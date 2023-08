Hindi Health

Who Flags Another India Made Cough Syrup Cold Out In Latest Warning

WHO ने भारत में बने एक और सिरप को लेकर किया अलर्ट, सर्दी, जुकाम और एलर्जी में आता है काम

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को कोल्ड आउट सिरप (Cold Out Syrup) को लेकर इराक से शिकायत‌ मिली‌ थी. 10 जुलाई को मिली इस शिकायत के बाद सिरप का एक बैच इराक से लेकर चेक किया गया.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में बने एक और सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है. विश्व स्वास्थ्य निकाय ने सिरप पर सब-स्टैंडर्ड होने का आरोप लगाया है. इस बारे में WHO की तरफ से मेडिकल प्रॉडक्ट अलर्ट जारी किया गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार भारत में बने ‘Cold Out’ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को कोल्ड आउट सिरप (Cold Out Syrup) को लेकर इराक से शिकायत‌ मिली‌ थी. 10 जुलाई को मिली इस शिकायत के बाद सिरप का एक बैच इराक से लेकर चेक किया गया.

चेक किये जाने के बाद पता चला कि सिरप को पारासिटामोल (Paracetamol) और क्लोरफेनिरामाइन मैलेट (Chlorpheniramine Maleate) मिलाकर बनाया जाता है. WHO के मुताबिक इस बैच में Diethylene Glycol (0.25%) और Ethylene Glycol (2.1%) ज्यादा मात्रा में पाया गया है. ये सिरप सर्दी, जुकाम और एलर्जी के इलाज में काम आता है. WHO के मुताबिक इन दोनों की सेफ लिमिट 0.10 % है.

मालूम हो कि भारत में ये सिरप फोरर्ट्स (इंडिया) लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड (Fourrts India Laboratories Pvt Ltd.) बनाती है. इसे बेचने का काम डेबिलिफ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (Dabilife Pharma PrivateLimited) का है. WHO ने बाकी देशों से भी इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है. मालूम हो कि इससे पहले भी WHO की सिरप को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है.

