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गर्मियों में क्यों बढ़ जाता है किडनी में पथरी का खतरा? डॉक्टर से जानें किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान
Kidney Stones Reasons: बढ़ती गर्मियों के साथ-साथ किडनी में पथरी का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है. आज इस खबर में जानते हैं, कि ये क्यों बढ़ने लगता है और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.
Kidney Stones Reasons: इस भीषण गर्मी में लोगों का बुरा हाल हो गया है. तापमान 40-42 डिग्री से ऊपर जा रहा है और ऐसे में अपना ध्यान ठीक तरीके से न रखने पर दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. डॉक्टर ने बताया है कि इन दिनों किडनी में पथरी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. सभी उम्र के लोगों में ये देखने को मिल रहा है और इससे काफी ज्यादा लोग परेशान भी रहते हैं. कुछ लोगों की ये स्टोन पेशाब के रास्ते से निकाल जाती है लेकिन कुछ को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सर्जरी तक की नौबत आ जाती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर गर्मी में ही इसका खतरा क्यों बढ़ने लगता है और इससे बचाव के लिए हम क्या-क्या उपायों को अपना सकते हैं.
गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है किडनी स्टोन की दिक्कत?
डॉक्टर ने बताया गर्मी बढ़ने के साथ-साथ हमारे शरीर से पसीना निकालता है, जिस कारण डिहाइड्रेशन की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है और धीरे-धीरे ये किडनी स्टोन में बदल जाती है. अगर आपके शरीर में इन दिनों पानी की कमी होती है, तो आपके किडनी स्टोन का दर्द काफी तेजी से उठ सकता है और ये स्टोन धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है. अगर ठीक समय पर इसका इलाज ना किया जाए, तो ये समस्या दिन बा दिन और खतरनाक साबित हो सकती है.
गर्मियों में किडनी स्टोन से बचाव के तरीके
1. पानी
गर्मियों में किडनी स्टोन से बचाव के लिए आपको 3 लीटर तक पानी पीना ही चाहिए. शरीर में पानी की कमी होने पर आपको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है. पानी आपके शरीर से गंदगी को साफ करने का भी काम करता है.
2. पेशाब रोककर न रखें
कुछ लोगों की आदत होती है कि पेशाब को रोककर रखते हैं लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो गर्मियों में किडनी स्टोन की दिक्कत से हमेशा परेशान रह सकते हैं और आपको बीच-बीच में खतरनाक दर्द भी उठने लग सकता है.
3. जंकफूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
अगर आप भी जंकफूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, तो आप कई सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं लेकिन आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा घर का खाना एड करना है और बाहर की चीजों को छोड़ देना है.
4. पानीदार फल खाएं
किडनी स्टोन की दिक्कतों से अगर आप राहत पाना चाहते हैं, तो आपको पानीदार फलों का सेवन करना चाहिए. आपके शरीर में पानी की कमी को कम करने के लिए ये बेस्ट है.
(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)