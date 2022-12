तो क्या फिर लौट आएंगे फेसमास्क-लॉकडाउन के दिन? Covid-19 को लेकर समीक्षा बैठक खत्म-LIVE Updates

Coronavirus In India: कई देशों में अचानक से बढ़े कोरोना के मामलों को लेकर भारत सरकार की भी चिंता लाजिमी है. एक तरफ जहां चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है वहीं कई अन्य देशों में भी कोरोना संक्रमण मामले तेजी से बढ़े हैं. यह सब देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है. उसने राज्यों से जीनोम सिक्वेंसिंग कराने पर जोर दिया है तो वहीं इसे लेकर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ् मंत्री मनसुख मांडविया समीक्षा बैठक कर रहे हैं.

इस बैठक में स्वास्थ्य, आयुष, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वीके पाल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष एनएल अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं. इसके साथ ही कई राज्यों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए हैं.