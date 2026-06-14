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World Blood Donor Day 2026: 1 साल में कितनी बार कर सकते हैं ब्लड डोनेट? जानिए किन लोगों को नहीं करना चाहिए

World Blood Donor Day 2026: दुनियाभर में कई लोग रक्तदान करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं, कि 1 साल में कितनी बार कर सकते हैं ब्लड डोनेट? अगर नहीं जानते हैं तो आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 14, 2026, 8:03 AM IST
(pic credit- AI)
(pic credit- AI)

World Blood Donor Day 2026: हर साल 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और इस दिन लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी किया जाता है. ये काम केवल एक काम नहीं बल्कि नेक काम में इसको गिना जाता है. रक्त का दान करके आप किसी जरूरतमंद इंसान की भी जान बचा सकते हैं. कई सारी बड़ी-बड़ी बीमारियों से जुझ रहे हैं, लोगों के लिए ये किसी भी वरदान से कम नहीं होता है, ऐसे में रक्तदान करके आप कई लोगों की जान को बचा सकते हैं. कई लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता है कि एक साल में कितनी बार ब्लड डोनेट किया जा सकता है. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इससे जुड़े नियम और साथ ही किन लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए. आइए जान लीजिए.

रक्तदान करना क्यों है जरूरी?

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रक्तदान करना एक भला ही काम होता है. आप खून वहां काम आता है, किसी को काफी ज्यादा जरूरत होती है. आपको बता दें रक्तदान केवल स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए. रक्तदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है. आपका खून अलग-अलग मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है इसलिए आपको और लोगों को भी इसके बारे में जगरूक करके नेक काम की तरफ बढ़ाना चाहिए. अगर आप रक्तदान करते हैं, तो रक्त बैंकों में पर्याप्त स्टॉक बना रहता है, जिससे जरूरत के समय मरीजों को रक्त मिल सकें.

1 साल में कितनी बार कर सकते हैं ब्लड डोनेट?

पुरुष हर 3 महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकते हैं.

महिलाएं हर 4 महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकती हैं.

आपको बता दें इस हिसाब से पुरुष साल में लगभग 4 बार और महिला 3 बार रक्तदान कर सकती हैं.

रक्तदान के लिए क्या होनी चाहिए उम्र और वजन ?

अगर आप रक्तदान के लिए जा रहे हैं, तो आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच तो होनी ही चाहिए और अब वजन की बात की जाए, तो कम से कम 45 से 50 किलोग्राम होना चाहिए और किसी भी तरह की बीमारी या हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए ब्लड डोनेट?

कुछ लोग ऐसे हैं, जिसको ब्लड डोनेट भूलकर भी नहीं करना चाहिए जैसे- एनीमिया या कम हीमोग्लोबिन वाले लोगों को, गर्भवती महिलाएं, गंभीर संक्रमण वाले लोगों को, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, हाल ही में अगर सर्जरी हुई हो इन लोगों को नहीं देना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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