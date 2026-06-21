दस्त के साथ बार-बार पेशाब आना सामान्य है या खतरे की घंटी? डॉक्टर से जानें सच

पेट खराब होने पर कई लोगों को बार-बार पेशाब आने की समस्या होने लगती है. आखिर इसके पीछे क्या वजह है और कब यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं इसकी पूरी जानकारी.

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आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हमारा पेट खराब होता है तो हमें बार-बार पेशाब आने की शिकायत होने लगती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं. डॉ. रंजीत सिंह (प्रोफ़ेसर और HOD (जनरल मेडिसिन), NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि पेट ख़राब होने पर जब ज्यादा पानी और ORS,नारियल पानी लेते हैं तो इसके चलते शरीर ज़्यादा पानी पेशाब के जरिए बाहर निकालता है, इसलिए पेशाब बार-बार आ सकता है.

हमारे शरीर में intestine और यूरिनरी ब्लैडर एक-दूसरे के पास होती हैं, जब पेट में संक्रमण, सूजन या गैस होती है, तो इसका असर आसपास के अंगों पर भी पड़ सकता है. इस वजह से ऐसा महसूस हो सकता है कि बार-बार पेशाब आ रहा है, जबकि असली समस्या पेट से जुड़ी होती है. कभी-कभी वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण पेट और यूरिन दोनों को प्रभावित करता है. ऐसे में दस्त, पेट दर्द और बार-बार पेशाब आने जैसी समस्याएं एक साथ हो सकती हैं. कुछ लोगों में तनाव और चिंता के कारण भी बार-बार पेशाब आने लगता है. यह शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है। पेट खराब होने पर ली जाने वाली कुछ दवाएं और ज्यादा लीक्विड भी पेशाब की मात्रा बढ़ा सकते हैं. इसलिए पेशाब सामान्य से ज्यादा बार आ सकता है.

अगर बार-बार पेशाब आने के साथ ये लक्षण भी हों, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें—

पेशाब करते समय जलन या दर्द हो

पेशाब में खून दिखाई दे

तेज बुखार हो

पेट में लगातार दर्द रहे

बहुत ज्यादा कमजोरी या चक्कर आएं

पेशाब बहुत कम या बहुत ज्यादा होने लगे

दस्त 2-3 दिन से ज्यादा बने रहें ये किसी संक्रमण या दूसरी बीमारी का संकेत हो सकते हैं

पेट खराब होने पर हल्का और आसानी से पचने वाला खाना सबसे अच्छा रहता है जैसे खिचड़ी, दही-चावल, केला, सादा ब्रेड या टोस्ट, उबला हुआ आलू, दलिया, नारियल पानी, ORS का घोल, हल्का सूप। ये चीजें पेट को आराम देती हैं और शरीर में ताकत बनाए रखने में मदद करती हैं.

जल्दी ठीक होने के लिए खूब पानी और ORS पिएं, पर्याप्त आराम करें, हाथों को अच्छी तरह धोएं, साफ और घर का बना खाना खाएं, बाहर का खाना कुछ दिनों तक न खाएं, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें.

पेट खराब होने पर बार-बार पेशाब आना अक्सर चिंता की बात नहीं होती, ऐसा ज्यादा पानी पीने, पेट के संक्रमण, तनाव या शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर इसके साथ जलन, दर्द, बुखार या खून जैसी समस्या हो, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए. सही खानपान, पर्याप्त पानी और आराम से ज्यादातर लोग कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की बजाय शरीर के संकेतों को समझें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें.