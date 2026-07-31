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पहले 6 महीने सिर्फ मां का दूध क्यों है जरूरी? विश्व स्तनपान सप्ताह पर जानें वो बातें जो हर मां को पता होनी चाहिए

World Breastfeeding Week हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है. इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूक करना है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 31, 2026, 5:17 PM IST
पहले 6 महीने सिर्फ मां का दूध क्यों है जरूरी? विश्व स्तनपान सप्ताह पर जानें वो बातें जो हर मां को पता होनी चाहिए
  • विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है
  • जन्म के एक घंटे के अंदर मां का पहला दूध बच्चे के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है
  • छह महीने तक केवल स्तनपान बच्चे की इम्यूनिटी और विकास में मदद करता है

हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है. इस अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय और कई सामाजिक संगठन मिलकर आगे बढ़ाते हैं. इसका मकसद सिर्फ मां को स्तनपान के लिए प्रेरित करना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार करना भी है, जहां हर महिला बिना किसी परेशानी के अपने बच्चे को स्तनपान करा सके.

विश्व स्तनपान सप्ताह-

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विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 की थीम है –”जीवन की सस्टेनेबल शुरुआत के लिए स्तनपान, जो तरीका कारगर है, उसे और मजबूत करें.” यानी जीवन की बेहतर और टिकाऊ शुरुआत के लिए उन उपायों को और मजबूत बनाना जो पहले से असरदार साबित हो चुके हैं.

डॉक्टरों की मानें तो जन्म के एक घंटे के भीतर बच्चे को मां का पहला दूध जरूर पिलाना चाहिए, इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है. यह गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए किसी प्राकृतिक वैक्सीन से कम नहीं होता, इसमें ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडी होती हैं, जो नवजात को कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करती हैं. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, मां का दूध बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार है. इसके बावजूद आज भी दुनिया में छह महीने से कम उम्र के आधे से भी कम बच्चों को केवल मां का दूध मिल पाता है, जोकि चिंता का विषय है, क्योंकि जन्म के बाद शुरुआती छह महीने तक सिर्फ मां का दूध ही बच्चे के स्वस्थ विकास और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे जरूरी माना जाता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनिसेफ कहता है कि बच्चे को जन्म के बाद पहले 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए, ये बच्चे की सेहत के लिए बेहद जरूरी है, इस दौरान न पानी, न गाय का दूध, न फॉर्मूला और न ही कोई और चीज देनी चाहिए. इसे मेडिकल की भाषा में एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग कहते हैं.

 मां का दूध ही पूरा भोजन-

दरअसल में मां का दूध ही बच्चे के लिए पूरा भोजन है, दूध में बच्चे की जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में पानी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, पहले 6 महीने में बच्चे की पाचन प्रणाली अभी पूरी तरह तैयार नहीं होती, दूसरे दूध या खाने से पेट खराब हो सकता है, कब्ज या दस्त हो सकते हैं. मां का दूध आसानी से पच जाता है और बच्चे को पूरा पोषण मिलता है.

एंटीबॉडीज से सुरक्षा-

मां के दूध में खास एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो बच्चे को दस्त, निमोनिया, कान के संक्रमण, सर्दी-खांसी जैसी बीमारियों से बचाते हैं. इसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को मजबूत इम्यूनिटी देते हैं.

जन्म के तुरंत बाद स्तनपान-

कई शोध बताते हैं कि अस्पतालों, घर और समुदाय में सही परामर्श मिलने पर केवल मां का दूध पिलाने की दर में करीब 58 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है. इसी तरह बेबी-फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव भी काफी प्रभावी साबित हुआ है, इसमें अस्पतालों को ऐसी व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे मां को बच्चे के जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराने में मदद मिले. अध्ययनों में पाया गया कि इस पहल को अपनाने वाले अस्पतालों में छह महीने तक केवल मां का दूध पिलाने की दर में 45 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, जबकि लंबे समय तक स्तनपान जारी रखने के मामलों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई.

आज के समय में बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी करती हैं. ऐसे में कार्यस्थल पर स्तनपान के लिए अनुकूल माहौल, दूध निकालकर सुरक्षित रखने की सुविधा और पर्याप्त अवकाश जैसी व्यवस्थाएं बेहद जरूरी हैं. जिन संस्थानों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां माताएं लंबे समय तक अपने बच्चों को स्तनपान करा पाती हैं ( input- कुछ इनपुट आईएएनएस से लिया गया है)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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