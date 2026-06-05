मेनोपॉज में क्यों बढ़ जाती है फ्रोजन शोल्डर की समस्या? डॉक्टर से जानें कारण और कैसे बचें

आपने अक्सर देखा होगा कि मेनोपॉज के दौरान कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं, जैसे फ्रोजन शोल्डर की समस्या, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं.

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कई महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनमें से एक आम समस्या है फ्रोज़न शोल्डर. डॉ. आस्था गुप्ता (सीनियर – आई वी एफ कंसलटेंट और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, आब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी ,दिल्ली आई वी एफ, नई दिल्ली) ने बताया कि फ्रोजन शोल्डर के कारण कंधे में दर्द, अकड़न और उसे हिलाने-डुलाने में कठिनाई हो सकती है. 40 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाओं को फ्रोज़न शोल्डर होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, खासकर मेनोपॉज के दौरान और उसके बाद.

क्या है इसके पीछे का कारण-

फ्रोज़न शोल्डर का मुख्य कारण एस्ट्रोजन के स्तर में कमी आना है. एस्ट्रोजन एक महिला हार्मोन है जो जोड़ों, मांसपेशियों और कनेक्टिव टिश्यू को स्वस्थ रखने में मदद करता है. मेनोपॉज के दौरान, एस्ट्रोजन का लेवल तेजी से गिरता है, जैसे-जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, टिश्यू में सूजन आ जाती है और वे कम लचीले हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंधे के जोड़ में बदलाव आने लगते हैं. कंधे के जोड़ के चारों ओर मौजूद एंडोथेलियल टिश्यू मोटे और नैरो हो जाते हैं, जिससे जोड़ को हिलाने-डुलाने पर दर्द होता है और उसकी गति सीमित हो जाती है.

फ्रोज़न शोल्डर की शुरुआत आमतौर पर धीरे-धीरे होती है. शुरुआत में, महिला को अपनी बांह सिर के ऊपर उठाने, पीछे की ओर ले जाने, और जिस कंधे में समस्या है उस तरफ करवट लेकर सोने पर दर्द महसूस होता है. समय बीतने के साथ, महिला के कंधे की गति और भी सीमित हो जाती है. उसे रोज़मर्रा के सामान्य काम करने में भी मुश्किल होने लगती है, जैसे कपड़े पहनना, बालों में कंघी करना या चीज़ों तक हाथ बढ़ाना, क्योंकि कंधे की गति की सीमा बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है.

ये चीजें बढ़ा सकती हैं खतरा-

मेनोपॉज के दौरान कुछ अन्य कारक भी फ्रोजन शोल्डर होने का खतरा बढ़ा सकते हैं, जिन महिलाओं को डायबिटीज, थायरॉइड की बीमारी, मोटापा या पहले कभी कंधे में चोट लगी हो, उन्हें फ्रोजन शोल्डर होने का खतरा ज़्यादा होता है. व्यायाम की कमी और लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से भी कंधे के जोड़ पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप फ्रोज़न शोल्डर की समस्या हो सकती है.

महिलाओं को मेनोपॉज़ के दौरान भी नियमित रूप से व्यायाम करते रहना चाहिए. कंधे की नियमित स्ट्रेचिंग करने या कंधे के कुछ आसान व्यायाम करने से लचीलापन बढ़ाने, जोड़ों की अकड़न दूर करने और ओवरआल जॉइंट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. कंधों की स्ट्रेचिंग और व्यायाम करने के अलावा, कुछ आसान हरकतें करना, जैसे कंधों को गोल-गोल घुमाना , बांहों को बड़े घेरे जिसे शोल्डर रोलिंग कहते है , घुमाना, या हल्के-फुल्के स्ट्रेच करना, भी लचीलापन विकसित करने और उसे बनाए रखने के अच्छे तरीके हैं. इसके साथ ही, अपने वज़न को कंट्रोल रखना और डायबिटीज व थायरॉइड जैसी अंतर्निहित बीमारियों को काबू में रखना भी बहुत जरूरी है.

इन बातों पर दें ध्यान-

कंधों के स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, सही शारीरिक पोस्चर पर ध्यान देना. बहुत से लोग अपने काम के घंटों का एक बड़ा हिस्सा कंप्यूटर के सामने या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए बिताते हैं, जिससे उनके कंधों और गर्दन पर बहुत ज़्यादा तनाव पड़ता है, बैठने के दौरान बीच-बीच में ब्रेक लेने और काम करते समय सही मुद्रा बनाए रखने से आप अपने कंधों के जोड़ों को सुरक्षित रख सकती हैं. यदि आपको कंधे में दर्द या अकड़न महसूस हो रही है और यह समस्या कुछ हफ़्तों से ज़्यादा समय तक बनी रहती है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. कंधे के दर्द या अकड़न के शुरुआती इलाज में फिजियोथेरेपी, दर्द की दवाएं और कंधों की सही तरीके से स्ट्रेचिंग और मजबूती के व्यायाम शामिल हो सकते हैं, ज़्यादातर मामलों में, जब फ्रोजन शोल्डर का सही इलाज किया जाता है, तो पूरी तरह ठीक होने में कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है.

हालांकि मेनोपॉज के महिलाओं के लिए कई फायदे भी होते हैं, लेकिन फ़्रोजन शोल्डर उन कम-ज्ञात समस्याओं में से एक है जो महिलाओं के जीवन के इस दौर में हो सकती है, यह जानना कि हार्मोनल बदलाव जोड़ों की सेहत पर कैसे असर डाल सकते हैं, महिलाओं को अपनी पूरी जिंदगी सक्रिय और दर्द-मुक्त रहने के लिए पहले से ही जरूरी कदम उठाने में मदद कर सकता है.