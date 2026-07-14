Snake Bite के बाद भूलकर भी न खिलाएं ये चीजें! एक छोटी गलती पड़ सकती है भारी

सांप के काटने के बाद अक्सर मरीज को कुछ भी खाने-पीने से मना किया जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि मेडिकल साइंस है. डॉक्टर के अनुसार गलत समय पर खाना या पानी देना कई बार मरीज की जान के लिए खतरा बन सकता है.

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डॉक्टर के मुताबिक, सांप के काटने के बाद उल्टी, निगलने में दिक्कत और सांस रुकने का खतरा होने पर खाना-पानी देना नुकसानदायक हो सकता है

अगर मरीज पूरी तरह होश में है, उल्टी नहीं हो रही और वह सामान्य रूप से निगल पा रहा है, तो थोड़ी मात्रा में सादा पानी दिया जा सकता है

शराब, हर्बल काढ़ा, दूध, घी, शहद, तंबाकू और एनर्जी ड्रिंक जैसी चीजें जहर का असर कम नहीं करतीं, इसलिए इनसे बचना चाहिए

सबसे जरूरी है मरीज को शांत रखना, प्रभावित अंग को कम हिलाना और बिना देरी एंटी-स्नेक वेनम (ASV) उपलब्ध अस्पताल पहुंचाना

हर साल देश में सांप के काटने से कई लोगों की जान चली जाती है, ऐसे में तुरंत इलाज से व्यक्ति की जान बच सकती है. हालांकि आपने नोटिस किया होगा कि सांप काटने के बाद कुछ भी खाने-पीने की मनाही होती है, लेकिन ऐसा क्यों है आइए डॉक्टर डॉ. सुमोल रत्न (असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल) से जानते हैं.

डॉ. सुमोल रत्न बताते हैं कि अगर मरीज पूरी तरह होश में है, निगलने में कोई दिक्कत नहीं है और उसे उल्टी नहीं हो रही है, तो उसे पूरी तरह से भूखा या प्यासा रखना जरूरी नहीं होता. अस्पताल पहुंचने तक कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह जरूर हैं, मरीज को खाना न देने के पीछे का पहला कारन है उल्टी होने का खतरा, कुछ जहरीले सांपों का जहर शरीर के पाचन तंत्र और मस्तिष्क पर असर डाल सकता है, इससे मरीज को बार-बार उल्टी होना या चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर मरीज ने भारी खाना खाया हुआ हो और अचानक उल्टी हो जाए, तो उल्टी फेफड़ों में Aspiration का खतरा बढ़ जाता है, जो जानलेवा हो सकता है.

दूसरा निगलने में परेशानी. कोबरा और करैत जैसे कुछ जहरीले सांपों का जहर नसों पर असर करता है, इसके कारण मरीज को बोलने में परेशानी, भारी आवाज, पलकों का झुक जाना, निगलने में परेशानी, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. ऐसी में अगर मरीज खाना या पानी पीने की कोशिश करता है, तो वह सांस की नली में जा सकता है और दम घुटने का खतरा बढ़ सकता है, अगर अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज को ऑपरेशन, इंट्यूबेशन (सांस की नली डालना) या एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ जाए, तो मरीज का पेट खाली होना ज़रूरी होता है. भरे हुए पेट पर एनेस्थीसिया के दौरान उल्टी होकर फेफड़ों में जाने का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से कई बार अस्पताल में डॉक्टर मरीज को कुछ समय तक खाने-पीने से रोकते हैं.

अगर मरीज पूरी तरह होश में है, सामान्य तरीके से निगल पा रहा है और उसे उल्टी नहीं हो रही है, तो थोड़ी मात्रा में सादा पानी दिया जा सकता है, लेकिन अगर मरीज बेहोश हो, बार-बार उल्टी हो रही हो, निगलने में दिक्कत हो, सांस लेने में परेशानी हो, तो उसे मुंह से कुछ भी नहीं देना चाहिए.

सांप काटने के बाद कई लोग घरेलू नुस्खों पर भरोसा करने लगते हैं, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन चीजों से बचें:

शराब

चाय या कॉफी की अधिक मात्रा

एनर्जी ड्रिंक

कोई भी हर्बल काढ़ा

तंबाकू

धूम्रपान

जबरदस्ती दूध पिलाना

घी, शहद या कोई घरेलू मिश्रण

इनमें से कोई भी चीज सांप के जहर को निष्क्रिय नहीं करती, अगर डॉक्टर के जांचने के बाद मरीज की स्थिति सामान्य है और उसे कोई गंभीर लक्षण नहीं हैं, तो हल्का भोजन कराया जा सकता है. सांप काटने के बाद सबसे जरूरी क्या है मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए. याद रखें की मरीज को शांत रखें. काटे गए अंग को कम से कम हिलाएं. मरीज को पैदल चलने से बचाएं, तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं जहां एंटी-स्नेक वेनम (ASV) उपलब्ध हो। काटे गए स्थान पर चीरा न लगाएं. जहर चूसने की कोशिश न करें, बर्फ न लगाएं, बहुत कसकर पट्टी या टूर्निकेट न बांधें.