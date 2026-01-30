By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कम खाता हूं फिर भी बढ़ रहा है वजन! क्या आपको भी है यहीं परेशानी? तो डॉक्टर से जानिए इसकी वजन
आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार मैं थोड़ा खाता हूं फिर भी वजन कम नहीं होता है, ऐसे में अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहा है तो आज हम आपके लिए इसका जवाब लाए हैं.
आपने कई लोगों को ये कहते अक्सर सुना होगा कि यार मैं कम खाता हूं फिर भी वजन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता रहता है, हालांकि वो झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, बल्कि उनकी इस बात में सच्चाई होती है. हमारे घरों या ऑफिसेस में भी कई लोग ऐसे होते हैं, जो कम खाते हैं फिर भी उनका वजन बढ़ता ही रहता है. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिनभर खाते रहते हैं, लेकिन उनका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता है.
ऐसे में ये बात बहुत हमें काफी अनफेयर, कन्फ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगती है. हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हालांकि ये बात भी सच है कि वजन बढ़ना सिर्फ खाने से नहीं होता. असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर खाए हुए भोजन को कितनी जल्दी बर्न करता है. इस पूरी बात का केंद्र है मेटाबॉलिज्म, खासकर बेसल मेटाबॉलिक रेट (BMR).
BMR वो एनर्जी है जो आपका शरीर सिर्फ जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे सांस लेना, सोचना, खाना पचाना, खून पंप करना ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं और सबसे जरूरी बात है कि हर इंसान का मेटाबॉलिक इंजन अलग-अलग होता है.
हाल ही में इस विषय पर डॉ. सौरभ सेठी (MD, MPH), जो AIIMS, Harvard और Stanford से ट्रेनेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया है. उन्होंने बताया कि कुछ लोग बहुत कम खाते हैं बावजूद इसके उनका वजन तेजी से बढ़ता है वहीं कुछ लोग ज्यादा खाकर भी स्लिम बने रहते हैं.
कैसे कम खाकर भी बढ़ने लगता है वजन?
अब सवाल उठता है कि आखिर कम खाकर भी वजन कैसे बढ़ने लगता है? डॉ. सेठी की मानें तो कुछ लोगों में जन्म से BMR अच्छ होता है. हालांकि ये जेनेटिक्स, थायरॉइड फंक्शन, हार्मोन्स या ज्यादा मसल मास के चलते होता है. ऐसे लोग आराम करने पर भी कैलोरी बर्न कर लेते हैं. वहीं कुछ लोगों का BMR धीमा होता है, जिससे बेसलाइन पर ही कम कैलोरी बर्न होती है, भले ही ये खाना कम क्यों न खाएं.
इसनें मसल मास एक बड़ा फैक्टर है. मसल फैट 3-5 गुना ज्यादा कैलोरी बर्न करता है, वो भी तब जब आप कुछ नहीं कर रहे होते. इसलिए जो लोग एक्टिव रहते हैं या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका ज्यादा खाना खाकर भी वजन नहीं बढ़ता है.
क्यों धीमा हो जाता है मेटाबॉलिज्म रेट?
डॉ. सेठी बताते हैं कि कई चीजें मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती हैं जैसे-
- क्रैश डाइटिंग या लंबे समय तक बहुत कम कैलोरी लेना
- उम्र के साथ मसल लॉस
- हार्मोनल इम्बैलेंस (जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस)
- हाई कोर्टिसोल (स्ट्रेस), खराब नींद
जिन लोगों का वजन कम खाने के बावजूद बढ़ता है, उनमें अक्सर ये चीजें देखी जाती हैं-
- कम मसल मास
- हार्मोनल इम्बैलेंस
- हाई कोर्टिसोल या छिपा हुआ स्ट्रेस
- खराब नींद
- डाइट के बाद मेटाबॉलिक एडाप्टेशन (शरीर कम कैलोरी पर एडजस्ट हो जाता है)
वहीं जो कुछ भी खाते हैं और स्लिम रहते हैं, उनमें ये चीजें देखी जाती हैं-
- हाई मेटाबॉलिक रेट
- बेहतर इंसुलिन सेंसिटिविटी
- ज्यादा मसल मास
- रोजाना ज्यादा मूवमेंट
असल लक्ष्य क्या होना चाहिए?
कम खाना नहीं, बल्कि फैट को बेहतर तरीके से बर्न करना सिखाना इसके लिए:
- मसल बिल्ड करें (स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से)
- स्ट्रेस मैनेज करें (मेडिटेशन, ब्रेथवर्क)
- अच्छी नींद लें (7-9 घंटे)
- कंसिस्टेंट मूवमेंट रखें (वॉकिंग, स्टैंडिंग डेस्क, छोटी-छोटी एक्टिविटी)
डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें, BMR टेस्ट करवाएं और लाइफस्टाइल में स्मार्ट बदलाव लाएं.