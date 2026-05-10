  • Hindi
  • Health
  • Women Should Never Ignore These 5 Early Symptoms Of Pcos

PCOS के ये 5 शुरुआती लक्षणों को महिलाएं गलती से भी न करें इग्नोर, बढ़ सकती है समस्याएं

Pcos Symptoms In Women: PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसके शुरुआती लक्षणों को कई महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं आज आपको बताते हैं, इसके कौन-कौन से लक्षण आपको नजर आ सकते हैं.

Published date india.com Published: May 10, 2026 9:09 AM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
PCOS के ये 5 शुरुआती लक्षणों को महिलाएं गलती से भी न करें इग्नोर, बढ़ सकती है समस्याएं

Pcos Symptoms In Women:  PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिससे आज कई महिलाएं जूझ रही हैं. खराब लाइफस्टाइल, तनाव, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण ये बढ़ती ही रहती है. कुछ लोग पीरियड्स से जुड़ी ये बीमारी समझते हैं, लेकिन ये महिलाओं की फर्टिलिटी, वजन, त्वचा और मेंटल हेल्थ पर भी काफी बुरा असर डालती है. अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया,तो ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. यदि शुरुआती संकेतों को आपने समय रहते पहचान लिया तो समस्या को काफी हद तक आप कम कर सकते हैं. कई महिलाएं इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना है, वरना आगे चलकर इससे गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है.

Pcos के शुरुआती लक्षण क्या-क्या हैं?

1. अनियमित पीरियड्स

PCOS का सबसे शुरूआती लक्षण है अनियमित पीरियड्स, जिसको कई महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए. पीरियड बिल्कुल न आना या ज्यादा ब्लीडिंग होना इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से हो सकता है.

2. चेहरे पर अनचाहे बाल

PCOS होने पर आपके चेहरे पर अनचाहे बाल आने लगेंगे और साथ ही छाती, पेट या पीठ में भी मोट-मोटे बाल देखने को मिल जाएंगे. इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

3. बाल पतले होना

अगर आपके बाल जरूरत से झड़ रहे हैं और आप इससे काफी ज्यादा परेशान हैं, तो ये समस्या PCOS की ओर इशारा करते हैं. यह भी PCOS का संकेत हो सकता है आपको गलती से भी इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

4. तेजी से वजन बढ़ना

PCOS वाली महिलाओं का वजन काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है. पेट और कमर के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है, इसलिए आपको  इसे भी भूलकर नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए. कई महिलाएं डाइटिंग और एक्सरसाइज भी करती हैं, लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है.

5. चहरे पर मुंहासे

PCOS का लक्षण आपको चेहरे पर भी देखने को मिल सकता है. चेहरे, पीठ और गर्दन पर पिंपल्स की समस्या काफी ज्यादा बढ़ सकती है, इसका कारण हार्मोनल गड़बड़ी हो सकता है इसलिए आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर आपको अपने शरीर में कोई भी किसी भी तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.