जिम और डाइट के बाद भी नहीं घट रहा वजन? कहीं इसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं!

Why You're Not Losing Weight: अगर डाइटिंग और घंटों जिम में पसीना बहाने के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो इसकी वजह सिर्फ ज्यादा खाना नहीं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है.

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डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद वजन न घटना इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत हो सकता है.

इस स्थिति में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं.

समय पर इलाज न मिलने पर डायबिटीज, फैटी लिवर, पीसीओएस और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है.

स्वस्थ खानपान, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और तनाव कम करके इससे बचाव किया जा सकता है

बढ़ता वजह आज के समय में लगभग हर किसी के लिए परेशानी बना हुआ है. हम में से कई लोग अक्सर अपने बढ़ते वजन को लेकर चिंतित रहते हैं, ऐसे में कई लोग डाइट का रास्ता चुनते हैं तो कई लोग घटों जिम में पसीना बहाते हैं, हालांकि कई बार आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार इतनी कोशिशों के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा है, ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर गलती कहां हो रही है? ऐसे में आइए इसके बारे में हम डॉ. शिवम शर्मा (सीनियर कंसल्टेंट – इंटरनल मेडिसिन, मैक्स हॉस्पिटल, गुरुग्राम) से जानते हैं.

इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है?

डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं, खासकर मांसपेशियों, फैट और लिवर की कोशिकाएं, इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देती हैं. इंसुलिन वह हार्मोन है जो ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए कोशिकाओं में जाने में मदद करता है, इसकी भरपाई के लिए, पैंक्रियाज ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाता है. समय के साथ, इससे इंसुलिन का स्तर लगातार बढ़ा रहता है और आखिरकार ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है.

इस स्थिति का पता फास्टिंग ब्लड शुगर (FBS), HbA1c, HOMA-IR, फास्टिंग इंसुलिन लेवल और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (OGTT) जैसे टेस्ट से लगाया जा सकता है. इसके आम लक्षणों में पेट के आसपास मोटापा (सेंट्रल ओबेसिटी) और त्वचा पर गहरे रंग के, मखमली पैच (एकांथोसिस निग्रिकन्स) शामिल हैं, जो खासकर गर्दन और बगल के आसपास दिखाई देते हैं. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस (T2DM), मेटाबोलिक सिंड्रोम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD), हाइपरटेंशन (HTN), डिस्लिपिडेमिया, नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS).

करें ये काम-

इलाज का मुख्य आधार जीवनशैली में बदलाव है, जिसमें स्वस्थ वजन पाना और उसे बनाए रखना, नियमित शारीरिक गतिविधि करना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव को सही ढंग से मैनेज करना शामिल है. शुरुआती पहचान और समय पर इलाज से इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक किया जा सकता है और लंबे समय तक रहने वाली मेटाबोलिक और हृदय संबंधी समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है, अगर आपको लक्षण महसूस हों या आपमें जोखिम के कारक हों, तो सही जांच और इलाज के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें.