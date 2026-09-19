महिलाओं को रोजाना 15 मिनट जरूर करना चाहिए ये खास योगासन, हर समस्या हो सकती है दूर

Supta Baddha Konasana Benefits For Female: महिलाओं के लिए सुप्त बद्ध कोणासन काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

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Supta Baddha Konasana Benefits For Female: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लंबे समय तक बैठकर काम करना, घर की जिम्मेदारियां, नींद की कमी और तनाव का असर शारीरिक और मानसिक तनाव की वजह से उनकी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. अगर आप भी एक महिला हैं और अपने शरीर को कई सारी बीमारियों से दूर रहना चाहती हैं, तो आप सुप्त बद्ध कोणासन को रोजाना कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. योग को रोजाना की दिनचर्या में शामिल करना काफी फायदेमंद हो सकता है, अगर आप रोजाना भी 15 मिनट करते हैं, तो आपको कमाल के असर देखने के लिए मिल सकते हैं. अगर आप अपने शरीर को आराम देना चाहते हैं, तो आपको रोजाना इस आसान को जरूर करना ही चाहिए, आइए आपको इसको फायदे के बारे में बताते हैं.

सुप्त बद्ध कोणासन के फायदे

1. तनाव और थकान कम

अगर महिलाएं रोजाना सुप्त बद्ध कोणासन को 15 मिनट भी करती हैं, तो आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं. तनाव और थकान कम करने के लिए ये एकदम बेस्ट साबित होता है. दिनभर के तनाव से थोड़ी राहत महसूस होती है.

2. शरीर को रिलैक्स

अगर आप 15 मिनट इस आसान को करते हैं, तो शरीर को रिलैक्स रखने में भी मदद मिल सकती है. सोने से पहले हल्के योग और रिलैक्सेशन रूटीन में भी इसे शामिल आप कर सकते हैं.

3. लचीलापन बनाए रखता है

इसको अगर आप रोजाना करते हैं, तो आपका शरीर लचीलापन रहता है और आपको गजब की शाक्ति भी मिलती है. स्ट्रेचिंग अभ्यास शरीर के लचीलेपन को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं.

4. माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन

15 मिनट भी आप इसको रोजाना करते हैं, तो ये माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन रखने में आपको मददगार होता है. इसको आपको रोजाना करना ही चाहिए. रूटीन आपको इसको जरूर बनाना चाहिए.

5. कूल्हों और जांघों में स्ट्रेच

कूल्हों और जांघों में स्ट्रेच रखने के लिए भी आप इसको 15 मिनट के लिए रोजाना कर सकते हैं. कूल्हों और जांघों के आसपास हल्का स्ट्रेच आपको लग सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.