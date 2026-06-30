क्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में सच में ज्यादा होता है हीटवेव का खतरा? जानिए क्या हैं वो 5 कारण

Heatwave Health Tips: क्या महिलाओं पर हीटवेव का असर पुरुषों से ज्यादा पड़ता है? आजकल लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/health/women-truly-greater-risk-from-heatwaves-than-men-find-out-the-5-reasons-why-8461789/ Copy

(Pic credit-AI)

Heatwave Health Tips: हर साल गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही रहता है और लोगों का हाल काफी ज्यादा बेहाल सा हो जाता है. इसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं और काफी कुछ उपायों को भी अपनाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा असर देखने के लिए नहीं मिलता है. बढ़ते तापमान और हीटवेव की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. आजकल कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हीटवेव का खतरा अधिक होता है? अगर होता है, तो वो कैसे होता है. कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इसके होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं पर अत्यधिक गर्मी का असर अधिक पड़ सकता है. अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या नहीं, तो आपको कुछ 5 कारणों के बारे में बताते हैं, जिससे आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि महिलाओं पर हीटवेव का असर पुरुषों से ज्यादा पड़ता है. आइए आप भी जान लीजिए.

5 बड़े कारण जिनकी वजह से महिलाओं में हीटवेव का खतरा अधिक होता है.

1. दिल की धड़कन का तेज होना

ऐसा माना गया है कि हीटवेव में महिलाओं की दिल की धड़कने काफी ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे साफ-साफ ये पता चलता है कि शरीर का तापमान उनका बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल में रखने के लिए शरीर को अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है. यही कारण है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक रहता है हीटवेव का खतरा.

2. कम पसीना आना

ये देखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक मात्रा में पसीना आता है. पसीना आने से शरीर को काफी ज्यादा ठंडक और ताजगी मिलती है. महिलाओं का पसीना निकलने में अधिक मेहनत लगती है इसलिए यही कारण है कि महिलाओं को अधिक हीटवेव का सामना करना पड़ता है.

3. पीरियड्स और हार्मोन्स

हीटवेव का अधिक असर महिलाओं में पीरियड्स और हार्मोन्स बदलाव की वजह से भी ज्यादा पड़ता है. ओव्यूलेशन के बाद, महिलाओं के शरीर का अंदरूनी तापमान काफी हद तक बढ़ जाता है इसलिए एक्स्ट्रा गर्मी महिलाओं की परेशानी को बढ़ाता है.

4. घर की ज़िम्मेदारियां

महिलाओं को अक्सर घर की ज़िम्मेदारियां दे दी जाती है. खाना बनाने के लिए उनको अधिक घंटे किचन में खड़ा रहना पडता है, जिस कारण उनके शरीर को अधिक गरमी का सामना करना पड़ता है और यही नहीं उनको अपने लिए समय काफी ज्यादा कम ही मिल पाता है.

5. प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज

आपको बता दें प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज के दौरान भी उनको कई तरह की समस्या झेलनी पड़ सकती है. शरीर के अंदर हार्मोन्स का उतार-चढ़ाव होता रहता है, जिस कारण शरीर के अंदर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर उनको हीटवेव का खतरा अधिक होने लगता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.