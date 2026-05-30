पीरियड्स से पहले क्यों होने लगती है पिंपल्स की समस्या? जानिए आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है

आपने अक्सर कई लड़कियों से सुना होगा कि पीरियड्स से पहले उन्हें पिंपल्स की शिकायत होने लगती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं.

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बहुत सी महिलाओं को पीरियड्स आने से पहले अपने चेहरे पर धब्बे या पिंपल्स दिखाई देने लगते हैं, हालांकि, पहली नज़र में यह सिर्फ़ एक आम त्वचा की समस्या लग सकती है, लेकिन सच तो यह है कि आपका शरीर आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, कि आपके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होने वाले हैं. डॉ. मनन गुप्ता (चेयरमैन और एच ओ डी , आब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी , एलांटिस हेल्थकेयर , नई दिल्ली) मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोन के बदलते लेवल के कारण कई महिलाओं को पीरियड्स से पहले पिंपल्स की समस्या होती है जिन्हे हम प्रीमेन्स्ट्रुअल एक्ने कहते हैं.

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डॉ. मनन गुप्ता ने बताया कि पीरियड्स आने से ठीक पहले, एक महिला के शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है. इसके परिणामस्वरूप, त्वचा पर सीबम का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा के पोर्स बंद हो जाते हैं और पिंपल्स निकल आते हैं, जो आमतौर पर चिन और जॉ लाइन के आस-पास होते हैं.

ये परेशानियां बढ़ा देती हैं समस्याएं-

तनाव, नींद की कमी, खान-पान की गलत आदतें और PCOS जैसी स्थिति में, ये सभी पीरियड्स से पहले होने वाले पिम्पल्स की समस्या को और भी खराब बना देती हैं. पीरियड्स से पहले होने वाले पिम्पल के अलावा, महिलाओं को मूड और एनर्जी के लेवल में उतार-चढ़ाव, पेट फूलना, खाने की क्रेविंग और सामान्य से अधिक थकान जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. पीरियड्स से पहले होने वाले पिंपल से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना. इसमें भरपूर मात्रा में पानी पीना, नियमित रूप से व्यायाम करना और फलों व सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार लेना शामिल है, जो शरीर में होने वाले किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में मदद करता है, जिन महिलाओं को हर महीने गंभीर या दर्दनाक मुंहासों की समस्या बार-बार होती है, उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. डॉक्टर उन्हें उन संभावित हार्मोनल समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, जिनका इलाज किया जाना ज़रूरी है.

‘हार्मोनल पिंपल’-

वहीं डॉ. चांदनी जैन गुप्ता (एम बी बी एस और एमडी, डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन, एलांटिस हेल्थकेयर , नई दिल्ली) बताती हैं कि पीरियड्स से जुड़े पिंपल को ‘हार्मोनल पिंपल’ भी कहा जाता है और ये आमतौर पर सामान्य प्रकार के पिंपल से अलग दिखाई देते हैं. आम तौर पर, हार्मोनल मुंहासे या पीरियड्स से जुड़े मुंहासे त्वचा की गहराई में बनते हैं. ये सामान्य पिंपल की तुलना में ज़्यादा लाल, सूजे हुए और दर्दनाक होते हैं, क्योंकि ये पीरियड्स के दौरान पोर्स में फंस गए अतिरिक्त तेल, डेड स्किन के और बैक्टीरिया के नीचे पनप रहे होते हैं.

हार्मोनल पिंपल आमतौर पर चेहरे के निचले हिस्से पर दिखाई देते हैं. ज़्यादातर मामलों में, अगर त्वचा को बार-बार छुआ जाए, यानी अगर आप बार-बार अपने चेहरे पर हाथ लगाते हैं या अपनी त्वचा पर बहुत हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पिंपल और भी बदतर हो जाते हैं. सूजन को कम करने और पोर्स को खोलने के लिए हल्के क्लींज़र, ‘नॉन-कॉमेडोजेनिक’ मॉइस्चराइज़र और सैलिसिलिक एसिड या बेंज़ोयल पेरोक्साइड युक्त उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए, यह भी सलाह दी जाती है कि ऑयली मेकअप से बचें, कम मीठा खाना खाएं और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कम करें, जब तक कि आपको यह पक्का पता न हो कि डेयरी प्रोडक्ट्स से आपके पिंपल नहीं बढ़ते.

ये चीजें बिल्कुल न करें-

सूजे हुए मुंहासों पर बर्फ़ लगाने, स्किन केयर का एक नियमित रूटीन अपनाने और कभी भी पिंपल को फोड़ने या दबाने से बचने से भी, उनके निशान पड़ने या त्वचा में इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है. मुंहासों के गंभीर मामलों के इलाज में डॉक्टर की दी हुई क्रीम, हार्मोनल इलाज या खाने वाली दवाएं शामिल हैं. महिलाओं को अपनी त्वचा में होने वाले इन बदलावों को बेहतर ढंग से समझने से फ़ायदा हो सकता है, इससे वे अपनी त्वचा की बेहतर देखभाल कर पाएंगी और इस बात के प्रति ज़्यादा जागरूक रहेंगी कि उनके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं.