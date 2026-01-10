Hindi Health

Woman Suffered Liver Damage Due To Threading And Doctor Told The Common Mistake To Avoid In Beauty Parlour

शॉकिंग! थ्रेडिंग बनवाने से 28 साल की लड़की का लिवर हुआ फेल, डॉक्टर बोले - आप ये गलती मत करना

हम में से अधिकतर लड़कियां आईब्रोज़ बनवाने के लिए पार्लर जाती हैं, हालांकि इस दौरान कुछ छोटी-छोटी गलतियां भारी पड़ सकती हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में.

पार्लर जाकर आइब्रोज़ बनवाना आम बात है. यह आइब्रोज बनवाने से लड़की का लिवर फेल सीधे धागे से नहीं, बल्कि इन्फेक्शन की वजह से हुआ, जो सैलून की लापरवाही से शरीर में पहुंचा. डॉ. एस. ए. रहमान (जनरल फिजिशियन, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) ने बताया कि इसके कारण हेपेटाइटिस बी/सी जैसे वायरल इन्फेक्शन का खतरा, जो खून के संपर्क से फैल सकता है. यह वायरस सीधे लिवर पर असर डालता है और समय पर इलाज न हो तो लिवर फेल होने तक की नौबत आ सकती है. आइब्रोज़ बनवाना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर सफाई का ध्यान न रखा जाए, तो बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है.

थ्रेडिंग करवाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखा:

1. धागा और हाथ साफ नहीं थे

सैलून में इस्तेमाल किया गया धागा नया नहीं था और ब्यूटीशियन ने हाथों को ठीक से सैनिटाइज नहीं किया

2. त्वचा पर हल्की कट या खरोंच

थ्रेडिंग के दौरान त्वचा पर बहुत छोटे कट लग जाते हैं, अगर उस समय वायरस या गंदगी संपर्क में आ जाए, तो इन्फेक्शन फैल सकता है

3. एक ही सामान कई लोगों पर इस्तेमाल होना

कई सैलून में वही धागा, तौलिया या पाउडर कई ग्राहकों पर इस्तेमाल किया जाता है, जो संक्रमण का बड़ा कारण बन सकता है

4. कमजोर इम्यून सिस्टम

अगर किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो, तो ऐसे इन्फेक्शन जल्दी असर दिखाते हैं

हेपेटाइटिस वायरस खून के जरिए शरीर में जाते हैं. आइब्रोज़ थ्रेडिंग के दौरान लगे छोटे घाव से वायरस शरीर में घुसा और धीरे-धीरे लिवर को नुकसान पहुंचाने लगा. शुरुआत में इसके लक्षण हल्के होते हैं, इसलिए कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं.

लक्षण जिन पर ध्यान देना जरूरी है

लगातार थकान

आंखों या त्वचा का पीला पड़ना

उलटी या जी मिचलाना

पेट के दाहिने हिस्से में दर्द

भूख न लगना

अगर ऐसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

थ्रेडिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान

जरूरी सावधानियां:

हमेशा साफ और भरोसेमंद सैलून चुनें

ब्यूटीशियन से पूछें कि धागा नया है या नहीं

हाथों में दस्ताने या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो

अपनी त्वचा पर पहले से कोई कट, पिंपल या इंफेक्शन हो तो थ्रेडिंग न करवाएं

बहुत सस्ते और अनजान सैलून से बचें

आइब्रोज़ बनवाना एक छोटी सी ब्यूटी प्रक्रिया है, लेकिन सफाई में की गई लापरवाही बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है. यह मामला हमें सिखाता है कि सुंदर दिखने के साथ-साथ सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी आपको गंभीर बीमारी से बचा सकती है.

