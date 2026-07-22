दुखी होने पर पेट में क्यों होने लगती है गुड़गुड़? जानिए 'Second Brain' के बारे में

Why Does Your Stomach React to Happiness:इसके पीछे सिर्फ गैस नहीं, बल्कि दिमाग और आंत के बीच मौजूद खास Brain-Gut Axis जिम्मेदार होता है. जानिए डॉक्टर से इसका वैज्ञानिक कारण.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 22, 2026, 10:11 AM IST
दुखी होने पर पेट में क्यों होने लगती है गुड़गुड़? जानिए 'Second Brain' के बारे में

आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम ज्यादा दुखी या फिर ज्यादा खुश होते हैं तो पेट में अजीब से गुड़गुड़ होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए डॉ. नीतू तिवारी (MBBS, MD (साइकियाट्री), सीनियर रेजिडेंट, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़, कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं.

डॉ. नीतू तिवारी ने बताया कि कई लोग इसे केवल गैस या पाचन की समस्या समझते हैं, लेकिन वास्तव में इसका संबंध केवल पेट से नहीं बल्कि दिमाग और आंत (Brain-Gut Axis) के गहरे रिश्ते से होता है. हमारा दिमाग और पाचन तंत्र लगातार एक-दूसरे से संवाद करते रहते हैं, इस दो-तरफा संचार प्रणाली को Brain-Gut Axis कहा जाता है. इस प्रक्रिया में मस्तिष्क, आंत, नसों का नेटवर्क, हार्मोन, इम्यून सिस्टम और आंत में मौजूद करोड़ों लाभकारी बैक्टीरिया मिलकर काम करते हैं. डॉ. नीतू तिवारी यहीं कारण है कि जब भावनाएं बदलती हैं, तो उनका असर केवल सोच पर नहीं बल्कि पेट की कार्यप्रणाली पर भी दिखाई देता है.

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पेट को “Second Brain” क्यों कहा जाता है?

आंतों की दीवारों में लगभग 10 करोड़ (100 million) से अधिक नर्व सेल्स मौजूद होते हैं, इन्हें Enteric Nervous System कहा जाता है. यह सिस्टम कई काम बिना दिमाग के सीधे निर्देश के भी कर सकता है, इसलिए इसे अक्सर “Second Brain” कहा जाता है, हालांकि यह सोचने या निर्णय लेने का काम नहीं करता, लेकिन पाचन, आंतों की गति, एंजाइम और कई शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

खुशी और गम दोनों में पेट क्यों प्रतिक्रिया देता है?

हमारा दिमाग किसी भी तीव्र भावना चाहे वह खुशी हो, डर हो, तनाव हो या गम को केवल भावनात्मक घटना नहीं मानता, बल्कि उसे पूरे शरीर की प्रतिक्रिया के रूप में प्रोसेस करता है, जब भावनाएं अचानक तीव्र होती हैं, तब दिमाग का Amygdala और Hypothalamus सक्रिय हो जाते हैं. इसके बाद Autonomic Nervous System शरीर में कई बदलाव शुरू कर देता है. इन बदलावों का असर सीधे पेट और आंतों की मांसपेशियों पर पड़ता है, यहीं वजह है कि अलग-अलग भावनाओं में भी पेट में समान प्रकार की हलचल महसूस हो सकती है.

Vagus Nerve की क्या भूमिका है?

दिमाग और पेट के बीच सबसे महत्वपूर्ण संपर्क Vagus Nerve के माध्यम से होता है. यह शरीर की सबसे लंबी Cranial Nerve है, जो दिमाग को हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र से जोड़ती है, जब कोई भावनात्मक घटना होती है, तो यहीं नस दोनों दिशाओं में संदेश पहुंचाती है. दिमाग पेट को संकेत भेजता है और पेट भी लगातार अपनी स्थिति की जानकारी दिमाग तक पहुंचाता रहता है. इसी कारण मानसिक स्थिति और पाचन तंत्र एक-दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं.

ज्यादा खुशी में पेट में गुड़गुड़ क्यों होती है?

जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साहित या खुश होता है, तब शरीर में कई न्यूरोकेमिकल्स और हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, इनमें प्रमुख हैं—

  • Dopamine
  • Adrenaline
  • Noradrenaline

ये शरीर को अधिक सतर्क और सक्रिय बनाते हैं

इनके प्रभाव से—

  • आंतों की गति अस्थायी रूप से बदल सकती है
  • पेट की मांसपेशियों में हलचल बढ़ सकती है
  • गैस की आवाज अधिक महसूस हो सकती है
  • “Butterflies in the stomach” जैसी अनुभूति हो सकती है
  • यह सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है और किसी बीमारी का संकेत नहीं होती

ज्यादा गम या तनाव में क्या होता है?

दुख, चिंता या तनाव के समय शरीर Stress Response शुरू कर देता है, इस दौरान मुख्य रूप से Cortisol और Adrenaline का स्तर बढ़ता है. इनका प्रभाव कई तरह से दिखाई देता है—

  • पेट की मांसपेशियों का संकुचन बदल सकता है
  • आंतों की गति तेज या धीमी हो सकती है
  • पेट में गुड़गुड़ की आवाज बढ़ सकती है
  • बार-बार मल त्याग की इच्छा हो सकती है
  • मतली या भूख कम लग सकती है
  • पेट में भारीपन या मरोड़ महसूस हो सकती है

यहीं कारण है कि परीक्षा, इंटरव्यू, मंच पर बोलने या किसी दुखद समाचार के बाद कई लोगों का पेट तुरंत प्रतिक्रिया देता है

Serotonin का क्या संबंध है?

बहुत कम लोग जानते हैं कि शरीर का लगभग 90–95% Serotonin आंतों में बनता है, Serotonin केवल मूड को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आंतों की गति को भी नियंत्रित करता है, जब भावनात्मक स्थिति बदलती है, तो Serotonin की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो सकती है, जिससे पेट की गतिविधियों में बदलाव महसूस होता है, इसी वजह से मानसिक स्वास्थ्य और पाचन स्वास्थ्य का संबंध बहुत गहरा माना जाता है.

क्या हर व्यक्ति में यह प्रतिक्रिया समान होती है?

नहीं, हर व्यक्ति का Nervous System अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, कुछ लोगों में हल्की-सी भावनात्मक स्थिति भी पेट में बदलाव पैदा कर देती है, जबकि कुछ लोगों में बहुत अधिक तनाव होने पर भी विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते.

यह अंतर कई कारणों से हो सकता है—

  • आनुवंशिक प्रवृत्ति
  • व्यक्तित्व
  • तनाव सहने की क्षमता
  • पहले से मौजूद Anxiety
  • पाचन तंत्र की संवेदनशीलता
  • नींद और जीवनशैली

कब यह सामान्य नहीं माना जाता?

यदि पेट की समस्या केवल भावनात्मक परिस्थितियों में कुछ समय के लिए होती है और बाद में अपने आप ठीक हो जाती है, तो यह सामान्य प्रतिक्रिया मानी जाती है, लेकिन यदि पेट दर्द लगातार बना रहे, बार-बार दस्त या कब्ज हो, वजन कम होने लगे, मल में खून आए, लगातार उल्टी हो, भूख लंबे समय तक खत्म रहे या चिंता के साथ रोजाना पेट की समस्या बनी रहे तो केवल मानसिक कारण मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में Gastroenterologist और Psychiatrist दोनों से परामर्श आवश्यक हो सकता है.

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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