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Why Are People Still Having Heart Attacks Despite Low Cholesterol Doctors Explain Whats Going Wrong

क्या Cholesterol कम होने पर भी आ सकता है हार्ट अटैक? डॉक्टर ने बताया ये गलतियां कर रहे हैं लोग

आपने अक्सर सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन क्या कोलेस्ट्रॉल कम होने पर भी हार्ट अटैक आ सकता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं.

हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य या कम होने के बावजूद उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है. कोलेस्ट्रॉल हार्ट हेल्थ का एक महत्वपूर्ण फैक्टर जरूर है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है. डॉ. सुमोल रत्ना ( सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) ने बताया कि हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं LDL (Bad Cholesterol) और HDL (Good Cholesterol). आमतौर पर लोग सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि असल में LDL, HDL और Triglycerides का बैलेंस ज्यादा मायने रखता है. कई बार ऐसा होता है कि कुल कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल होता है, लेकिन LDL ज्यादा और HDL कम होता है, जिससे आर्टरीज में प्लाक जमा होने लगता है, यहीं प्लाक आगे चलकर ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है.

ये हो सकते हैं कारण-

High Blood Pressure (हाई BP)

Diabetes (मधुमेह):

Smoking और Alcohol:

Stress और Poor Lifestyle

Genetic Factors

सबसे बड़ी चूक:

अधिकतर लोग सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए, आपको ये tests भी करवाने चाहिए:

Lipid Profile (LDL, HDL, Triglycerides)

HbA1c (Diabetes के लिए)

Blood Pressure Monitoring

ECG और TMT (जरूरत के अनुसार)

High-sensitivity CRP (inflammation check)

कई बार शरीर में inflammation (सूजन) भी heart attack का कारण बनती है, जो सामान्य cholesterol test में नहीं दिखती

आजकल एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है “Thin Outside, Fat Inside (TOFI)”. इसका मतलब है कि व्यक्ति दिखने में पतला होता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर फैट जमा होता है, खासकर ऑर्गन्स के आसपास. यह इंटरनल फैट हार्ट डिजीज का बड़ा कारण बन सकता है, यहीं वजह है कि कई यंग और फिट दिखने वाले लोगों को भी अचानक हार्ट अटैक आ रहा है.

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अगर आप सच में हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना सबसे जरूरी है:

● रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें

● बैलेंस डाइट ले लें, कम तेल, कम शुगर, ज्यादा फल और सब्जियां लें

● स्मोकिंग और शराब से दूर रहें

● 7–8 घंटे की अच्छी नींद लें

● stress management के लिए योगा या meditation करें

लक्षमों को नजरअंदाज न करें

हार्ट अटैक हमेशा अचानक नहीं होता, शरीर पहले संकेत देता है:

● सीने में दर्द या भारीपन

● बाएं हाथ, गर्दन या जबड़े में दर्द

● सांस फूलना

● अत्यधिक पसीना आना

● अचानक कमजोरी या चक्कर

इन लक्षणों को कभी इग्नोर न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

कब तुरंत अस्पताल जाएं?

अगर आपको या किसी को ये लक्षण दिखें, तो देरी न करें:

● लगातार 5 मिनट से ज्यादा सीने में दर्द

● सांस लेने में गंभीर दिक्कत

● बेहोशी या थकान

● पहले से हार्ट पेशेंट होने पर अचानक लक्षण बढ़ने पर तुरंत emergency medical help लेना ही सबसे सही कदम है.

कम कोलेस्ट्रॉल का मतलब यह नहीं कि आप हार्ट अटैक से पूरी तरह सुरक्षित हैं. यह सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं. असली समस्या तब होती है जब हम बाकी रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज कर देते हैं और अधूरी टेस्टिंग पर भरोसा कर लेते हैं.

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