कटहल का सेवन डॉक्टर की बिना सेवन से करना नहीं चाहिए. ऐसे लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के कटहल का सेवन न करें.

4. लो ब्लड प्रेशर

लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को गलती से भी कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान करता है. जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से कम रहता है, उन्हें बहुत अधिक मात्रा में कटहल खाने से पहले डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए.

5. ब्लड शुगर की समस्या

ब्लड शुगर की समस्या वाले मरीजों को गलती से भी कटहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और कुल शुगर की मात्रा का काफी ध्यान देना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.