बोतल का पानी नहीं, नल का पानी है ज्यादा सेफ! हार्वर्ड के डॉक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
बाजार में पानी के कई विकल्प मौजूद हैं, ऐसे में हम इन्हें हमेशा सुरक्षित समझकर पी लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है आइए जानते हैं कैसे.
Tap Water VS Bottle Water: ये बात सभी को पता है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, बिना पानी के जिंदा रहना मुश्किल है. ऐसे में कोई RO का पानी पीना पसंद करता है तो कोई बाजार में बिकने वाली बोतल का. हालांकि हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि बोतल में मिलने वाला पानी बहुत साफ और अच्छा होता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हमेशा सुरक्षित नहीं होता हैं. दरअसल में बोतलें प्लास्टिक की बनी होती हैं. ऐसे में इस बात का पता नहीं होता है कि वो कहां-कहां रखी जाती हैं, कितनी गर्मी या ठंड सहती हैं. इन सबके कारण प्लास्टिक से बहुत छोटे-छोटे कण (माइक्रोप्लास्टिक) पानी में मिल जाते हैं और हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो कि बेहद हानिकारक है.
हाल ही में इस बारे में हार्वर्ड की डॉक्टर त्रिशा पासरिचा ने वाशिंगटन पोस्ट में एक लेख में बताया है. उन्होंने बताया है कि नल का पानी (टैप वॉटर) बोतल के पानी से ज्यादा बेहतर और सुरक्षित हो सकता है.
बोतल का पानी क्यों खतरनाक हो सकता है?
डॉक्टर त्रिशा बताती हैं कि जो लोग सिर्फ बोतल के पानी पर निर्भर हैं वो हर साल बहुत ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक ले लेते हैं, जो उनके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने एक अनुमान के अनुसार बताया कि ऐसे लोग साल में करीब 90,000 माइक्रोप्लास्टिक कण निगल लेते हैं, जबकि जो लोग ज्यादातर नल का पानी पीते हैं, वे सिर्फ 4,000 कणों के संपर्क में आते हैं.
ऐसे में साफ है कि बोतल के पानी से शरीर में 20 से 25 गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक जाते हैं. इतना ही नहीं गर्मी इस समस्या को और बढ़ा देती है अगर बोतल गाड़ी में धूप में रखी रहे या गर्म जगह पर हो तो प्लास्टिक से ये छोटे कण बहुत तेजी से पानी में मिल जाते हैं. गर्मियों में जब तापमान 25 डिग्री से ऊपर जाता है तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में बोतल को गर्म कार में रखकर पीना बिल्कुल नहीं चाहिए
कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो अगर बोतल 50 डिग्री या इससे ज्यादा गर्म हो जाए (पैकिंग, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज के दौरान), तो प्लास्टिक से एंटीमनी नाम की जहरीला धातु भी निकल सकती है. यह धातु सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, जैसे कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है. हम इसे देख नहीं पाते, लेकिन इससे पानी ज्यादा खराब हो जाता है.
नल का पानी क्यों बेहतर है?
डॉक्टर बताती हैं कि अगर आप साफ और सुरक्षित पानी पीना चाहते हैं तो नल का पानी ही चुनें, हालांकि इसमें अच्छा फिल्टर लगा होना चाहिए. RO (रिवर्स ऑस्मोसिस) फिल्टर सबसे अच्छा मान जाता है. ये पानी को एक खास झिल्ली से गुजारता है और माइक्रोप्लास्टिक, जहरीले केमिकल (PFAS), लेड जैसी चीजों को 99% से ज्यादा को छान देता है. RO फिल्टर घर में सिंक के नीचे, काउंटर पर या अलग से लगाए जा सकते हैं. अगर RO नहीं लगाना चाहते तो चारकोल फिल्टर (जैसे ग्रेविटी वाले) भी ठीक हैं. ये सस्ते होते हैं और काफी गंदगी हटा देते हैं, हालांकि RO जितने अच्छे नहीं होते हैं.
फिल्टर का क्या ध्यान रखें-
हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फिल्टर को समय पर बदलना बहुत जरूरी है. ज्यादातर लोग इसे भूल जाते हैं. इसलिए फोन में रिमाइंडर लगा लें और कंपनी की बताई तारीख पर बदलें. छोटे बदलाव से बड़ा फायदा हो सकता है. डॉक्टर त्रिशा कहती हैं कि आप पूरी तरह तो प्लास्टिक को नहीं हटा सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे बदलाव करें, जैसे बोतल की जगह फिल्टर्ड नल का पानी पिएं, गर्मी में बोतल धूप में न छोड़ें और फिल्टर साफ रखें. इससे माइक्रोप्लास्टिक और जहरीले चीजों से बचाव होगा. यह तरीका आसान है, पैसे बचाता है और प्लास्टिक कचरा भी कम करता है. अगली बार पानी पीने से पहले सोचिए और फिर फैसला लीजिए.