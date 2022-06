World Blood Donor Day 2022: 14 जून का दिन विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के नाम से भी जाना जाता है. बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी. साल 2004 में इस दिन की स्थापना इसलिए की गई थी, जिससे लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना था. ऐसे में लोगों को रक्तदान से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि रक्तदान से जुड़े रोचक तथ्य कौन से हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - World Blood Donor Day: Sachin Tendulkar ने भी किया रक्तदान, लोगों से की अपील

क्यों मनाया जाता है रक्तदान दिवस?

बता दें कि 14 जून को नोबल प्राइस विजेता कार्ल लैंडस्टेनर (Karl Landsteiner) का जन्मदिवस है. ये एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को खोजा था. ऐसे में इनके जन्म दिवस पर विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है. इनकी खोज से पहले यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिना ग्रुप की जानकारी के किया जाता था. जब कार्ल लैंडस्टेनर नेइसकी खोज की तो उन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

इस साल की थीम क्या है?

वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम इस साल Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives" यानी रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है ऐसे में प्रयास का हिस्सा बनें और जीवन बचाएं, हैं.