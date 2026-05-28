जन्म के बाद बच्चे में क्यों बढ़ जाता है इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा? क्या Vitamin K का इंजेक्शन बचा सकता है जान, जानें

जन्म के बाद नवजात शिशुओं की देखरेख बेहद जरूरी होती है, नहीं तो Vitamin K की कमी से इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है. यह समस्या कई बार गंभीर रूप ले सकती है और बच्चे की जान तक खतरे में पड़ सकती है, आइए जानते हैं इससे बच्चे को कैसे बचाएं.

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न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही नाजुक होते हैं, जन्म के साथ ही इनकी इम्यूनिटी बेहद वीक होती है, ऐसे में बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है. शरीर में जरा सी भी किसी चीज की कमी हो जाए तो बड़ा असर पड़ता है, इन्हीं में से एक है विटामिन के की कमी, अक्सर न्यूबॉर्न बेबी में ये समस्या देखने को मिलती है. इसके चलते कारण बच्चे में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है. मेडिकल की भाषा में इसे Vitamin K Deficiency Bleeding (VKDB) या Hemorrhagic Disease of the Newborn (HDN) कहा जाता है.

यह समस्या जन्म के कुछ घंटे से लेकर कई हफ्तों तक बना रह सकता है और अगर समय पर इसका पता ना चले और इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है, ऐसे में आज हम डॉक्टर DR SIDDHARTHA GOGIA (Clinical Director & Head – Paediatrics & Neonatology, Marengo Asia Hospitals, Gurugram) से जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या करें?

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ये होता है कारण-

डॉ. सिद्धार्थ गोगिया ने बताया कि दरअसल विटामिन की शरीर में खून को जमाने में अहम भूमिका होती है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त बच्चे के शरीर में विटामिन के का लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि यह मां से पर्याप्त मात्रा में बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है, वहीं जन्म के बाद बच्चों के आंतों में अच्छे बैक्टीरिया विकसित होने में समय लगता है जो कि विटामिन के बनाने में मदद करते हैं.

ये लक्षण दिखने पर हो जाएं सावधान-

ऐसे में विटामिन के की कमी होने पर बच्चों के शरीर के अंदर दिमाग, पेट या इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है और इसके लक्षण में नाक या मुंह से खून आना,, उल्टी या टॉयलेट के जरिए खून आना, शरीर पर नीले निशान पड़ना, जैसे लक्षण शामिल हैं. यही वजह है कि जब बच्चा पैदा होता है तब तुरंत ही उसे विटामिन के का इंजेक्शन देने की सलाह दी जाती है. यह एक बहुत ही नॉर्मल सा इंजेक्शन होता है जो कि बच्चे की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है.

VKDB में तीन तरह का हो सकता है-

Early onset (पहले 24 घंटे में)

Classic (दूसरे से सातवें दिन)

Late onset (2 से 12 सप्ताह बाद) — यह सबसे खतरनाक होती है

विटामिन K इंजेक्शन बेहद जरूरी-

WHO और भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी (IAP) दोनों ही जन्म के बाद शिशु को विटामिन K का इंजेक्शन लगवाने की सलाह देते हैं, खुराक की बात करें तो आमतौर पर 0.5 mg से 1 mg इंट्रामस्कुलर (IM) इंजेक्शन जन्म के एक घंटे के अंदर दी जाती है. यह इंजेक्शन पूरी तरह सुरक्षित है और दशकों से इस्तेमाल हो रहा है, इससे रक्तस्राव का खतरा 90-95% तक कम हो जाता है.