  • Hindi
  • Health
  • World Asthma Day 2026 5 Silent Symptoms Of Asthma Do Not Ignore

World Asthma Day 2026: कहीं अस्थमा के ये 5 लक्षण तो आप नहीं कर रहे हैं नजरअंदाज? इग्नोर किया तो पड़ जाएंगे लेने के देने

World Asthma Day 2026: अस्थमा के कई सारे शुरुआती लक्षण ऐसे होते हैं, जिसको कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. आइए आपको बताते हैं.

Published date india.com Published: May 5, 2026 1:38 PM IST
email india.com By Ritika email india.com | Edited by Ritika email india.com
World Asthma Day 2026: कहीं अस्थमा के ये 5 लक्षण तो आप नहीं कर रहे हैं नजरअंदाज? इग्नोर किया तो पड़ जाएंगे लेने के देने

World Asthma Day 2026:  आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में लोगों के पास खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है. अपनी सेहत को अक्सर नजरअंदाज ही कर देते हैं. शरीर में काफी सारी छोटी-छोटी दिक्कतें होने लग जाती है, जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज ही कर देते हैं. कई बार छोटी-छोटी समस्याएं ही गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती हैं आज आपको ऐसी ही एक बीमारी अस्थमा के बारे में बताते हैं, जो धीरे-धीरे आपकी जिंदगी को जहर बना सकता है. समय रहते पहचान न होने पर गंभीर बीमारियों को घर बना लेता है. अस्थमा में सांस लेना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं. आज आपको इस खबर में इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

अस्थमा के 5 शुरुआती लक्षण

1. सीने में जकड़न

अगर आपके सीने में हल्की-हल्की जकड़न हो रही है लेकिन फिर ठीक भी हो जाती है, तो इसको आपको भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये लक्षण अस्थमा की ओर ही इशारा करते हैं. टाइटनेस और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है.

2. सांस फूलना

अगर बिना काम किए ही आपकी सांस फूलने लगती है, तो आपको नजरअंदाज करने की जगह पर डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए. अस्थमा में फेफड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण आपको ये समस्या हो सकती है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

3. बार-बार खांसी

अगर आपको लगातार खांसी आ रही है और ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है और इसका असर आपके सीने पर पड़ता है, तो ये अस्थमा का संकेत हो सकते हैं. सर्दी-खांसी या एलर्जी समझकर दवाइयां लेने की जगह पर आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए.

4. जल्दी थकान

कुछ लोगों को छोटे-मोटे कामों को करने से थकान लग जाती है, इसे आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ये अस्थमा का संकेत हो सकता है. आप जल्दी थक जाते हैं और कमजोरी होने लगती है, तो ये किसी भी तरह से आम बात नहीं है.


5. रात में नींद बार-बार टूटना

रात में अचानक से आपकी नींद बार-बार टूट जाती है, तो इसको नजरअंदाज भूलकर भी नहीं करना चाहिए. सोते समय बेचैनी महसूस हो या सांस लेने में परेशानी लगे, तो ये लक्षण मामूली नहीं बल्कि अस्थमा का संकेत हो सकते हैं. कुछ लोग छोटी-छोटी बीमारियों को हल्का समझ लेते हैं, जिस कारण उनके शरीर में कई सारी दिक्कतें पैदा हो जाती है, और लेने के देने पड़ जाते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.