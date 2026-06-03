युवाओं में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा? ये 5 बुरी आदतें हैं इसके पीछे की वजह

Heart Attack Reason In Young Age: कुछ आदतें ऐसी हैं, जिसकी वजह से युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है. आइए आपको बताते हैं.

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(pic credit- pexels)

Heart Attack Reason In Young Age: आजकल हार्ट अटैक बढ़ती उम्र के साथ-साथ 25 से 40 साल के युवाओं में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसके मामले भी तेजी से सामने आते रहते हैं. बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और बढ़ता मानसिक तनाव इसका एक कारण हो सकता है. कुछ बुरी आदतें युवाओं को कम उम्र में ही हृदय रोगों का शिकार बना देती है और कुछ लोग आदतों को न छोड़ते हैं और न भी उसमें सुधार का काम करते हैं. हाल के कई सालों में कई सारी चीजें ऐसी देखी गई है, जिसमें फिट और एक्टिव दिखने वाले युवाओं को भी अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और समझ में ही नही आता है कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है. अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी बेकार आदतें हैं, जिस वजह से ये समस्याएं हो रही हैं, तो आपको उसमें सुधार करने की जरूरत है. आइए आपको उन आदतों के बारे में बताते हैं.

युवाओं में क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा?

पिछले कुछ सालों में युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा देखने को मिला है और ये आपकी कुछ बुरी आदतों की वजह से होता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी हेल्थ का ध्यान ठीक से नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से ये समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. लंबे समय तक बैठकर काम करना, फास्ट फूड का अधिक सेवन और पर्याप्त नींद न लेना और भी कई चीजें हैं, जो इसका कारण हैं.हार्ट अटैक अचानक से नहीं बल्कि आपको कई सारे संकेत भी देते हैं और लोग फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं.

हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाने वाली आदतें

1. अनहेल्दी डाइट

आजकल के युवा अनहेल्दी डाइट का काफी ज्यादा सेवन करते हैं, जिस कारण कई तरह की दिक्कतें शरीर में होने लगती हैं. बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड को आपको अपनी डाइट से हमेशा के लिए बाहर कर देना है. हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरी चीजों का सेवन करना है.

2. फिजिकल एक्टिविटी की कमी

फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण भी हार्ट अटैक हमेशा बना रहता है और साथ ही आपको कई और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं के भी आप शिकार हो सकते हैं.

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3. धूम्रपान

आजकल के युवाओं में तेजी से धूम्रपान करने वाली चीजें बढ़ रही हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं और साथ ही इसको आपको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए. ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ने का खतरा भी कई ज्यादा होने लगता है.

4. तनाव

आजकल कई युवाओं में बढ़ते तनाव का खतरा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. लगातार तनाव में रहने से हार्ट अटैक का खतरा काफी तेजी से बढ़ जाएगा और साथ ही आपको और भी कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.

5. पर्याप्त नींद न लेना

अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा काफी तेजी से बढ़ जाता है. ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिमाग भी काम करना बंद हो सकता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)