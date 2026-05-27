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Women Are Deficiencies In These 4 Nutrients After Crossing The Age Of 50

50 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं में होती हैं इन 4 पोषक तत्वों की कमी, हल्के में लेना पड़ेगा भारी

Women Are Deficiencies In These 4 Nutrients: बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. आज आपको बताते हैं कौन-कौन से पोषक तत्वों की कमी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं.

Women Are Deficiencies In These 4 Nutrients: आजकल लोगों को कम उम्र में ही बीमारियां होने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. महिलाओं में 50 की उम्र पार करने के बाद ही कई शारीरिक और हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं. असर हड्डियों, मांसपेशियों, दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम के साथ-साथ कई सारे पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है. जवानी में तो लोग पोषक तत्वों को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन आप 50 पार करके इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं. ऐसे में अगर खानपान पर ध्यान न दिया जाए तो शरीर में कई जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जो बुढ़ापे में आपको काफी परेशानी भी दे सकती है. अगर आप लंबे समय तक नजरअंदाज करते हैं, तो यह गंभीर बीमारियों को रूप ले लेती है. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है.

50 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी

1. विटामिन डी

50 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं में विटामिन डी शरीर में कमी होने लग जाती है. इसलिए आपको अपने खान-पान का खास ध्यान रखना ही चाहिए. सुबह की हल्की धूप लेने और विटामिन D से भरपूर चीजें खाने से आप हमेशा के लिए इसको दूर कर सकते हैं.

2. विटामिन B12 की कमी

अगर आप 50 की उम्र पार कर चुकी हैं या करने वाली हैं, तो आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है और इसलिए आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. उम्र बढ़ने के साथ-साथ ये दिक्कत और भी बढ़ने लग जाती है.

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3. कैल्शियम

आपके शरीर में कैल्शियम की भी कमी देखने को मिलती है. मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लग जाते हैं, जिस वजह से हड्डियों की कमजोरी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है. इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

4. मैग्नीशियम

अगर आप 50 की एज पार करने वाले हैं, तो आपको मैग्नीशियम की दिक्कत काफी ज्यादा हो सकती है. इसलिए आपको इसको समय रहते जान लेना चाहिए और इस कमी को पूरा करने के लिए अपने खान-पान को ठीक रखना चाहिए. इसकी कमी से हड्डियों को कमजोरी मिलती है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डाइट प्लान करें, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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