बनने वाली हैं मां, ऐसे पहचानें कहीं थायरॉइड का खतरा नहीं? डॉक्टर से जानें कैसे करें बचाव

प्रेगनेंसी के दौरान कई बातों का ध्यान देना जरूरी होता है, इन्हीं में से एक है थायरॉइड की समस्या, ऐसे में आज हम जानेंगे कि इसे कैसे पहचानें.

अक्सर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान थायरॉइड का खतरा बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है आइए डॉ. उमेश जिंदल (निदेशक एवं वरिष्ठ सलाहकार, जिंदल आईवीएफ) से. डॉ. उमेश जिंदल ने बताया कि गर्भावस्था के समय महिला के शरीर में कई बड़े बदलाव होते हैं और ऐसे में थायरॉइड ग्रंथि की भूमिका बहुत अहम हो जाती है. यह छोटी सी, तितली के आकार की ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा और हार्मोन के संतुलन को संभालती है, जो एक स्वस्थ प्रेग्नेंसी के लिए जरूरी होते हैं. अगर गर्भावस्था के दौरान थायरॉइड शरीर की बढ़ी हुई जरूरतों के अनुसार ठीक से काम न करे तो यह मां और बच्चे दोनों के लिए बिना बताए एक बड़ा खतरा बन सकता है.

थायरॉइड से जुड़ी समस्याएं गर्भवती महिलाओं में सबसे आम हार्मोनल परेशानियों में से एक हैं लेकिन इनके लक्षण कई बार सामान्य प्रेग्नेंसी जैसे लगते हैं, इसलिए समय पर पहचान नहीं हो पाती है. यही वजह है कि यह समझना जरूरी है कि प्रेग्नेंसी में थायरॉइड असंतुलन क्यों खतरनाक हो सकता है और इसे समय रहते कैसे जांचकर और कंट्रोल किया जाए ताकि मां और होने वाले बच्चे की सेहत सुरक्षित रह सके.

गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव और थायरॉइड पर असर-

डॉ. उमेश जिंदल ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोन से जुड़े कई बड़े बदलाव होते हैं, जिनका सीधा असर थायरॉइड ग्रंथि पर पड़ता है. इस समय hCG नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जो थायरॉइड को सामान्य से ज्यादा हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है. साथ ही एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से खून में थायरॉइड से जुड़े प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है. इन वजहों से थायरॉइड को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि शरीर को सही मात्रा में हार्मोन मिलते रहें, जिन महिलाओं में पहले से थायरॉइड की ताकत थोड़ी कम होती है या जिन्हें ऑटोइम्यून समस्या होने की संभावना रहती है, उनका थायरॉइड इस बढ़ी हुई जरूरत के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाता. ऐसे में हाइपोथायरॉइड या हाइपरथायरॉइड जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि गर्भावस्था की शुरुआत में बच्चे के प्लेसेंटा और सही विकास के लिए थायरॉइड हार्मोन बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा भी असंतुलन प्रेग्नेंसी के सबसे नाज़ुक समय में असर डाल सकता है.

गर्भावस्था में थायरॉइड की छुपी हुई समस्या-

गर्भावस्था के दौरान थायरॉइड की समस्या जितनी आम है, उतनी ही बार यह बिना पता जाने रह जाती है. दुनियाभर में करीब 5 से 7 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में किसी न किसी तरह की थायरॉइड से जुड़ी परेशानी पाई जाती है, इसलिए इसे प्रेग्नेंसी में होने वाली सबसे आम हार्मोनल समस्याओं में गिना जाता है. करीब 2 से 3 प्रतिशत महिलाओं में साफ तौर पर हाइपोथायरॉइड की बीमारी होती है, जबकि 3 से 15 प्रतिशत तक महिलाओं में सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉइड हो सकता है, जिसमें लक्षण साफ नजर नहीं आते और बिना जांच के इसका पता नहीं चलता. हाइपरथायरॉइड के मामले अपेक्षाकृत कम होते हैं, लेकिन फिर भी कई गर्भवती महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं. असली परेशानी यह है कि थकान महसूस होना, वजन में बदलाव आना या दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण आमतौर पर गर्भावस्था में भी होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य मान लिया जाता है. इसी कारण थायरॉइड की कई समस्याएं समय पर पकड़ में नहीं आतीं और तब सामने आती हैं, जब जांच कराई जाती है या कोई जटिलता हो जाती है.

मां के लिए थायरॉइड से जुड़े खतरे-

अगर गर्भावस्था के दौरान थायरॉइड की समस्या ठीक तरह से कंट्रोल में न रहे, तो मां की सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है. हाइपोथायरॉइड होने पर खून की कमी यानी एनीमिया, प्रेग्नेंसी में हाई ब्लड प्रेशर, प्रीक्लेम्पसिया, प्लेसेंटा का समय से पहले गर्भाशय से अलग होना और डिलीवरी के बाद ज्यादा खून बहने जैसी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है, वहीं हाइपरथायरॉइड की स्थिति में दिल की धड़कन बिगड़ सकती है, वजन सही तरीके से नहीं बढ़ पाता और प्रेग्नेंसी से जुड़ा गंभीर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. इसके अलावा, अगर शरीर में थायरॉइड से जुड़ी ऑटोइम्यून समस्या हो, तो कई बार हार्मोन लेवल सामान्य दिखने के बावजूद गर्भपात या समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है. ये सभी बातें साफ दिखाती हैं कि थायरॉइड की गड़बड़ी सिर्फ जांच रिपोर्ट तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मां की सेहत के लिए असली और गंभीर खतरा बन सकती है.

बच्चे पर थायरॉइड का असर-

गर्भावस्था के शुरुआती तीन महीनों में बच्चा पूरी तरह मां के थायरॉइड हार्मोन पर निर्भर रहता है. यही समय बच्चे के दिमाग और नर्वस सिस्टम के सही विकास के लिए सबसे ज़्यादा नाज़ुक और महत्वपूर्ण होता है अगर इस दौरान थायरॉइड हार्मोन की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए, तो बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है, जिससे आगे चलकर पढ़ने-सीखने में परेशानी या व्यवहार से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. मां का थायरॉइड अगर ठीक से कंट्रोल में न हो, तो कम वजन के बच्चे का जन्म, समय से पहले डिलीवरी और नवजात शिशु में थायरॉइड से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है. चूंकि बच्चे की अपनी थायरॉइड ग्रंथि गर्भावस्था के बाद के महीनों में काम करना शुरू करती है, इसलिए शुरुआती दौर में मां की थायरॉइड सेहत बच्चे की पूरी जिंदगी की सेहत की मजबूत नींव बन जाती है.

थायरॉइड से बचाव और सही देखभाल-

थायरॉइड की समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है समय पर जानकारी होना और सही वक्त पर जांच कराना, जो महिलाएं गर्भधारण की योजना बना रही हैं या गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में हैं, उन्हें थायरॉइड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, खासकर अगर उन्हें पहले थायरॉइड की दिक्कत रही हो, परिवार में किसी को यह समस्या हो, गर्भ ठहरने में परेशानी हुई हो, बार-बार गर्भपात हुआ हो या कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो. खाने में पर्याप्त आयोडीन लेना बहुत जरूरी है, जिससे थायरॉइड हार्मोन ठीक से बन सकें, और जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है. अगर जांच में थायरॉइड की समस्या सामने आ जाए, तो गर्भावस्था के दौरान सही दवाओं और नियमित टेस्ट के जरिए इसे सुरक्षित तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे-जैसे प्रेग्नेंसी आगे बढ़ती है, दवाओं की मात्रा बदलने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए डॉक्टर की नियमित निगरानी बेहद जरूरी होती है. समय पर पहचान और सही इलाज से थायरॉइड की समस्या होने पर भी ज्यादातर महिलाएं पूरी तरह स्वस्थ गर्भावस्था और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं.

