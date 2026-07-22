World Brain Day 2026: रात की ये 5 आदतें जो दिमाग को धीरे-धीरे कर देती है अंदर से खोखला, आज ही तुरंत करें बदलाव

World Brain Day 2026: आपकी रात की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिसका बुरा असर आपके दिमाग पर काफी ज्यादा पड़ता है. आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

World Brain Day 2026: हर साल 22 जुलाई को मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है. आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा अलग हो गई है कि इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ रहा है. अपने दिल और शरीर की फिटनेस पर तो लोग अच्छे से ध्यान देते ही है, लेकिन दिमाग की सेहत को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. हमारी कुछ गलत रात की आदतें ऐसी होती हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है. गलत आदतें हमारे दिमाग को धीर-धीरे कमजोर करना शुरू कर देती है. आइए आज आपको बताते हैं आखिर वो कौन-कौन सी आदतें हैं, जिसको आपको छोड़ देना चाहिए.

5 आदतें जो दिमाग को धीरे-धीरे खोखला करती है

1. पर्याप्त नींद न लेना

अगर आप भरपूर नींद नहीं लेते हैं, तो आपका दिमाग धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है और साथ ही साथ आपके शरीर पर भी इसका गलत असर पड़ता है. देर रात तक जागना और सुबह जल्दी उठना दिमाग के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी भी हो सकता है. रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी ही चाहिए.

2. देर रात तक मोबाइल और स्क्रीन देखना

अगर आप देर रात तक मोबाइल और स्क्रीन देखना पसंद पसंद करते हैं, तो ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है. ये हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है. आजकल ज्यादातर लोग सोने से पहले घंटों तक सोशल मीडिया, वेब सीरीज या गेम्स में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, कि आपकी हेल्थ को छोड़ देते हैं.

3. तनाव लेकर सोना

अगर आप रोजाना रात के समय तनाव लेकर सोते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. दिनभर का तनाव अगर रात तक दिमाग में चलता है, तो नींद की समस्या काफी ज्यादा आने लगती है. तनाव के साथ सोने वाले लोगों में अगले दिन फोकस की कमी, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं होने लगती है.

4. शराब और धूम्रपान की आदत

कुछ लोगों के अंदर शराब और धूम्रपान की आदत आपकी ज्यादा होती है, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है. लंबे समय तक इन आदतों का असर मानसिक स्वास्थ्य, याददाश्त और एकाग्रता पर भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है.

5. रात में बहुत ज्यादा जंक फूड खाना

अगर आप रात में काफी ज्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, तो इसका बुरा असर आपके दिमाग पर काफी ज्यादा पड़ता है. देर रात पिज्जा, बर्गर, तली-भुनी चीजें या अधिक मीठा खाना से आपका वजन भी काफी तेजी से बढ़ता है. इसलिए आपको इनको खाने से हमेशा बचना है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.