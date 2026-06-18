Piercing के बाद महीनों तक नहीं भर रहा घाव? डॉक्टर ने बताया आखिर क्यों होती है इतनी देरी

कान, नाक या नाभि में Piercing करवाने के बाद उसका जल्दी या देर से ठीक होना कई बातों पर निर्भर करता है. डॉक्टरों के मुताबिक सही देखभाल, अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी और साफ-सफाई Healing Process को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती है.

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Piercing कितनी जल्दी ठीक होगी, यह शरीर के हिस्से और ब्लड सप्लाई पर निर्भर करता है

कान के लोब की Piercing जल्दी भरती है, जबकि नाक, नाभि और Cartilage वाली Piercing में महीनों लग सकते हैं

बार-बार छूना, जल्दी ज्वेलरी बदलना और खराब क्वालिटी की ज्वेलरी Healing को धीमा कर सकती है

ज्यादा दर्द, पस, बढ़ती सूजन या बुखार दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए

कान, नाक, नाभि (Navel) या शरीर के दूसरे हिस्सों में Piercing करवाना काफी आम बात है, लेकिन कई बार लोग Piercing करवाने के बाद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई हफ्ते बीतने के बाद भी वह पूरी तरह ठीक नहीं होती. कुछ लोगों को लगता है कि शायद कोई समस्या हो गई है, जबकि कई बार ऐसा होना बिल्कुल सामान्य होता है.

डॉ. महक गुप्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर, डर्मेटोलॉजी विभाग, NIIMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि Piercing कितनी जल्दी ठीक होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह शरीर के किस हिस्से में करवाई गई है. शरीर के कुछ हिस्से जल्दी हील होते हैं, जबकि कुछ हिस्सों को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है.

ब्लड सप्लाई का प्रभाव-

कान के निचले हिस्से यानी ईयर लोब में Piercing आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है. इसकी वजह यह है कि वहां ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, जब किसी हिस्से में खून का बहाव अच्छा होता है, तो शरीर उस जगह को जल्दी रिपेयर कर लेता है. इसलिए ईयर लोब Piercing कुछ हफ्तों में ठीक हो सकती है.

वहीं अगर Piercing कान के Cartilage वाले हिस्से, नाक, नाभि या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में करवाई गई है, तो उसे ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं. इन जगहों पर ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, इसलिए हीलिंग प्रॉसेस धीरे-धीरे होती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह शरीर का सामान्य तरीका है.

कई बार समस्या Piercing की जगह नहीं बल्कि उसकी देखभाल में होती है. Piercing करवाने के बाद लोग बार-बार उसे हाथ लगाने लगते हैं. कुछ लोग दिनभर उसे छूते रहते हैं या बार-बार चेक करते रहते हैं कि वह ठीक हुई या नहीं, लेकिन ऐसा करने से हाथों पर मौजूद जर्म उस जगह तक पहुंच सकते हैं और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.

ज्वेलरी को जल्दी बदल देना भी एक तरह की गलती है. नई Piercing को ठीक होने के लिए समय चाहिए होता है अगर हीलिंग पूरी होने से पहले ज्वेलरी बदल दी जाए, तो उस जगह पर दोबारा चोट लग सकती है और हीलिंग और ज्यादा धीमी हो सकती है.

क्वॉलिटी भी करती है प्रभावित-

ज्वेलरी की क्वॉलिटी भी बहुत मायने रखती है अगर Low-Quality Metal या Artificial Jewelry पहनी जाए, तो स्किन उसे पसंद नहीं करती. इसके कारण एलर्जी हो सकती है. ऐसी स्थिति में Piercing वाली जगह लाल हो सकती है, खुजली हो सकती है, सूजन आ सकती है या पानी जैसा डिसचार्ज निकल सकता है. इससे Healing Process और लंबी हो सकती है.

कुछ लोगों की स्किन नैचुरली सेंसटिव होती है. इसलिए उनके शरीर को Piercing को अपनाने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, शरीर की Immunity कमजोर है या शरीर में जरूरी Nutrients की कमी है, तो भी घाव भरने की गति धीमी हो सकती है.

Piercing करवाने के बाद उसकी सही केयर करना बहुत जरूरी है. सबसे पहले उस जगह को साफ रखना चाहिए. इसके लिए Saline Solution से हल्के हाथों से सफाई की जा सकती है. इससे इंफ्केशन का खतरा कम होता है और हीलिंग बेहतर होती है. इसके साथ ही Piercing को बिना वजह छूने से बचना चाहिए अगर छूना जरूरी हो, तो पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लेना चाहिए. साफ-सफाई का ध्यान रखना हीलिंग को तेज बनाने में मदद करता है. अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी पहनना भी जरूरी है. Stainless Steel, Titanium या Skin-Friendly Metals से बनी ज्वेलरी आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं. इससे एलर्जी और Irritation का खतरा कम हो जाता है.

ये हो सकती हैं परेशानियां-

Piercing के बाद शुरुआती दिनों में हल्की सूजन, थोड़ा दर्द या हल्की लालिमा होना सामान्य बात है, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सूजन लगातार बढ़ती रहे, पस (Pus) निकलने लगे या बुखार आने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये इंफेक्शन के संकेत हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. Piercing कोई जादू नहीं है जो एक-दो दिन में ठीक हो जाए. यह भी एक छोटा-सा घाव होता है और शरीर को उसे भरने के लिए समय चाहिए होता है. इसलिए धैर्य रखें, सही देखभाल करें और साफ-सफाई का ध्यान रखें.

Piercing को ठीक होने में कितना समय लगेगा, यह उसकी जगह, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ और आपकी Aftercare पर निर्भर करता है. अगर आप सही देखभाल करते हैं तो ज्यादातर Piercing बिना किसी परेशानी के धीरे-धीरे पूरी तरह हील हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए.