Why Are Indians More Prone To High Cholesterol And Heart Attacks Know From A Doctor The Reasons Behind This

भारत के लोग क्यों ज्यादा होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से ग्रसित? डॉक्टर से जानें इसके पीछे की वजह

भारतीयों में अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल से जुड़ी परेशानियां देखी जाती हैं, ऐसे में आज हम डॉक्टर से इसके पीछे का कारण जानेंगे.

दुनिया के दूसरे हिस्सों की तुलना में, सभी उम्र के भारतीय नागरिकों में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट अटैक की दरें तेजी से बढ़ी हैं. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं जैसे, जेनेटिक्स, मेटाबॉलिक पैटर्न, लाइफस्टाइल की आदतें, एनवायर्नमेंटल कारण, जानकारी की कमी और इलाज की कमी. दिल की बीमारियों की घटनाओं को कम करने और लंबे समय तक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित करने के लिए इन कारणों को समझना जरूरी है. ऐसे में आज हम डॉ राजीव मेहरोत्रा (डायरेक्टर – क्लीनिकल प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल नॉएडा) से जानेंगे कि आखिर भारतीयों को हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क क्यों होता है?

हो सकते हैं ये कारण-

डॉ राजीव मेहरोत्रा ने बताया कि भारतीय आबादी में दिल की बीमारियों के बढ़ते मामलों में जेनेटिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उदाहरण के लिए, कई भारतीयों में ऐसे जीन होना आम बात है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट के आसपास फैट, डायबिटीज और असामान्य कोलेस्ट्रॉल लेवल का कारण बनते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर इंसुलिन पर ठीक से प्रोसेस नहीं करता है, इसके परिणामस्वरूप ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है और शरीर में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है. यह मेटाबॉलिक प्रक्रिया ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होने का कारण बनती है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, भारतीय आबादी में दिल की बीमारी आमतौर पर पश्चिमी आबादी की तुलना में जीवन में पहले विकसित होती है, भारतीय आबादी में दिल की बीमारी पश्चिमी आबादी की तुलना में ज़्यादा गंभीर भी होती है.

भारत को अब दुनिया की डायबिटीज कैपिटल माना जाता है. डायबिटीज ब्लड वेसेल्स को नुकसान पहुंचाती है, खासकर कोरोनरी आर्टरीज़ को जो दिल को खून सप्लाई करती हैं. हाई ब्लड शुगर लेवल से ब्लड वेसेल्स की दीवारों में सूजन और चोट लगती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल प्लाक आसानी से बन जाते हैं. समय के साथ, ये प्लाक आर्टरीज़ को पतला कर देते हैं और खून के बहाव को रोकते हैं. डायबिटीज वाले लोगों में, यह प्रोसेस कम उम्र में शुरू हो जाता है और तेजी से बढ़ता है, यहीं वजह है कि कई भारतीयों को 30, 40 या 50 की उम्र में हार्ट अटैक आते हैं. एक और बड़ा कारण है मोटापा.

पेट का मोटापा नुकसानदेह-

हालांकि पूरे शरीर का वज़न मायने रखता है, लेकिन पेट का मोटापा खास तौर पर नुकसानदायक होता है. कमर के आसपास की चर्बी मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती है और ऐसे पदार्थ रिलीज़ करती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और सूजन को बढ़ावा देते हैं, यहां तक कि जो लोग दुबले-पतले दिखते हैं, उनमें भी विसरल फैट ज्यादा हो सकता है, इस घटना को अक्सर ‘बाहर से पतले, अंदर से मोटे’ के रूप में बताया जाता है. यह छिपी हुई चर्बी कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ियों को बढ़ाती है और उन लोगों में भी कार्डियोवैस्कुलर जोखिम बढ़ाती है जो ज़्यादा वजन वाले नहीं दिखते. आज दुनिया भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल मानती है. डायबिटीज शरीर की ब्लड वेसेल्स को नुकसान पहुंचाने का जोखिम काफी बढ़ा सकती है, खासकर कोरोनरी आर्टरीज़ को जो दिल को खून सप्लाई करती हैं, जब किसी व्यक्ति के खून में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, तो उसकी ब्लड वेसेल्स के अंदर सूजन आ जाती है और वे डैमेज हो जाती हैं, जिससे ब्लड वेसेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल से बने प्लाक आसानी से बन जाते हैं. समय के साथ, ये प्लाक ब्लड वेसल को पतला करना शुरू कर देते हैं और खून के बहाव को रोकते हैं. नतीजतन, डायबिटीज वाले लोगों में बिना डायबिटीज वाले लोगों की तुलना में जीवन में बहुत पहले ब्लड वेसेल्स में प्लाक बनने लगते हैं. यहीं वजह है कि भारत में इतने सारे लोगों को 30, 40 या 50 की उम्र में हार्ट अटैक आते हैं.

इसका एक और कारण मोटापे में तेजी से बढ़ोतरी है. किसी व्यक्ति का कुल वजन उसकी ओवरऑल हेल्थ से जुड़ा होता है, लेकिन ज़्यादा खास तौर पर, कमर के आसपास पेट की चर्बी (जिसे “एब्डोमिनल ओबेसिटी” भी कहा जाता है) का व्यक्ति की ओवरऑल हेल्थ पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है. पेट की चर्बी मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती है और अलग-अलग तरह के केमिकल रिलीज करती है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और सूजन बढ़ जाती है. यहां तक कि जो लोग बाहर से पतले दिखते हैं, लेकिन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा विसरल फैट होता है,उन्हें असल में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों का ज्यादा खतरा होता है, भले ही उनका वजन नॉर्मल दिखे. पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण और मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारे जीने का तरीका बहुत बदल गया है. डेस्क वाली नौकरियों, स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने, और पैदल चलने या शारीरिक मेहनत के बजाय मोटर वाली गाड़ियों के इस्तेमाल से फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कई घंटे बैठे रहते हैं, जिससे मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है और वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब होता है और ब्लड शुगर हाई हो जाता है. बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी से दिल भी कमज़ोर हो सकता है, जिससे शरीर फैट को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाता.

खाने-पीने के तरीके भी बदल गए हैं. पारंपरिक भारतीय खाना, जिसमें साबुत अनाज, दालें, सब्जियां और घर पर बना खाना शामिल था, उसकी जगह अब ऐसा खाना ले रहा है जिसमें मुख्य रूप से फास्ट फूड (जैसे फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, पिज्जा), प्रोसेस्ड फूड (जैसे आलू के चिप्स और कैंडी बार), मीठे ड्रिंक्स (जैसे सोडा, चीनी वाले फलों के जूस) और ट्रांस फैट वाले फूड शामिल हैं. हालांकि ऐसे खाने से बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलती है, लेकिन उनमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं. ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट खून में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) का लेवल बढ़ाते हैं और खून में अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) का लेवल कम करते हैं, जिससे दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल का अनुपात खराब हो जाता है, जिससे धमनियों में ब्लॉकेज हो सकता है.

खानपान की आदतें हो सकती हैं कारण-

फल और सब्जियों का कम मात्रा में सेवन और पर्याप्त डाइटरी फाइबर न लेने से यह समस्या और बढ़ सकती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि, दूसरे कामों के अलावा, फाइबर इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और ब्लड शुगर कंट्रोल को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, फल/सब्ज़ियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से ब्लड वेसल्स को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करते हैं, इसलिए, जब इन चीज़ों का रोजाना सेवन नहीं किया जाता है तो धमनियों में प्लाक बनने का खतरा बढ़ जाता है. क्रोनिक स्ट्रेस एक और वजह है जो दिल की बीमारी का कारण बनती है, फिर भी यह ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है. काम की जगह पर, हम लंबे समय तक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, पैसे की दिक्कतें, लंबा सफर वगैरह; इन सबसे क्रोनिक स्ट्रेस होता है.

एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो स्ट्रेस के समय निकलते हैं. एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, ये हार्मोन गलत खाने की आदतों जैसे ज़्यादा खाना, सिगरेट पीना और शराब पीने को भी बढ़ावा देते हैं; ये सभी बाद में दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं.

आज के समाज में नींद की कमी ज़्यादा हो रही है, जो एक ऐसा कारण है जिसे अक्सर दिल की सेहत पर असर के मामले में कम आंका जाता है. नींद की कमी का हार्मोनल रेगुलेशन, भूख रेगुलेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरटेंशन पर समय के साथ काफी असर पड़ता है, जिससे मोटापा, टाइप II डायबिटीज और खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसी बीमारियाँ होती हैं. इस तरह दिल की बीमारी होने के लिए सही माहौल बनता है. प्रदूषण और हवा का प्रदूषण आज दुनिया में बीमारियों के दो मुख्य कारण हैं. प्रदूषित हवा में मौजूद छोटे कण फेफड़ों के रास्ते शरीर में चले जाते हैं और शरीर में सूजन पैदा करते हैं. सूजन से कोलेस्ट्रॉल के साथ शरीर का तालमेल बदल जाता है, जिससे शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है. प्रदूषण के बार-बार संपर्क में आने से शहरी समुदायों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की दर बढ़ जाती है.

हाई ब्लड प्रेशर भारतीय लोगों में आम है. अक्सर धमनियों को काफी नुकसान होने तक इसका पता नहीं चलता, अक्सर ज़रूरी लक्षणों का पता न चलने के कारण, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, उनमें प्लाक बनने और हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, जब तक कि ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कदम न उठाए जाएं. डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ हाई ब्लड प्रेशर के मिले-जुले बुरे असर से किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है.

हाई कोलेस्ट्रॉल है बेहद खतरनाक-

बहुत से भारतीयों को यह एहसास नहीं होता कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल का उनके दिल पर कितना खतरनाक असर हो सकता है, भले ही किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो या नहीं. ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर का पता चला है. हालांकि, इनमें से कई लोग नियमित रूप से अपना इलाज नहीं करवाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इलाज की जरूरत नहीं है. नतीजतन, इलाज के बावजूद बीमारी बढ़ती रहती है. साथ ही दिल की बीमारी के बारे में मिथ और गलतफहमियां भी दिल की बीमारी के जोखिम को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को लग सकता है कि वे स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सिर्फ घरेलू नुस्खे या वैकल्पिक इलाज का इस्तेमाल करके ठीक हो जाएंगे और वे मेडिकल मदद नहीं लेते, इससे साबित इलाज मिलने में देरी हो सकती है. एक और गलतफहमी यह है कि दिल की बीमारी सिर्फ ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है, इसलिए युवा लोग कभी-कभी दिल की बीमारी के शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और चेक-अप के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते.

पारिवारिक इतिहास भी दिल की बीमारी होने में एक और महत्वपूर्ण कारक है अगर आपके परिवार के कई सदस्यों को कम उम्र में दिल की बीमारी हुई है, तो आपको दिल की बीमारी होने का जोखिम और भी ज़्यादा होगा, इसलिए, जीवनशैली के जोखिम कारक भी आपके कुल जोखिम में योगदान देंगे. इस प्रकार, रोकथाम के उपाय कम उम्र से ही शुरू कर देने चाहिए.

हम इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि जेनेटिक्स को बदला नहीं जा सकता, लेकिन दिल की बीमारी होने के जोखिम को काफी कम करने के लिए जीवनशैली और मेडिकल मैनेजमेंट के कई विकल्प हैं. नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना, जैसे कि ज़्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट तक तेज चलना, आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाने, आपके ब्लड शुगर को कम करने और आपके दिल की मांसपेशियों को मज़बूत बनाने में मदद करेगा. साबुत अनाज, फलियां, फल, सब्जियां, मेवे और हेल्दी फैट सहित स्वस्थ खाद्य पदार्थों वाला संतुलित आहार खाना, जबकि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, अतिरिक्त चीनी और ट्रांस फैट से बचना, दिल की बीमारी होने के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है.

समय रहते लगाएं पता-

समय-समय पर नियमित स्वास्थ्य जांच से स्वास्थ्य समस्याओं का पता तब चल सकता है जब वे शुरुआती चरणों में हों. नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करवाकर, आप अपने शरीर में नुकसान होने से पहले इलाज करवा सकते हैं, जिन लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का पता चला है, उनके लिए अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं लेना अपनी स्थिति को मैनेज करने के लिए जरूरी है.

तनाव को मैनेज करने की तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान, योग और आराम के लिए पर्याप्त समय निकालना, ये सभी अच्छे कार्डियोवस्कुलर (दिल) स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं. हर दिन पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है (7 – 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद). इससे मेटाबॉलिक बैलेंस बेहतर होगा.

