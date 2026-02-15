  • Hindi
वजन कम करने पर क्यों पड़ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स? जानें घरेलू उपाय और कैसे करें बचाव

कई बार वजन कम करने पर स्ट्रेच मार्क्स नजर आने लगते हैं, जो देखने में बेहद भद्दे लगते हैं, ऐसे में अगर आप भी इनसे परेशान हैं तो आज हम आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लाए हैं तो चलिए जानते हैं इनके बारे में.

आजकल जिसे देखो वो वजन कम करने में लगा हुआ है. हालांकि वजन तो लोग कम कर लेते हैं, लेकिन पीछे रह जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स, जो जल्दी नहीं जाते हैं. ये आमतौर पर वजन में तेजी से बदलाव के कारण त्वचा के खिंचाव से बनते हैं, हालांकि महिलाओं में ये गर्भावस्था के दौरान भी नजर आते हैं. स्ट्रेच मार्क्स हल्के रंग से लेकर गहरे लाल-बैंगनी रंग तक हो सकते हैं, वैसे तो ये पूरी तरह से सामान्य हैं, लेकिन ये दिखने में बेहद भद्दे लगते हैं.

स्ट्रेच मार्क्स अक्सर पेट, जांघों, कूल्हों, बाहों या छाती पर दिखते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ वजन बढ़ने या प्रेग्नेंसी के चलते होते हैं, लेकिन ये वजन कम करने पर भी पड़ जाते हैं या पहले से मौजूद निशान और ज्यादा साफ दिखने लगते हैं. ये कोई बीमारी नहीं, बस त्वचा का एक सामान्य बदलाव है, लेकिन अच्छी बात ये है कि सही तरीके से वजन घटाएं और घरेलू उपाय अपनाएं तो इन्हें काफी हद तक रोका या कम किया जा सकता है.

क्यों पड़ने लगती हैं ये लाइनें?

हमारी त्वचा तीन लेयर वाली होती है, बीच वाली लेयर (डर्मिस) में कोलेजन और इलास्टिन नाम के फाइबर होते हैं, ये त्वचा को मजबूती और लचीलापन देते हैं, जैसे रबर की तरह खिंचने-सिकुड़ने की ताकत रखते हैं. जब आप बहुत तेजी से वजन घटाते हैं तो त्वचा को इतनी जल्दी सिकुड़ने का मौका नहीं मिलता है. पहले मोटापे से खिंची त्वचा अब ढीली पड़ जाती है, इससे बीच वाली लेयर में छोटी-छोटी दरारें पड़ जाती हैं, ये दरारें शुरू में लाल या बैंगनी दिखती हैं, क्योंकि वहां सूजन होती है, बाद में सफेद दिखने लगती हैं.

हो सकते हैं ये कारण-

  • तेज वजन घटाने से
  • कमजोर कोलेजन – उम्र, खराब डाइट या जेनेटिक्स से
  • डिहाइड्रेशन – पानी कम पीने से त्वचा सूखी और कम लचीली हो जाती है
  • हार्मोनल बदलाव या दवाओं का सेवन
  • ये निशान ज्यादातर 6-12 महीनों में खुद फीके पड़ने लगते हैं, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं होते

स्ट्रेच मार्क्स से बचाव के आसान तरीके

धीरे-धीरे वजन घटाएं:

जल्दी वजन घटाने के पीछे न भागें, हर हफ्ते सिर्फ ½ से 1 किलो ही कम करें. तेज डाइट या एक्सट्रीम एक्सरसाइज से बचें. डॉक्टर कहते हैं स्वस्थ तरीके से वजन कम करने से त्वचा को समय मिलता है.

खूब पानी पिएं-

रोज 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है. पानी त्वचा को हाइड्रेट रखता है, जिससे वो ज्यादा लचीली बनी रहती है.

पौष्टिक खाना खाएं-

प्रोटीन (दाल, अंडा, दही, चिकन), विटामिन C (संतरा, नींबू, अमरूद), विटामिन E (बादाम, पालक), जिंक (चना, कद्दू के बीज) ज्यादा लें. ये कोलेजन बनाने में मदद करते हैं.

रोज त्वचा को मॉइस्चराइज करें-

नहाने के बाद नारियल तेल, बादाम तेल या अच्छी बॉडी लोशन लगाएं. इससे त्वचा नरम और मजबूत रहती है.

एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल करें-

वेट उठाना या बॉडीवेट एक्सरसाइज से मसल्स मजबूत होते हैं. मसल्स भरने से त्वचा टाइट रहती है और निशान कम दिखते हैं.

नारियल तेल:

रोज रात को गुनगुना नारियल तेल लगाकर 5-10 मिनट मालिश करें. ये त्वचा को पोषण देता है और निशान फीके करता है.

एलोवेरा जेल:

ताजा एलोवेरा का जेल लगाएं. 20-30 मिनट छोड़कर धो लें. ये ठंडक देता है और त्वचा रिपेयर करता है.

बादाम तेल या अरंडी का तेल लगाएं:

इन तेलों को रातभर लगाकर सोएं, सुबह धो लें। 2-3 महीने नियमित करने से फर्क दिखता है

नींबू का रस:

थोड़ा रस लगाकर 10 मिनट रखें, फिर धो लें. विटामिन C से कोलेजन बढ़ता है

शहद + चीनी स्क्रब: हफ्ते में 2 बार हल्का स्क्रब करें.

शिया बटर या कोको बटर: ये अच्छे मॉइस्चराइजर हैं, रोज लगाएं।

ये उपाय धीरे-धीरे असर दिखाते हैं, 2-3 महीने लगातार करने पर बेहतर रिजल्ट मिलते हैं

