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धूप में निकलते ही क्यों जलने लगती है त्वचा? जानिए सनबर्न के पीछे की साइंस

गर्मियों में तेज धूप के कारण सनबर्न की समस्या आम हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणें जिम्मेदार होती हैं, जो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर जलन, लालिमा और सूजन पैदा करती हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 11, 2026, 2:32 PM IST
धूप में निकलते ही क्यों जलने लगती है त्वचा? जानिए सनबर्न के पीछे की साइंस
  • सूर्य की UV किरणें त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर सनबर्न का कारण बनती हैं
  • सनबर्न में त्वचा लाल हो जाती है और जलन, सूजन व दर्द महसूस हो सकता है
  • बादलों, पानी और रेत से परावर्तित UV किरणें भी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं
  • सनस्क्रीन, टोपी, पूरे कपड़े और पर्याप्त पानी पीकर सनबर्न से बचाव किया जा सकता है

सूर्य पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत है, जो प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन, इसकी कुछ किरणें त्वचा के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं. गर्मियों में तेज धूप में ज्यादा देर रहने से त्वचा लाल हो जाना, जलन, सूजन और दर्द जैसी समस्या हो जाती है, जिसे सनबर्न कहते हैं. सवाल यह है कि आखिर सूर्य की किरणें त्वचा को क्यों जलाती हैं?

कोशिकाओं को नुकसान-

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सूर्य से निकलने वाली रोशनी विभिन्न प्रकार की किरणों से मिलकर बनी होती है, इनमें इन्फ्रारेड किरणें गर्मी देती हैं, विजिबल लाइट हमें दिखाई देती है, लेकिन सबसे खतरनाक होती हैं अल्ट्रावॉयलेट (यूवी) किरणें. ये किरणें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देतीं, लेकिन इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, जब ये किरणें त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं. कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं. शरीर इस क्षति पर प्रतिक्रिया स्वरूप सूजन और दर्द पैदा करता है, जो सनबर्न के रूप में सामने आता है.

खास बात यह है कि यूवी किरणें सिर्फ सीधी धूप में ही नहीं, बल्कि पानी, बर्फ, रेत या कंक्रीट से टकराकर वापस लौट सकती हैं. बादलों के पार भी ये किरणें आसानी से पहुंच जाती हैं. इसलिए छाते के नीचे बैठे रहने या बादल वाले दिन भी सनबर्न का खतरा बना रहता है. लंबे समय तक यूवी किरणों के संपर्क में रहने से त्वचा का कैंसर तक हो सकता है.

इस दौरान निकलने से बचें-

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, सनबर्न से बचाव के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं. सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक धूप में कम निकलें. पूरे शरीर को ढकने वाले हल्के रंग के कपड़े पहनें. चौड़ी किनारे वाली टोपी और सनग्लासेस का इस्तेमाल करें. एसपीएफ 30 या इससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन पूरे शरीर पर लगाएं और हर 3-4 घंटे में दोबारा लगाएं. भरपूर पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें.

सनबर्न होने पर तुरंत ठंडे पानी से प्रभावित जगह को सेंकें. मॉइश्चराइजर लगाएं और अगर जलन ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लें. सूर्य विटामिन डी देता है, जो हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन संतुलित तरीके से धूप का सेवन करना बेहद महत्वपूर्ण है. ( input-आईएएनएस)

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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