Explainer: सुबह उठते ही मुंह से बदबू क्यों आती है? क्या ये है कोई बीमारी का संकेत, डॉक्टर से जानिए इसके पीछे की वजह

Why Does Your Mouth Smell Bad In The Morning: सुबह उठते ही मुंह से काफी ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है. यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है या फिर कुछ समस्या आइए डॉक्टर से जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह?

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(pic credit- AI)

मुंह से आने वाली बदबू का कारण जीभ और दांतों में फंसे खाने के छोटे-छोटे कण हो सकते हैं.

मुंह की बदबू को तंबाकू, धूम्रपान, पानी की कमी, ओरल हाइजीन का ध्यान न रखने वाले लोगों को काफी ज्यादा रहता है.

आपको हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करवाना बेहद ही जरूरी है.

सोने से पहले और दिनभर में 2 बार तो आपको ब्रश करना जरूरी है.

Why Does Your Mouth Smell Bad In The Morning: जब हम सुबह सोकर उठते हैं, तो मुंह से काफी ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है और ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कोई बीमारी का संकेत है या फिर कुछ और समस्या जिसके पीछे की वजह समझ में ही नहीं आ रही है. शायद उनके शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो जिसकी वजह से ये होता है. डॉक्टर भी कहते हैं कि कई मामलों में ये समस्या गंभीर रूप ले भी सकती है. मुंह की साफ-सफाई में कमी, बैक्टीरिया का बढ़ना, कम लार बनना और कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से ये होती है. कुछ लोग इसके पीछे की वजह ही समझ नहीं पाते हैं, कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसकी समस्या के पीछे अगर कोई बीमारी है तो कौन सी है? कुछ लोग तो सांसों में बदबू आना एक बेहद आम समस्या मानते हैं और इसको नजरअंदाज कर देते हैं जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं आखिर ऐसा क्यों है? इसको ‘मॉर्निंग ब्रीथ’ भी माना जाता है. आइए इस खबर में आपको सारी चीजें अच्छे से बताते हैं आखिर ऐसा क्यों है?

डॉ. उमाशंकर शर्मा (कैलाश हॉस्पिटल) से हुई इस बारे में बातचीत के दौरान उन्होने मुंह से आने वाली बदबू के पीछे का कारण बताया है, जो काफी लोग नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन ऐसा करने से हमें हमेशा बचना चाहिए. छोटी-छोटी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिस पर अच्छे से ध्यान ना दिया जाए, तो वो कई गंभीर बीमारी का भी रूप ले लेती है. डॉक्टर ने बताया है कि रात में सोते समय हमारे मुंह में लार बनती है, जो कि दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा का भी काम करती है, लेकिन जब हम नींद में होते हैं, तो लार कम होने लगती है. लार एक ऐसी चीज होती है, जो मुंह की कई दिक्कतों को दूर रखती है, लेकिन सोते समय ये कम बनने के कारण हमारा मुंह काफी ज्यादा सूखने लगता है. पानी पीने के बाद भी सूख जाता है, जिस वजह से बैक्टीरिया तेजी से मुंह में बढ़ने लगते हैं. मुंह में बनने वाले ये सभी बैक्टीरिया तेजी से कई सारी सल्फर युक्त गैस को पैदा करती हैं. यही वजह है कि सुबह उठने के बाद हमारे मुंह से गंदी बदबू आने लगती है.

क्या बैक्टीरिया है इसकी वजह?

कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कि सुबह मुंह से आने वाली बदबू मुंह में लाखों बैक्टीरिया के कारण होती है. जो भी हम दिनभर खाते-पीते हैं, तो उसके कई सारे कण जीभ में दातों में फंस जाते हैं, काफी लोग ऐसे हैं, जो रात में सोने से पहले अपने दांतों को साफ करके नहीं धोते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है और मुंह के अंदर ही अंदर काफी सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. बैक्टीरिया के बाद मुंह में हाइड्रोजन सल्फाइड और मिथाइल मर्कैप्टन जैसी गैस घूमती है, जो मुंह की बदबू के रूप में बाहर आती है.

क्या जीभ में जमी गंदगी है वजह?

कई सारे लोगों के मन में इसको लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं, कि आखिर क्या है इसकी बड़ी वजह? अधिकतर लोग ये मानते हैं, कि जीभ की सफाई न करना भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है, तो ये बिल्कुल सच है. अगर आप दांतों की सफाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जीभ की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये बदबू की एक बड़ी वजह भी बन सकता है. जीभ की सफाई न करने से बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया उस पर जमा हो सकते हैं. इसलिए आपको दांतों के साथ-साथ जीभ की सफाई करना बेहद ही जरूरी है. सुबह सांसों में बदबू पैदा नहीं होती है.

पानी कम पीना भी है वजह?



डॉक्टर कहते हैं कि काफी सारी छोटी-छोटी चीजें ऐसी होती हैं, जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं. डिहाइड्रेशन की वजह से लार कम होने लगती है और फिर बैक्टीरिया तेजी से मुंह में बढ़ने लगते हैं, जो मुंह की बदबू का कारण बनते हैं. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमारे शरीर और मुंह के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है.

कौन-कौन सी बीमारियों को संकेत हो सकता है?

अगर आपके भी मुंह से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, तो ये काफी गंभीर बीमारियों का भी संकेत हो सकता है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना काफी ज्यादा समस्या बढ़ सकती है. जैसे- मसूड़ों की बीमारी, दांतों में कैविटी, इंफेक्शन, एसिड रिफ्लक्स इन बीमारियों के संकेत हो सकते हैं इसलिए आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ है, तो डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए, वरना बीमारियां और भी बढ़ सकती है.

मुंह की बदबू से कैसे करें बचाव?

मुंह की बदबू से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको रात में सोने से पहले ब्रश आपको जरूर करना चाहिए. दिन में दो बार ब्रश करने की आदत आपके अंदर होनी ही चाहिए, टंग क्लीनर की मदद से रोजाना जीभ की सफाई भी करनी चाहिए, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए शरीर में पानी की कमी न होने दें, माउथवॉश का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं.

Q1. किन लोगों को मुंह से बदबू आने वाली समस्या ज्यादा होती है?

आपको बता दें मुंह से आने वाली बदबू तंबाकू, धूम्रपान, पानी की कमी, ओरल हाइजीन का ध्यान न रखने वाले लोगों में ज्यादा होती है बदबू की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको ये चीजें नहीं करनी है और अपनी ओरल हेल्थ का खास ध्यान रखना है.

Q2. मुंह की बदबू से कौन सी बीमारी का होता है खतरा?

अगर नियामित ब्रश करने के बाद भी मुंह से गंदी बदबू की समस्या काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको डायबिटीज, मसूड़ों की बीमारी, दांतों में कैविटी, साइनस इंफेक्शन, एसिड रिफ्लक्स जैसी बीमारियों का खतरा अधिक रहता है.

Q3. डेंटल चेकअप कितने समय बाद करवाना चाहिए?

आपको हर छह महीने में एक बार डेंटल चेकअप करवाना बेहद ही जरूरी होता है इससे पता चलता है कि कहीं आपको ज्यादा गंभीर बीमारी तो नहीं है.

Q4. डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

डेंटल चेकअप के बाद डॉक्टर के पास आपको तब जाना चाहिए जब आपको मुंह में बदबू पूरे दिन बनी रहे, मसूड़ों से अगर काफी ज्यादा खून आए, दांतों में तेज दर्द उठे, मुंह बार-बार अगर आपका सूखता रहे, ब्रश करने के बाद भी मुंह की बदबू खत्म होने का नाम न लें.

Q5. मुंह की बदबू को कैसे करें खत्म

अगर आपको मुंह की बदबू से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तो अपनी आदतों में कुछ बदलाव आपको करना है जैसे- रात में ब्रश, जीभ साफ करना, पानी पीना ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है.