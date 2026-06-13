Explainer: पीरियड्स के दौरान मीठा खाने की क्रेविंग क्यों बढ़ जाती है? डॉक्टर से जानिए ऐसा क्यों होता है

Why Do Cravings For Sweets Increase During Periods: पीरियड्स के दौरान महिलाओं को मीठा खाने की काफी ज्यादा क्रेविंग होने लगती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

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(pic credit- AI)

हार्मोनल बदलाव की वजह से आपको पीरियड्स के दौरान मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है.

ब्लड शुगर में बदलाव भी मीठा खाने की क्रेविंग को पीरियड्स के दौरान बढ़ाते हैं.

संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और नियमित एक्सरसाइज से क्रेविंग को कंट्रोल में किया जा सकता है.

पीरियड्स के दौरान ज्यादा मीठा खाने से वजन बढ़ सकता है और बीमारियां भी हो सकती हैं.

पीरियड्स के दौरान मीठा खाने से आपका मूड काफी बेहतर रहता है.

Why Do Cravings For Sweets Increase During Periods: पीरियड्स के दौरान कई महिलाओं को चॉकलेट, नमकीन चिप्स, हैवी कंफर्ट फूड खाने की क्रेविंग काफी ज्यादा होती है, जो की एक आम बात है. अधिकतर महिलाएं व लड़कियां इस बारे में नहीं जानती हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की क्या है पूरी सच्चाई. उन्हें भी यह नहीं पता कि हर चीज की क्रेविंग होने का आखिर मतलब क्या है? यह सिर्फ मन का वहम नहीं है, बल्कि इसके पीछे शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव का कारण काफी ज्यादा होता है. विशेषज्ञों के अनुसार पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर में कई सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, जो मीठा खाने की क्रेविंग को अधिक मात्रा में बढ़ाने का काम करते हैं. अगर आप भी इसके पीछे की वजह को नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आखिर इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों होता है? आइए आप भी जान लीजिए.

पीरियड्स में मीठा खाने की क्रेविंग का कारण?

महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर में कई सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं. पीरियड्स से पहले शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऊपर-नीचे होते रहते हैं, जिस वजह से मूड, भूख, गुस्सा आना बेहद ही आम बात होती है. इन हार्मोन के बिगाड़ने की वजह से हमारा शरीर को मीठा खाने की इच्छा होती है. इस हॉर्मोनल बदलाव की वजह से मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ती ही रहती है.

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चॉकलेट की क्रेविंग क्यों?

अगर आप इसके बायोलॉजिकल कारण ही बात करें, तो डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है, जो मसल्स रिलैक्सेशन, मूड बैलेंस और थकान को कम करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करती है. कभी-कभी कुछ महिलाओं के साथ ऐसा देखा गया है कि पीरियड्स के दौरान मैग्नीशियम की कमी काफी ज्यादा होने लगती है, जिस कारण उनके शरीर में चॉकलेट की क्रेविंग हो सकती है. होने वाले चिड़चिड़ेपन और लो एनर्जी को भी ये सुधारने में मददगार होते हैं.

क्या ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव है कारण?

पीरियड्स के दौरान हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण ब्लड शुगर लेवल में भी कमी पाई जाती है. जब ब्लड शुगर में गिरावट आती है तो अचानक मीठा खाने की इच्छा भी अंदर से काफी ज्यादा बढ़ने लगती है. कई महिलाओं को दिनभर बार-बार कुछ मीठा खाने का मन पीरियड्स में देखा जा सकता है.

क्या पीरियड्स में मीठा खाना गलत है?

डॉक्टरों की माने में अगर मीठा सीमित मात्रा में खाया जाए, तो वो किसी भी तरह से गलत नहीं है और न ही आपको नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर आप पीरियड्स के दौरान अत्यधिक मात्रा में मीठे का सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपका ब्लड शुगर भी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और कई बीमारियों के भी आप शिकार हो सकते हैं. जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से आपको हमेशा बचना चाहिए.

‘फील गुड’ हार्मोन का बढ़ना

पीरियड्स के दौरान जब हम मीठा नहीं खाते हैं, तो फील गुड वाला हार्मोन यानि सेरोटोनिन का स्तर काफी ज्यादा कम होने लग जाता है, जिस वजह से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन बना रहता है और जैसे ही हम मीठे का सेवन उस दौरान करते हैं, तो फील गुड वाला हार्मोन बढ़ जाता है और हमारा मूड हैप्पी-हैप्पी हो जाता है. इस दौरान चॉकलेट और मिठाई खाने की इच्छा बढ़ती है.

क्रेविंग को कंट्रोल कैसे करें?

अधिक मात्रा में मीठा आपकी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना भी बेहद ही जरूरी है. आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना है, ताजे फल, खजूर और ड्राई फ्रूट्स का सेवन, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाना, रोजाना हल्की एक्सरसाइज या वॉक करना, पर्याप्त नींद, ज्यादा प्रोसेस्ड और शुगर वाली चीजों को खाने में बचना चाहिए.

डॉक्टर की सलाह लेना कब ठीक है?

अगर आपको पीरियड्स के दौरान अधिक मात्रा में दर्द हो रहा है और आपके सहन करने से बाहर है, तो आपको तुरंत चेकअप के लिए जाना चाहिए. मूड स्विंग, चिंता, डिप्रेशन अधिक मात्रा में हो तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, वरना कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं.

Q1. पीरियड्स के दौरान मीठा खाने का मन आखिर क्यों करता है?

पीरियड्स के दौरान मीठा खाने का मन हार्मोनल बदलाव के कारण करता है.

Q2.पीरियड्स के दौरान मीठे की जगह क्या खा सकते हैं?

ज्यादा मीठा खाना आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकता है इसलिए आप उसकी जगह पर फल, खजूर और ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं.

Q3. क्या ब्लड शुगर में बदलाव भी इसका कारण हैं?

आपको बता दें ब्लड शुगर में बदलाव के कराण भी आपको मीठा खाने का मन कर सकता है.

Q4. पीरियड्स के दौरान क्या ज्यादा मीठा खाना सही है?

नहीं, अधिक मीठे का सेवन करना आपकी सेहत को नुकसान कर सकता है.

Q5. क्या हेल्दी खाने से क्रेविंग को कंट्रोल किया जा सकता है?

हां, अगर आप हेल्दी खाने को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो काफी हद तक कम किया जा सकता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)