कुत्ते के चाटने से महिला के काटने पड़े हाथ-पैर, आप भी हो जाएं सतर्क, भूलकर भी न करें ये गलती

हाल ही में एक महिला के कुत्ते के चाटने के चलते सेप्सिस हो गया, जिसके कारण उसके हाथ-पैर काटने पड़े, आइए जानते हैं कैसे आप भी करें बचाव.

हम में से अधिकतर लोगों को डॉग्स बेहद प्यारे लगते हैं, कई घरों में लोग इन्हें पालते भी हैं. लोग इनसे इतने अटैच हो जाते हैं कि इनके साथ खाना, बैठना, सोना सबकुछ साथ में ही करते हैं. हालांकि हाल में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुन डाग लर्वस को झटका लग सकता है.

ब्रिटेन में रहने वाली 52 साल की एक महिला मंजीत संघा की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस महिला के लिए इसके डॉग का चाटना जानलेवा बन गया. दरअसल में उनके पालतू डॉग ने एक छोटे से कट या खरोंच पर चाट लिया था, जिसके कारण कुछ घंटों में ही उन्हें सेप्सिस (खून में संक्रमण) की समस्या हो गई. इसके चलते उनके दोनों हाथ और दोनों पैरों को काट दिया गया. डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ते के मुंह में रहने वाला बैक्टीरिया Capnocytophaga canimorsus इसकी वजह बना. ये बैक्टीरिया कुत्ते के लिए तो हानिरहित होता है, लेकिन इंसान के लिए बेहद घातक साबित होता है, डॉग के घाव पर चाटने से ये खून में घुस जाता है, जो जानलेवा साबित होता है.

जुलाई 2025 की बात है महिला रोजाना की तरह काम से लौटी थी, लेकिन उस दिन उन्हें हल्का अस्वस्थ महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. अगले दिन सुबह उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बेहोश हो गईं. उनके हाथ-पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए, होंठ नीले पड़ गए और सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी. ऐसे में परिवार घबरा गया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उन्हें सेप्सिस (खून में गंभीर संक्रमण) हो गया है.सेप्सिस एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जिसमें शरीर का इंफेक्शन से लड़ने का तरीका ही उल्टा शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है.

क्या होता है सेप्सिस?

अगर आप भी डॉग लवर हैं तो ये सेप्सिस के बारे में जरूर जान लें. डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएम्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) ने बताया कि सेप्सिस बेहद खतरनाक स्थिति है, जिसमें शरीर का इंफेक्शन से लड़ने का तरीका ही उल्टा हो जाता है. इसमें जब शरीर में कहीं संक्रमण (इंफेक्शन) होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन कभी-कभी ये इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ओवररिएक्ट कर जाता है, जिससे ये संक्रमण से लड़ने के बजाय शरीर के अपने ही हिस्सों पर हमला करने लगता है, इसके चलते शरीर में तेज सूजन होने लगती है साथ ही साथ खून में असामान्य बदलाव आते हैं और कई अंग (जैसे किडनी, लिवर, फेफड़े, दिल) काम करना बंद कर सकते हैं, इसे ही सेप्सिस कहते हैं.

सेप्सिस के चलते मंजीत की हालत बेहद गंभीर हो गई थी, उन्हें इस दौरन 6 बार कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) आया, इसके साथ ही स्प्लीन निकालना पड़ा और इंफेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टरों को उनके दोनों हाथ और दोनों पैर काटने पड़े. वो लगभग 8 महीने तक अस्पताल में रहीं, कई बार कोमा में गईं, लेकिन उनकी जिंदगी बच गई.

सेप्सिस के शुरुआती लक्षण, जिन्हें भूलकर भी इग्नोर न करें–

  • 101°F (38.3°C) से ज्यादा बुखार जो दवा से न उतरे
  • पूरे शरीर में तेज दर्द और कमजोरी महसूस होना
  • दिल की धड़कन बहुत तेज होना या सांस फूलना
  • कन्फ्यूजन, चक्कर आना या दिमागी भ्रम होना
  • पेशाब कम आना (किडनी पर असर)
  • ठंड लगना, ठंडे हाथ-पैर, नीले होंठ

ये लक्षण दिखें तो तुरंत सतर्क हो जाएं और घरेलू इलाज न करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

किसे ज्यादा खतरा?

  • बच्चे और बुजुर्ग
  • डायबिटीज, किडनी या कैंसर के मरीज
  • इम्यून सिस्टम कमजोर वाले (कीमो, एचआईवी, स्प्लीन हटवाने वाले)
  • सर्जरी के बाद वाले
  • कोई भी अगर संक्रमण को इग्नोर करे

मौत का खतरा कितना?

अब बात आती है कि ये कितना खतरनाक है. डॉक्टर की मानें तो Capnocytophaga से होने से 25-30% लोगों की मौत हो सकती है, हालांकि जल्दी पकड़ में आए तो बचाव संभव है.

कैसे करें बचाव?

  • छोटे से कट को भी इग्नोर न करें, इसे तुरंत साफ करें, एंटीसेप्टिक लगाएं और पट्टी बांधें
  • कुत्ते को घाव पर चाटने न दें
  • अगर कुत्ते ने चाटा या काटा हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करें, एंटीबायोटिक्स जल्दी शुरू करने से बचाव होता है
  • अच्छी हाइजीन रखें, हाथ धोएं
  • फ्लू जैसे लक्षण ज्यादा हों तो इग्नोर न करें
  • वैक्सीन और नियमित चेकअप कराएं

