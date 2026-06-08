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World Brain Tumour Day 2026: ब्रेन ट्यूमर के ये 5 शुरूआती लक्षण जिसको लोग करते हैं नजरअंदाज, समय रहते करें पहचान

World Brain Tumour Day 2026: ब्रेन ट्यूमर के कुछ ऐसे शुरूआती लक्षण होते हैं, जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है वरना दिक्कतें काफी बढ़ सकती है. आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 8, 2026, 8:37 AM IST
(pic credit- AI)
(pic credit- AI)

World Brain Tumour Day 2026: हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया है. इस दिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के प्रति जागरूक करना और इसके बारे में अच्छे से चीजें बताना है. इसके शुरुआती लक्षणों की पहचान अगर आपने समय रहते कर ली, तो आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं. ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी गंभीर बीमारी है, जिसमें अंदर ही अंदर हमारा शरीर खोखला होता चला जाता है. कई बार इसके शुरुआती संकेत सामान्य होते हैं और लोग इसको हल्के में ले लेते हैं. आपकी अपनी हेल्थ की चीजों को लेकर किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेनी चाहिए, वरना कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता है. थकान, तनाव या सामान्य बीमारी भी कब बड़ी बीमारी का रूप ले ले कुछ पता नहीं होता है. अगर आप भी ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, कि किन चीजों को आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना आपकी जान पर भी खतरा हो सकता है.

क्या है ब्रेन ट्यूमर?

सबसे पहले आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में चीजों को जानना है आखिर ये है क्या? तो चलिए आपको बताते हैं. ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में बनने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये ट्यूमर का आकार बढ़ने पर बीमारी को और ज्यादा बढ़ा बनाता है और साथ ही आपके दिमाग पर भी दबाव डाल सकता है, जिससे शरीर और दिमाग की कार्य करने की क्षमता भी बुरी तरह से खराब होती है.

ब्रेन ट्यूमर के शुरूआती लक्षण

1. याददाश्त कम

डॉ. उमाशंकर शर्मा बताते हैं ब्रेन ट्यूमर के शुरूआती लक्षणों में से एक है याददाश्त और सोचने की क्षमता धीरे-धीरे कम होना और उसमें बदलाव होते रहना. बार-बार बातें भूल जाना, कन्फ्यूजन महसूस होना आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले लेनी चाहिए.

2. कमजोरी या सुन्नपन

अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन जैसी समस्या होती है, तो ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है और इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हाथ या पैर में कमजोरी, चलने-फिरने में परेशानी तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

3. बार-बार दौरे

अगर आपको बार-बार दौरे पड़ते हैं, तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है. शरीर का अचानक कांपना, हाथ-पैरों पर नियंत्रण खोना ये चीजें छोटी-मोटी नहीं है बल्कि कब गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है कुछ पता नहीं चलता है.

4. बार-बार तेज सिरदर्द

अगर आपके लगातार तेज सिरदर्द हो रहा है और काफी कुछ करने के बाद भी ये समस्या जाने का नाम नहीं लेती है, तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है. उठते समय सिरदर्द ज्यादा होना, दर्द का धीरे-धीरे बढ़ना इसको गलती से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं.

5. आंखों में धुंधला

ब्रेन ट्यूमर का असर आपकी आंखों पर भी काफी ज्यादा पढ़ता है. धुंधला दिखाई देना, अचानक नजर कमजोर होना, आंखों के सामने अंधेरा होना इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, वरना

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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