मीठा कम खाने के बाद भी क्यों बढ़ जाता है शुगर लेवल? कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये गलतियां

High Blood Sugar: मीठा कम खाने के बाद भी कई लोगों का शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह लोग समझ नहीं पाते हैं.

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High Blood Sugar: डायबिटीज या बढ़ा हुआ ब्लड शुगर आजकल लोगों में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं. इसको कंट्रोल में रखने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ जाता है और समझ में नहीं आता है कि आखिर सभी कुछ अच्छे से अपनाने के बाद भी ये क्यों बढ़ जाता है? चाय में चीनी बंद, मिठाई से दूरी और मीठे ड्रिंक्स को भी छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ नजर आता है. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर कैसे मीठा कम खाने के बाद भी शुगर क्यों बढ़ जाती है? अगर आपको भी इसकी वजह नहीं पाता है, तो आखिर आपको इस खबर में आसानी से बताते हैं.

मीठा कम खाने के बाद भी क्यों बढ़ जाता है शुगर लेवल?

1. कार्बोहाइड्रेट भी बढ़ा सकते हैं शुगर

आपको बता दें केवल चीनी ही नहीं कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें भी आपका शुगर लेवल तेजी से बढ़ा सकती है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अपनी डाइट में इसको शामिल नहीं करना चाहिए. रोटी, चावल, ब्रेड, आलू, पास्ता और कई तरह के अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता.

2. जरूरत से ज्यादा खाना

अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, तो आपको शुगर लेवल बढ़ने की दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए. जरूरत से ज्यादा कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो ब्लड शुगर में कम ज्यादा देखने को मिल सकता है.

3. पैकेज्ड फ्रूट जूस

अगर आप पैकेज्ड फ्रूट जूस का सेवन हेल्दी समझकर पीते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है. फल का जूस पीने पर फाइबर की मात्रा कम हो सकती है और एक साथ ज्यादा मात्रा में फल से आपको दिक्कत हो सकती है.

4. ब्रेकफास्ट छोड़ना

अगर आप ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं या समय पर नहीं खाते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है. डायबिटीज में भोजन का समय और मात्रा ठीक रखना काफी ज्यााद जरूरी होता है.

5. खाना खाने के बाद बिल्कुल एक्टिव न रहना

अगर आप खाना खाने के बाद बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ये आपको नुकसान कर सकती है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित वॉक और एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.