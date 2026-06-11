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Explainer: सोते समय मुंह से लार क्यों निकलती है? ये है मामूली या किसी बीमारी का है संकेत, डॉक्टर से जानिए वजह

Why Does Drooling From The Mouth While Sleeping: कई लोगों को सुबह उठते ही मुंह से लार निकलती है. आज आपको बताते हैं ये कोई मामूली आदत है या फिर किसी बीमारी का है संकेंत.

Written by: Ritika
Updated: June 11, 2026, 2:48 PM IST
(pic credit- AI)
(pic credit- AI)
  • सोते समय मुंह से लार निकलना कई लोगों में सामान्य है और कुछ में गंभीर समस्या भी है.
  • एलर्जी, साइनस जैसी समस्याएं भी लार निकलने का कारण बन सकती हैं.
  • जब गहरी नींद में निगलने की प्रक्रिया धीमी होने लगती है, तो लार मुंह में जमा हो सकती है और निकल जाती है.
  • अगर लार निकलने की समस्या लंबे समय से हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए.

Why Does Drooling From The Mouth While Sleeping: कई सारी आदतें ऐसी होती हैं, जिनको लोग हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देते हैं उनमें से एक है सुबह उठने के बाद तकिए पर लार का गिरना. कुछ लोगों के लिए यह केवल एक सामान्य बात है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ये रोजाना होता है और अक्सर लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की क्या वजह है अगर आप भी इस बात से अभी तक अंजान हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, तो इसको हल्के में न लें ये किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत हो सकता है. अगर आपके साथ भी ये चीज रोजाना होती है, तो आइए आपको इस खबर में इसके पीछे का सच डॉक्टर से बातचीत में बताते हैं. आखिर सोते समय मुंह से लार क्यों निकलती है? ये क्या सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है या फिर किसी बीमारी का संकेत हो सकता है? आइए आप भी जान लीजिए.

लार मुंह से क्यों निकलती है?

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कुछ लोग लार को सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन इसके बारे में डॉ. उमाशंकर शर्मा से बातचीत के दौरान उन्होने बताया है कि लार हमारे शरीर के लिए एक जरूरी चीज है. मुंह में मौजूद चीजों के जरिए इसे बनाया जाता है. ये तब निकालती है, जब गलत तरीके से सोने या एसिड रिफ्लक्स के कारण होती है.

क्या लार हमारे शरीर के लिए जरूरी है?

लार हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है. यह खाने को पचाने, मुंह को नम बनाए रखने, बैक्टीरिया से बचाने और दांतों की सुरक्षा के लिए ये बेहद ही ज्यादा जरूरी होती हैं. आपको बता दें एक इंसान में रोजाना लगभग 0.5 से 1.5 लीटर तक लार बन सकती है. दिनभर में कई बार तो हम लोग इसको निगल लेते हैं. नींद के दौरान यह मुंह से बाहर निकाल सकती है.

(इसे भी पढ़ें: ऐसे 5 संकेत जो बताते हैं शरीर में हो गई है कैल्शियम की कमी, जानें दूर करने के लिए क्या खाएं?)

सोते समय मुंह से लार निकलना चिंता का विषय तो नहीं?

अगर आपके मुंह से कभी-कभार लार निकाल रही है, तो ये आम बात है, गहरी नींद में होने की वजह से लार बाहर आ सकती है. यदि यह समस्या लगातार आपके साथ में बन रही है और ज्यादा-ज्यादा आती है, तो ये बिल्कुल भी आम बात नहीं और ये किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है. इसके पीछे कई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है.

सोते समय मुंह से लार निकलने के क्या हैं कारण?

1. नाक बंद होना

अगर आपकी नाक काफी ज्यादा बंद है और सांस लेने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मुंह से लार निकाल सकती है. सांस लेने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, जिस कारण लार बाहर आती है

2. सोने की गलत पोजीशन

कुछ लोग करवट लेकर या पेट के बल सोते हैं, जिस कारण सोने की गलत पोजीशन की वजह से लार मुंह के बाहर आ सकती है. ये आम बात है.

3. गहरी नींद

कुछ लोग काफी ज्यादा गहरी नींद में सोते हैं, जिस कारण उनको किसी चीज का पता नहीं चलता है और मुंह में जमी लार बाहर निकल सकती है.

4. एसिड रिफ्लक्स

एसिड रिफ्लक्स के कारण जैसे- सीने में जलन, खट्टी डकारें, गले में जलन, मुंह में कड़वाहट इन सभी चीजों का कारण भी निकाल सकती है. ये सारी समस्याएं बेहद ही आम है.

मुंह से लार निकलना किसी बीमारी का संकेत?

कई मामलों में मुंह से लार निकलना आम नहीं है अगर लगातार ये हो रहा है, तो आपको स्लीप एपनिया, न्यूरोलॉजिकल रोग, गले या मुंह में संक्रमण, टॉन्सिल या गले में सूजन की समस्या इन बीमारियों के ये संकेत हो सकते हैं और आपको इसको आम समझकर नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना दिक्कत में आप पड़ सकते हैं.

लार कम निकलने के उपाय

अगर आप लार निकलने की समस्या को कम करना चाहते हैं, तो आपको सोने की पोजीशन बदलनी है, पीठ के बल सोने की कोशिश करें, एलर्जी या साइनस का सही इलाज करवाएं, पर्याप्त पानी पिएं, रात में भारी भोजन न करें, मसालेदार खाने को खाने से बचें, डॉक्टर की सलाह लें.

डॉक्टर की सलाह कब लें?

अगर आप लार कभी-कभी आती है, तो घबराने की कोशिश नहीं है लेकिन यदि समस्या लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी बेहद ही जरूरी है, वरना और भी कई सारी दिक्कतों के शिकार हो सकते हैं.

Q1. सोते समय मुंह से लार क्यों निकलती है?
कई बार नींद में निगलने की प्रक्रिया धीमी होने लगती है, जिस वजह से मुंह से लार निकलती है.

Q2.क्या सोने की पोजीशन लार का कारण बन सकती है?
इस सवाल का जवाब है हां, करवट लेकर अगर आप सोते हैं, तो लार निकलती है.

Q3. क्या मुंह से लार निकलना बीमारी का संकेत हो सकता है?
अगर लार कभी-कभी निकाल रही है, तो ये आम बात है, लेकिन अगर रोजाना भारी मात्रा में है, तो बीमारी हो सकती है.

Q4.क्या साइनस की समस्या से भी लार निकलती है?
आपको बता दें साइनस की समस्या में मुंह से सांस लेते हैं, जिस वजह से लार निकलती है.

Q5.लार कम निकलने का आसान तरीका क्या है?
मुंह की लार को अगर आप न के बराबर मुंह से निकालना चाहते हैं, तो सोने की पोजीशन बदलनी होगी और नाक की समस्या में सुधार करना होगा.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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