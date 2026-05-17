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Women Should Not Ignore These 5 Early Symptoms Of Ovarian Cancer

ओवेरियन कैंसर के इन 5 शुरुआती लक्षणों को महिलाएं गलती से भी न करें इग्नोर, समय रहते जानें बचाव के तरीके

Ovarian Cancer Early Symptoms: महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिसको लड़कियां हमेशा नजरअंदाज कर देती हैं.

Ovarian Cancer Early Symptoms: महिलाओं में होने वाला ओवेरियन कैंसर काफी ज्यादा गंभीर होता है, जो एक साइलेंट किलर की तरह होता है. इसके कई सारे लक्षण होते हैं, जिसको महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं. गैस, अपच या तनाव समझकर इग्नोर कर देती हैं और ये समस्या आगे चलकर कई सारी परेशानियों को दावत देती हैं. पेट फूलना कभी-कभी अंडाशय के कैंसर का शुरुआती लक्षण भी हो जाते हैं, जिसको आपको समय रहते पहचान लेना चाहिए, वरना आप काफी बड़ी समस्या में भी पड़ सकते हैं. महिलाओं को होने वाले अंडाशय के कैंसर के बारे में जागरूक होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर समय रहते इसके संकेत पहचान लिए जाएं, तो इलाज आसान हो सकता है और आपकी जान भी बच सकती हैं. आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं, कि शुरुआती लक्षण क्या-क्या होते हैं और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं.

ओवेरियन कैंसर के 5 शुरुआती लक्षण

1. पेट फूलना

पेट फूलना वाली दिक्कत महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है लेकिन कुछ लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं. पेट लगातार फूला हुआ महसूस हो, कपड़े टाइट लगने लगें, तो ये ओवेरियन कैंसर का संकेत हो सकता है और इसको आपको डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए.

2. बार-बार पेशाब

ज्यादा पानी पीने के बाद यूनिक आता ही हैं, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा आ रहा है और तो यह भी ओवेरियन कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है, कुछ लड़कियां इसको नजरअंदाज कर देती हैं लेकिन ऐसा गलती से भी नहीं करना चाहिए.

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3. भूख कम लगना

भूख कम लगने का भी संकेत ओवेरियन कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. महिलाओं का वजन तेजी से कम होने लगता है और थकान बढ़ने लगती हैं, तो इसको आपको समय रहते डॉक्टर के पास सलाह ले लेनी चाहिए.

4. पेट में लगातार सूजन

अगर आपके पेट में लगातार सूजन बनी हुई है और ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको इसको डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं. ओवेरियन कैंसर के शुरुआती संकेतों में पेट में सूजन एक आम बात है.

5. पेट के निचले भाग में दर्द

अगर आपके भी पेट के निचले भाग में दर्द हमेशा बना रहता है, तो आपको इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. दर्द बार-बार हो रहा हो, लंबे समय तक बना रहे, तो ये ओवेरियन कैंसर का एक संकेत हो सकता है.

ओवेरियन कैंसर से बचाव

ओवेरियन कैंसर से अगर आप बचाव चाहती है, तो आपको लगातार हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए. हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज को अपनी डाइट में शामिल करना है. धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं रखनी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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