Why Does Weight Gain Occur Differently At The Age Of 30 40 And 50

30, 40 और 50 की उम्र में वजन क्यों अलग-अलग तरीके से बढ़ता है?

आपने अक्सर देखा होगा कि उम्र के साथ हमारा वजन तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है क्या कभी आपने सोचा है? नहीं तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं.

जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर के वजन में भी बदलाव होने लगते हैं. कई बार बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते वजन काफी बढ़ जाता है, हालांकि ज़्यादातर लोगों का वजन 30 से 40 के बीच धीरे-धीरे बढ़ता है जिसे 40 से 50 के बीच कम करना बहुत मुश्किल होता है और 50 की उम्र से फैट उनके पेट की चारों ओर बुरी तरह से जम जाता है.

हर चार में से भारतीय मोटापे का शिकार-

डॉ. आशीष गौतम ( प्रधान निदेशक, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पटपड़गंज, नई दिल्ली) ने बताया कि इससे स्पष्ट होता है कि मेटाबॉलिज्म, हॉर्मोन्स, मांसपेशियां, जीवनशैली और सामाजिक माहौल समय के साथ साथ बदलते रहते हैं और जीवन के हर चरण में ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार लगभग हर चार भारतीयों में से एक भारतीय मोटापे का शिकार है. अलग अलग राज्यों और ग्रामीण और शहरी इलाकों में मोटापे की दर 8% से 50% के बीच है.

लैंसेट डायबिटी ऐंड एंडोक्रिनोलॉजी (2023) ने आईसीएमआर (ICMR) द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया कि देशभर में 20 साल से ज़्यादा उम्र के हर तीन में से एक व्यक्ति के पेट के निचले हिस्से में मोटापा है और हर चार में से एक व्यक्ति सामान्य मोटापे का शिकार है. वजन कैसे बढ़ता है और शरीर के कौन से हिस्से में मोटापा होता है इसके पीछे व्यक्ति की उम्र का बड़ा योगदान होता है.

जीवनशैली के कारण 30 से 40 के बीच वजन का बढ़ना-

30 से 40 की उम्र वाले लोगों का वजन उनकी शारीरिक बनावट के बजाय उनके व्यवहार के कारण बढ़ता है, वो ज्यादा घंटे काम करने लगते हैं, जिसके चलते उनकी शारीरिक गतिविधियां कम होने लगती हैं, उनके खान-पान का समय तय नहीं रहता और अक्सर, उनकी नींद पूरी नहीं होती है. इस उम्र के काफ़ी लोग कॉलेज में तो सक्रिय रूप से खेल-कूद में भाग लेते हैं लेकिन काम शुरू करने पर डेस्क और कुर्सी तक ही सीमित रह जाते हैं. हालांकि वो उतनी ही या उससे ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं.

पिछले दस सालों में शराब का सेवन भी काफी बढ़ा है, जिससे उनके शरीर को और ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं लेकिन अक्सर इन कैलोरीज की गिनती नहीं की जाती है. 30 से 35 के बीच आपका मेटाबॉलिज़्म थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन यह ज़्यादा धीमा नहीं होता. बड़ी समस्या यह है कि लोग कम उम्र में जितनी शारीरिक गतिविधियां करते हैं उतना वो 30 के बाद नहीं करते हैं, वो अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल उतना नहीं करते जितना वो पहले करते थे, जब आप कुछ नहीं भी करते हैं, आपकी मांसपेशियों के टिशु फैट से ज़्यादा कैलोरीज खर्च करते हैं. जब लोग पहले जितनी शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं समय के साथ साथ उनकी मांसपेशियां अपना द्रव्यमान खोने लगती हैं.

40 से 50 की उम्र में हॉर्मोन्स और मेटाबॉलिज़्म में बदलाव-

40 से 50 की उम्र में शरीर में होने वाले बदलाव स्पष्ट दिखाई देते हैं. बेसल मेटाबॉलिक दर और भी कम हो जाती है और हॉर्मोन्स में होने वाले बदलावों के कारण शरीर में फैट अब अलग जगहों में जमने लगता है. इन्हीं दस सालों में महिलाओं में अक्सर पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है, इससे जब एस्ट्रोजन स्तर बदलते हैं, तब कूल्हे और जांघ की जगह पेट के आसपास फैट जमा होने लगता है. पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी घटने लगता है जिससे ज़्यादा फैट जमता है और मांसपेशियों में ताकत कम होने लगती है.

इस पर तनाव का भी प्रभाव पड़ता है. कार्यस्थल में तनाव, किसी की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी या बिल भरने की फिक्र होने पर कॉर्टिसोल स्तर बढ़ता है. इससे शरीर के बीच भाग में फैट जमने लगता है. इस उम्र में भी काफी लोग बहुत कम शारीरिक गतिविधियां करते हैं जिससे उन्हें व्यायाम की थकान से उबरने में समय लगता है. आईसीएमआर (ICMR) अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ-साथ पेट के आसपास फैट जमने की संभावना बढ़ती है जो कि मेटाबॉलिक जोखिम से संबंधित है (लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी, 2023). 40 से 50 की उम्र में बढ़े हुए वजन को घटाना काफी मुश्किल होता है और इस दौरान यह आपके ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और रक्त चाप (ब्लड प्रेशर) पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

50 के बाद शरीर के बीच के हिस्से में मोटापा और मांसपेशियों में ताकत की कमी-

50 की उम्र के बाद होने वाले शारीरिक बदलाव आसानी से नजर आते हैं. सार्कोपिनिया या मांसपेशियों में तेज़ी से ताकत की कमी होने लगती है अगर व्यक्ति कोई भी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करता है तो उसकी मांसपेशियां हर साल लगभग 1% द्रव्यमान खो सकती हैं. इसलिए, 50 की उम्र के बाद बेशक आप अपने खान-पान में कोई बदलाव न लाएं लेकिन आपको हर दिन कम कैलोरीज लेनी चाहिए.

पांच भारतीय में एक भारतीय हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार –

इस उम्र में फैट पेट के निचले हिस्से में जमा होने लगता है. शरीर के अंगों के आसपास स्टोर किया हुआ विसरल फैट इन्सुलिन प्रतिरोध और सूजन को बढ़ा देता है. यहीं वजह है कि इस उम्र के ज़्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और हाई बल्ड प्रेशर का शिकार बन जाते हैं. लैंसेट डायबिटीज ऐंड एंडोक्रिनोलॉजी ने साल 2023 में आईसीएमआर (ICMR) द्वारा किया गया अध्ययन प्रकाशित किया जिसके अनुसार हर पांच भारतीय में एक भारतीय हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है. बढ़ती उम्र और शरीर के बीच मोटापा होने से यह जोखिम और भी बढ़ जाता है.

बढ़ती उम्र के साथ-साथ खान-पान की गुणवत्ता पर ध्यान दें-

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है खान-पान की गुणवत्ता का महत्व भी बढ़ जाता है. भारत में पहले लोगों को पर्याप्त कैलोरीज नहीं मिलते थे लेकिन अब पर्याप्त कैलोरीज मिलने लगे हैं लेकिन हर किसी को स्वास्थ्यकर भोजन नहीं मिलता है. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (2024) के अनुसार, 55% भारतीय को स्वास्थ्यकर भोजन नहीं मिलता है. ख़ास तौर पर शहरों में आसानी से ज़्यादा फैट, शक्कर और नमक वाले प्रोसेस किए गए भोजन मिलते हैं जिससे वहां रहने वाले व्यक्तियों में लगातार वजन की बढ़ोतरी होती रहती है.

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमारा शरीर पहले जैसे जरूरत से ज़्यादा कैलोरीज को संभाल नहीं पाता है. जरूरी है कि कम मात्रा में भोजन का सेवन करें, मांसपेशियों की अच्छी सेहत के लिए ज़्यादा प्रोटीन लें, ज़्यादा फाइबर लें और हर दिन एक ही समय पर खाना खाएं. भोजन की मात्रा कम रखकर आप पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थ जैसे सब्ज़ियां, दालें, अनाज और फरमेंट किए गए भोजन का सेवन करके अपना वजन नियंत्रण में रख सकते हैं.

जब जीवनशैली में लाए गए बदलाव काफी न हों-

कुछ लोगों के लिए खास तौर पर 40 से 50 की उम्र के लोग जो काफी समय से मोटापे का शिकार हैं और उन्हें टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एप्निया या जोड़ों के रोग जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए खान-पान में बदलाव और व्यायाम शायद काफी न हो. बैरिएट्रिक सर्जरी उन लोगों के लिए है जिनका बीएमआई (BMI) 32 से ज़्यादा है और साथ में, अन्य बीमारियां भी हैं या जिनका बीएमआई (BMI) 35 से ज़्यादा है. सालों से किए गए अध्ययनों से मिले प्रमाण इस सर्जरी को कारगर बताते हैं. स्टैम्पेड परीक्षण (न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन) और एआरएमएमएस-टी2डी (ARMMS-T2D) अध्ययन (जेएएमए) (JAMA) दर्शाते हैं कि कई सालों के दौरान ही वजन घटाना संभव होता है जिससे सिर्फ़ जीवनशैली में बदलाव लाकर अत्यधिक मोटापे की समस्या को घटाने की सीमित संभावना सामने आती है.

कई सालों के दौरान वजन घटाने के लिए होने वाले शारीरिक और सामाजिक बदलावों के बारे में जानकारी जरूरी है. इन बदलावों के बारे में जानकारी से व्यक्ति के लिए जल्द-जल्द सही कदम उठाना संभव होता है, वह ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जिसे वह पूरा कर सकता हो और अपनी उम्र के अनुसार जरूरी बदलाव ला सकता है. लंबे समय तक चलने वाले परिणामों के लिए मोटापे को अपनी व्यक्तिगत असफलता न समझकर उसे एक शारीरिक समस्या समझना ही इस मुश्किल से लड़ने की सही राह है.

