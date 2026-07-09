world population day 2026: आज के युवा शादी और बच्चे करने में क्यों लगा रहे हैं इतनी देर? डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह

समय के साथ लोगों की लाइस्टाइल में काफी बदलाव आए हैं, न सिर्फ लोगों के रहन-सहन बल्कि मैरिज पैटर्न में भी काफी बदलाव हुए हैं. आपने नोटिस किया होगा कि आज के समय में युवा जल्दी शादी नहीं करते हैं और कुछ तो शादी के पक्ष में ही नहीं होते हैं, पहले जहां लोग कम उम्र में शादी करके जल्दी परिवार शुरू कर लेते थे, वहीं अब युवा अपने करियर, आर्थिक स्थिरता, व्यक्तिगत विकास और जीवन के दूसरे लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं.आधुनिक भारत में ये बदलाव साफ-साफ नजर आ रहा है, पहले के समय में 22-25 साल की उम्र में शादी और जल्दी बच्चे आम थे, वहीं आज युवा इन फैसलों को 28-35 साल की उम्र तक टाल रहे हैं.
पहले तो युवा शादी देर से करते हैं और बाद में बच्चे भी देरी से करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है क्या कभी आपने सोचा है? चलिए डॉ. काजल सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल) से जानते हैं. डॉ. काजल सिंह बताती हैं कि इन फैसलों के चलते शादी और बच्चों की प्लानिंग में देरी देखने को मिल रही है.
भारत में युवा शादी और बच्चे करने में देरी क्यों कर रहे हैं?
डॉ. काजल सिंह बताती हैं कि आज की युवा पीढ़ी पहले अपनी शिक्षा पूरी करना, करियर बनाना और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती है, बढ़ती महंगाई, नौकरी की प्रतिस्पर्धा और बेहतर जीवनशैली की इच्छा भी शादी को टालने के बड़े कारण हैं. कई युवा शादी से पहले अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल पहचान बनाना चाहते हैं, महिलाएं भी अब उच्च शिक्षा, करियर और आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व दे रही हैं, जिसके कारण वे पहले की तुलना में देर से शादी और प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं. इसके अलावा, आज के कपल परिवार शुरू करने से पहले कई चीजों पर विचार करते हैं जैसे:
यह बदलाव अच्छा है, क्योंकि बच्चा पैदा करना सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तैयारी का भी विषय है. महिलाओं की उम्र प्रेग्नेंसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. महिला की उम्र बढ़ने के साथ अंडों (eggs) की संख्या और गुणवत्ता धीरे-धीरे कम होने लगती है. इसलिए बहुत ज्यादा देरी करने से कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में कठिनाई आ सकती है.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS-5) की मानें तो भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे है. कई युवा शादी ही नहीं कर रहे या शादी के बाद बच्चे टाल रहे हैं, यह ट्रेंड शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर देखा जाता है.
लड़कियां और लड़के दोनों उच्च शिक्षा (ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन, MBA, इंजीनियरिंग आदि) पर फोकस कर रहे हैं, वहीं शादी के खर्च (खासकर मेगा वेडिंग) भी बोझ बन गए हैं, इतना ही नहीं अच्छी नौकरी न होने पर पुरुष शादी टाल देते हैं. भारत में युवाओं द्वारा शादी और बच्चे टालना कोई ‘स्वार्थ’ या ‘जिम्मेदारी से भागना’ नहीं है, बल्कि बदलते आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत वास्तविकताओं का नतीजा है.