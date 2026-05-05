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World Hand Hygiene Day 2026 How Many Times And Seconds Should You Wash Your Hands Daily

World Hand Hygiene Day 2026: हाथों के जर्म्स का खात्मा करने के लिए रोजाना इतनी बार और कितने सेकंड तक धोने चाहिए हैंड?

World Hand Hygiene Day 2026: हाथों में जर्म्स का खतरा काफी ज्यादा होता है इसलिए आपको बताते हैं रोजाना इतनी बार और कितने सेकंड तक धोने चाहिए हैंड? अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है.

World Hand Hygiene Day 2026: हर साल 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है. इस दिन लोगों को हाथों की साफ-सफाई को लेकर जागरूक किया जाता है. बढ़ते संक्रमण, वायरस और बैक्टीरिया से बचाव के लिए हमारे हाथों का साफ होना काफी ज्यादा जरूरी है. शरीर के साथ-साथ हाथों की साफ-सफाई भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योकि आधे से ज्यादा बीमारियां हमारे हाथों से ही फैलती है. दिनभर में हमारे हाथ कई जगहों को छूते हैं और फिर सभी कीटाणु आसानी से हाथों के जरिए हमारे शरीर में फैलने लग जाते हैं. कुछ लोग बिना हाथ धोए खाना खाते हैं , चेहरे को छूते हैं, यही कारण है, जिस वजह से बीमारियां काफी ज्यादा फैलने लगती है. कुछ लोगों को हाथों को धोने का सही तरीका नहीं पता होता है. इस खबर में आपको बताते हैं कितनी बार धोने चाहिए अपने हाथ.

रोजाना कितनी बार धोने चाहिए हाथ?

दिन में कम से कम 8 से 10 बार हाथ जरूर धोने चाहिए. कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जैसे- आपको खाना बनाने से पहले, बाहर से घर आने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद, खांसने या छींकने के बाद, कचरा छूने के बाद ये वो स्थिती है, जब आपको अपने हाथों को धोना काफी ज्यादा जरूरी होता है.

कितने सेकंड तक धोना चाहिए हाथ?

कुछ लोग हाथों को सही तरीके से नहीं धोते हैं, जिस कारण कई सारी बीमारियों के शिकार बन जाते हैं. आज आपको बताते हैं कितने सेकंड तक धोना चाहिए हाथ? हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए. कई लोग जल्दी-जल्दी हाथ धोते हैं, लेकिन सारे कीटाणु तो आपके हाथों में ही रहते हैं. कम समय तक हाथ धोने से कीटाणु हाथों में ही चिपके रहते हैं. आपको अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइजर या साबुन से साफ करके धोना चाहिए. कुछ लोग इस आदत को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं. इस आदत को लंबे समय तक बनाए रखना जरूरी होता है.

बच्चों को लगाए आदत

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आपको अपने बच्चों को शुरू से ही हाथों को धोने की आदत डलवानी चाहिए. स्कूलों और घरों में भी इसको लेकर हमेशा बच्चों को जागरूक करवाना बेहद ही जरूरी है. खेलते समय और बाहर की चीजें छूते समय आपको हाथों को धोना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको खुद भी इस आदत को अपनाना है और बच्चों को भी इसकी आदत डलवानी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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