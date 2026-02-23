  • Hindi
तनाव में वजन क्यों बढ़ता है? जानें दोनों के बीच कनेक्शन

हम में से कई लोगों का तनाव के चलते वजन बढ़ने लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि तनाव वजन बढ़ने से कैसे जुड़ा हुआ है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं दोनों के बीच संबंध और तनाव से बचने के उपाय.

Published: February 23, 2026 5:52 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
तनाव में वजन क्यों बढ़ता है? जानें दोनों के बीच कनेक्शन

Causes of weight gain आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव (स्ट्रेस) हर किसी की जिंदगी का आम हिस्सा बन गया है, ऑफिस में काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, पैसे की टेंशन इनमें से किसी भी बात को लेकर व्यक्ति को तनाव हो सकता है. ये तनाव सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है, जिनमें से एक है वजन का बढ़ना. आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार तनाव लेने के चलते मेरा वजन तेजी से बढ़ रहा है, जी हां तनाव न सिर्फ मन को परेशान करता है, बल्कि वजन को भी बढ़ाता है. खासकर पेट की चर्बी (बेली फैट) को जो डाइट और एक्सरसाइज से भी आसानी से नहीं जाती, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं.

दरअसल में जब हम तनाव लेते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है जो वजन बढ़ाने का मुख्य कारण होता है. जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर “फाइट या फ्लाइट” मोड में चला जाता है. जब आप तनाव में होते हैं, तो शरीर सोचता है कि खतरा है और इससे बचना है, ऐसे में इसलिए एड्रेनल ग्लैंड (किडनी के ऊपर वाली ग्रंथि) से कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है. ये हार्मोन शरीर में शुगर (ग्लूकोज) लेवल को बढ़ाता है ताकि तुरंत एनर्जी मिले, लेकिन लंबे समय तक तनाव रहने पर ये भूख बहुत बढ़ा देता है, खासकर मीठी, तली-भुनी, चिप्स-चॉकलेट जैसी चीजों की क्रेविंग को. शरीर एनर्जी बचाने के लिए मेटाबॉलिज्म (कैलोरी बर्न की स्पीड) धीमा कर देता है.

अतिरिक्त कैलोरी को पेट के आसपास चर्बी के रूप में जमा कर देता है (इसे स्ट्रेस बेली या कोर्टिसोल बेली कहते हैं). इससे नींद खराब होती है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता और उदासी में हम ज्यादा खाना (इमोशनल ईटिंग) खाना शुरू कर देते हैं. नतीजा? वजन बढ़ता जाता है, खासकर पेट वाली जगह पर, ये चर्बी दिल की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी लाती है.

तनाव से कैसे निपटें?

जब तनाव कम होता है तो कोर्टिसोल घटता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है, क्रेविंग कम होती है और वजन कंट्रोल में रहता है, यहां कुछ सरल घरेलू टिप्स ही हुई हैं जिनकी मदद से आप तनाव को कम कर सकते हैं.

रोजाना एक्सरसाइज करें-

अपने रोजाना के रुटीन में एक्सरसाइज को शामिल करें. वॉकिंग, जॉगिंग, योगा या कोई भी एक्सरसाइज 30 मिनट तक रोज करें. ये तनाव को कम करती हैं, कोर्टिसोल घटाती हैं और वजन को कंट्रोल में रखती है.

हेल्दी खाना चुनें-

जब आपको तनाव महसूस हो तो जंक फूड की जगह पॉपकॉर्न, फल, नट्स, दही जैसी हेल्दी चीजें खाएं. ये मूड अच्छा रखती हैं और कैलोरी को भी नहीं बढ़ाती हैं.

माइंडफुल ईटिंग अपनाएं-

आजकल लोग स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं जो पूरी तरह से गलत है. कोशिश करें कि खाना बिना टीवी/मोबाइल के खाएं. धीरे-धीरे चबाएं। इससे ओवरईटिंग कम होती है और तनाव से जुड़ी क्रेविंग कंट्रोल में रहती है.

फूड डायरी रखें-

रोज क्या खा रहे हैं इसका हिसाब रखें. इससे पैटर्न समझ आएगा कब तनाव में ज्यादा खा रहे हैं. लंबे समय तक वजन कंट्रोल में रहता है.

खूब पानी पिएं-

डिहाइड्रेशन में तनाव बढ़ता है, ऐसे में रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं.

तनाव कम करने की आदतें डालें-

योगा, मेडिटेशन, किताब पढ़ना, दोस्तों से बात करना, वॉक पर जाना ये सब कोर्टिसोल कम करते हैं. इन्हें अपनाएं और रोज 10-15 मिनट ध्यान करें.

नींद पूरी लें-

7-9 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें. नींद कम लेने से भी कोर्टिसोल बढ़ता है और जिससे ज्यादा भूख लगती है, ऐसे में रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद लें.

साबुत अनाज और पोषक तत्वों वाला खाना खाएं-

फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन ये बॉडी को बैलेंस रखते हैं और तनाव से लड़ने में मदद करते हैं.

कब डॉक्टर से मिलें?

अगर तनाव बहुत ज्यादा है, वजन तेजी से बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही या रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है तो डॉक्टर या काउंसलर से बात करें, कभी-कभी थायरॉइड या हार्मोनल समस्या भी हो सकती है.

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट

