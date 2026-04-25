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आजकल इतने सारे लोग बुखार और पेट की समस्या से बीमार क्यों पड़ रहे हैं? डॉक्टर से जानें कारण

इन दिनों जिसे देखो वो या तो बुखार से परेशान है या फिर पेट दर्द की समस्या से, ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आज हम डॉक्टर से इस बारे में जानेंगे.

Published date india.com Published: April 25, 2026 3:18 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
आजकल इतने सारे लोग बुखार और पेट की समस्या से बीमार क्यों पड़ रहे हैं? डॉक्टर से जानें कारण

इन दिनों एक चीज काफी देखने को मिल रही है, घर-घर में कोई न कोई व्यक्ति बुखार, उल्टी, दस्त या पेट दर्द जैसी समस्याओं से परेशान है. स्कूलों, ऑफिसों और कॉलोनियों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है. अचानक से इतने लोगों का बीमार पड़ना चिंता का विषय है, लेकिन अगर हम इसके कारणों को समझें, तो इससे बचाव करना भी आसान हो सकता है. आइए डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं इसके पीछे के कारण.

पहला कारण-

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि सबसे पहला और बड़ा कारण है मौसम में बदलाव. जब मौसम अचानक बदलता है, जैसे गर्मी से बारिश या ठंड की शुरुआत तो हमारे शरीर को उस बदलाव के अनुसार खुद को ढालने में समय लगता है. इस दौरान हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया आसानी से शरीर पर हमला कर देते हैं. इसी वजह से बुखार और पेट से जुड़ी बीमारियां तेजी से फैलती हैं.

दूसरा कारण-

डॉ. सुमोल रत्ना बताती हैं कि दूसरा बड़ा कारण है गंदा पानी और अस्वच्छ खाना. कई बार पाइपलाइन में गंदगी मिल जाती है या खुले में रखे पानी में कीटाणु पनपने लगते हैं, जब हम ऐसा पानी पीते हैं या उसी से बना खाना खाते हैं, तो पेट में संक्रमण हो जाता है. इससे उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं होती हैं. बाहर का खाना, खासकर स्ट्रीट फूड, अगर साफ-सफाई से न बनाया जाए, तो वह भी बीमारी का कारण बन सकता है.

तीसरा कारण-

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तीसरा कारण है वायरल संक्रमण का तेजी से फैलना. आजकल लोग एक-दूसरे के काफी संपर्क में रहते हैं, ऑफिस, स्कूल, मेट्रो, बाजार हर जगह भीड़ होती है अगर किसी एक व्यक्ति को वायरल बुखार है, तो वह खांसने, छींकने या हाथ मिलाने से दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है. यहीं वजह है कि एक घर में एक व्यक्ति के बीमार होने के बाद बाकी सदस्य भी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं.

चौथा कारण-

चौथा कारण है हमारी बदलती जीवनशैली. आजकल लोग देर रात तक जागते हैं, मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और समय पर खाना नहीं खाते. इससे शरीर कमजोर हो जाता है और इम्युनिटी कम हो जाती है, जब शरीर अंदर से मजबूत नहीं होता, तो छोटी-छोटी बीमारियां भी जल्दी पकड़ लेती हैं.

पांचवां कारण-

पांचवां कारण है साफ-सफाई की कमी. कई बार हम छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे खाना खाने से पहले हाथ न धोना, बाहर से आने के बाद हाथ-पैर साफ न करना, या गंदे वातावरण में रहना. ये छोटी लापरवाहियां भी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती हैं.

इन बातों पर दें ध्यान-

इसके अलावा, प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण कारण है. हवा और पानी में बढ़ते प्रदूषण से हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है. इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं. अब सवाल यह है कि इन समस्याओं से बचा कैसे जाए?

  • सबसे पहले, हमें अपने खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए. हमेशा साफ और ताजा खाना खाएं. पानी को उबालकर या फिल्टर करके ही पिएं. बाहर का खाना कम से कम खाएं, खासकर बारिश के मौसम में.
  • दूसरा, अपनी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद हाथ जरूर धोएं. घर और आसपास की सफाई बनाए रखें, ताकि कीटाणु पनप न सकें.
  • तीसरा, अपनी इम्युनिटी मजबूत रखें. इसके लिए संतुलित आहार लें जिसमें फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल हो. पर्याप्त नींद लें और रोजाना थोड़ा व्यायाम जरूर करें.
  • चौथा, अगर बुखार या पेट की समस्या हो जाए, तो उसे नजरअंदाज न करें. समय पर डॉक्टर से सलाह लें और दवा लें. खुद से दवा लेने से बचें, क्योंकि इससे समस्या बढ़ भी सकती है.

    ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आजकल बढ़ रही ये बीमारियां कोई एक कारण से नहीं, बल्कि कई कारणों के मिलकर असर करने से हो रही हैं, अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें और अपनी दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करें, तो हम खुद को और अपने परिवार को इन बीमारियों से बचा सकते हैं.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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